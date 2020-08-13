МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за протестов
Смотрите также
В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39
Microsoft официально объявила о выпуске Xbox Series X в ноябре
Лукашенко выступит со срочным обращением к народу
Новый китайский «уничтожитель авианосцев» H-6J прошел испытания
Помпео сравнил угрозу от Китая с холодной войной против СССР
В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах
Водителей начали штрафовать за багажники на крыше автомобилей
Названо имя погибшего 10 августа в Минске демонстранта
Собянин опроверг введение ограничений в Москве в сентябре
Лукашенко призвал найти работу всем протестующим в Белоруссии
Замгоссекретаря США заявил, что ФБР будет расследовать взрыв в Бейруте
Актер из фильма «Битва за Севастополь» Сергей Куницкий умер в 35 лет
Корреспондент пула президента Белоруссии уволился с телеканала ОНТ
Сын Децла записал свой первый трек
Лукашенко выступит со срочным обращением к народу
Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах
В Белоруссии МАЗ и другие крупные заводы провели акции протеста
Названо имя погибшего 10 августа в Минске демонстранта
Захарова заявила о попытках внешнего вмешательства в дела Белоруссии
Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
Главного тренера «Рубина» Слуцкого дисквалифицировали на два матча
Собянин заявил об отмене линеек в новом учебном году в школах Москвы
В Москве за сутки умерли одиннадцать пациентов с коронавирусом
Посла Белоруссии в Германии Дениса Сидоренко вызвали в Министерство иностранных дел ФРГ, чтобы разъяснить позицию Берлина по ситуации, сложившейся после президентских выборов.В источнике
Подробнее о событии