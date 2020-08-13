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РБК
РБК

МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за протестов

Посла Белоруссии в Германии Дениса Сидоренко вызвали в Министерство иностранных дел ФРГ, чтобы разъяснить позицию Берлина по ситуации, сложившейся после президентских выборов.В источнике
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РБК

МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за протестов

РБК15:59
Национальная служба новостей

Посла Белоруссии вызвали в немецкий МИД

Национальная служба новостей14:23
Известия

МИД ФРГ вызвал посла Белоруссии в Берлине в связи с протестами

Известия15:13
РИА Новости

Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии

РИА Новости14:41
Lenta.ru

Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии

Lenta.ru14:27
Газета.Ru

Посла Белоруссии вызвали в немецкий МИД

Газета.Ru15:23
ТАСС

МИД Германии вызвал посла Белоруссии

ТАСС14:13

Xiaomi запустит третий этап распространения MIUI 12 в октябре

Новую фирменную систему получат: Xiaomi Mi Mix 2, Mi 6X, Mi CC9E, Mi Note 3, Mi Max 3, Mi 8 SE, Mi 8 Youth Edition Redmi 8, 8A, 7, 7A, S2, Note 8, 6, 6A, 6 Pro и Note 5. В октябре владельцы перечисленных смартфонов начнут получать стабильные прошивки MIUI 12.
Evo-rus.com11 августа в 11:16
33

В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ru10:21
158

Самые пораженные коронавирусом районы региона назвали в Воронеже

Почти половина всех случаев заражения COVID-19 (45,1%) приходится на Воронеж, об этом сообщила в среду, 12 августа, во время заседания регионального оперштаба сообщила замглавы регуправления Роспотребнадзора Ольга Фуфаева.
Kursk.com12:01
21

Спецслужбы США сообщили об угрозе Пентагону от программы Fancy Bear

Агентство национальной безопасности (АНБ) и Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщили об опасности для Пентагона от программы для шпионажа «Дроворуб» под Linux, разработанной группировкой Fancy Bear.
Коммерсантъ15:52
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Porsche Panamera установил рекорд скорости гоночной трассы Нюрбургринг

По заявлению автопроизводителя, четырехдверный премиальный Panamera в новом исполнении улучшил на 13 секунд время своего предшественника на трассе Нюрбургринг, промчавшись полный круг за 7 минут 29.81 секунды, а версия Lion, установившая рекорд, стала самой мощной в истории этой модели.
Letnews.ru12:29