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РБК
РБК

МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за протестов

Посла Белоруссии в Германии Дениса Сидоренко вызвали в Министерство иностранных дел ФРГ, чтобы разъяснить позицию Берлина по ситуации, сложившейся после президентских выборов.В источнике
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Газета.Ru

Посла Белоруссии вызвали в немецкий МИД

Газета.Ruвчера в 15:23
Известия

МИД ФРГ вызвал посла Белоруссии в Берлине в связи с протестами

Известиявчера в 15:13
ТАСС

МИД Германии вызвал посла Белоруссии

ТАССвчера в 14:13
РБК

МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за протестов

РБКвчера в 14:30
Lenta.ru

Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии

Lenta.ruвчера в 14:27
Национальная служба новостей

Посла Белоруссии вызвали в немецкий МИД

Национальная служба новостейвчера в 14:23
РИА Новости

Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии

РИА Новостивчера в 14:41

Перенджиев: США намерены модернизировать ядерное оружие в 2020 году

В беседе с корреспондентом iReactor Перенджиев рассказал, в чем причина заявления американского генерала Джона Хайтена, который призвал создать ядерное оружие малой мощности, чтобы в случае чего "сдержать" Москву.
Перенджиев: США намерены модернизировать ядерное оружие в 2020 году
Политическая Экспертизавчера в 10:30
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Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

Литва, Латвия, Эстония и Польша приняли декларацию, по которой предлагают стать посредниками по урегулированию ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.
Городовойвчера в 13:27
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«Искандеры» ударили по складу боеприпасов в ходе учений под Оренбургом

Российские военные ЦВО в ходе учений в Оренбургской области отработали уничтожение командного пункта и склада боеприпасов условного противника при помощи оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М".
РЕН ТВвчера в 22:23

Обсерватория ALMA наблюдает самого далекого «двойника» Млечного пути

Астрономы, используя радиообсерваторию Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), открыли экстремально далекую от нас и потому очень молодую галактику, которая удивительным образом напоминает нашу собственную галактику Млечный путь.
AstroNews.ruвчера в 11:07
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Названы города РФ, где авто сегмента SUV пользуются большим спросом

Самым маленьким спросом первые шесть месяцев этого года пользовались кроссоверы и внедорожники в таких регионах страны, как в Тюмени, Омске, Красноярске, Новосибирске, а также Барнауле и Иркутске.
32CARS.ruвчера в 14:50
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