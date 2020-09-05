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Lenta.ru
Lenta.ru

МИД Германии прокомментировал ситуацию с Навальным

Глава МИД ФРГ Хайко Маас призвал Россию расследовать инцидент с Алексеем Навальным. Об этом он заявил газете Bild, передает ТАСС.В источнике
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Коммерсантъ

МИД ФРГ пригрозил «ответом», если Россия не начнет расследование ситуации с Навальным

Коммерсантъ17:58
Комсомольская правда

Глава МИД ФРГ Хайко Маас: Берлин ожидает, что Россия сделает шаги для расследования инцидента с Навальным

Комсомольская правда18:33
РИА Новости

Германия ожидает от России действий по делу Навального в «ближайшие дни»

РИА Новости18:17
RT на русском

В МИД ФРГ заявили о важности реализации «Северного потока — 2»

RT на русском18:57
РБК

В Берлине увидели признаки участия Москвы в отравлении Навального

РБК17:49
URA.Ru

Германия пригрозила России последствиями из-за Навального

URA.Ru17:46
ТАСС

Маас призвал не сужать дискуссии об инциденте с Навальным до темы «Северного потока - 2»

ТАСС17:28

Доронин через суд потребовал от Наоми Кэмпбелл вернуть долги

Бывший партнер супермодели Наоми Кэмпбелл российский предприниматель Владислав Доронин подал в суд на женщину с требованием вернуть долг в несколько миллионов долларов, сообщает TMZ 4 сентября.
Известиявчера в 22:58
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В Южной Осетии возбудили новое дело об избиении фигурантов дела о покушении на главу МВД

Генеральная прокуратура Южной Осетии возбудила еще одно уголовное дело в связи с побоями задержанных по делу о покушении на главу МВД Игоря Наниева, сообщил следователь ведомства Алан Бестауты.
Коммерсантъвчера в 13:41

Отсидевший за ДТП рассказал, с чем Ефремов столкнется в колонии

Максим Митенков, который отбыл срок за ДТП со смертельным исходом, рассказал, с чем актер Михаил Ефремов может столкнуться в колонии в случае, если его признают виновным в смерти водителя Сергея Захарова.
Газета.Ruвчера в 03:23
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Ургант спародировал Лукашенко в бронежилете с автоматом

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала спародировал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в августе на фоне протестов вышел к силовикам в бронежилете с автоматом в руках.
РИА Новостивчера в 04:26
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В США раскрыли «боевую цель» полета бомбардировщиков B-52 над Украиной

Бомбардировщики B-52 Stratofortress в ходе подлета со стороны Украины к Крыму сопровождались западными средствами воздушной разведки и наблюдения, которые отслеживали реакцию российских средств противовоздушной обороны (ПВО) на полеты американской стратегической авиации, пишет The Drive.
Lenta.ruвчера в 09:55
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Delivery Club скроет номера клиентов после жалобы на курьера

Сервис по доставке еды Delivery Club скроет от курьеров телефоны заказчиков после жалобы одной из клиенток на сообщение от курьера с предложением «провести время вместе», сообщили РБК в пресс-службе компании.
РБК4 сентября в 11:55
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Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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Военно-морская мощь Украины выросла на один катер

Киев, 5 сентября 2020, 21:37 — REGNUM Главнокомандующий ВМС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа принял участие в торжественной церемонии приема малого артиллерийского катера проекта 58 155 «Гюрза-М» «Костополь», сообщает 5 сентября украинское военное ведомство.
REGNUMвчера в 14:37