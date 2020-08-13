Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Аргументы и Факты
Аргументы и Факты

Bild: МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за протестов

Посла Белоруссии в Берлине Дениса Сидоренко вызвали в МИД Германии на фоне сложившейся в республике ситуации. Как сообщил таблоид BILD, встреча прошла в четверг во второй половине дня. До посла доведена позиция МИД ФРГ о ходе президентских выборов в Белоруссии.В источнике
Подробнее о событии
РИА Новости

Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии

РИА Новостивчера в 14:41
Газета.Ru

Посла Белоруссии вызвали в немецкий МИД

Газета.Ruвчера в 15:23
Известия

МИД ФРГ вызвал посла Белоруссии в Берлине в связи с протестами

Известиявчера в 15:13
РБК

МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за протестов

РБКвчера в 15:59
Lenta.ru

Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии

Lenta.ruвчера в 14:27
Национальная служба новостей

Посла Белоруссии вызвали в немецкий МИД

Национальная служба новостейвчера в 14:23
ТАСС

МИД Германии вызвал посла Белоруссии

ТАССвчера в 14:13

Навка призвала белорусские власти «поговорить с людьми»

На фотографии к сообщению Навка поместила кадр из телевизионной трансляции, где рядом с ее именем изображен флаг Белоруссии, который был государственным до прихода Александра Лукашенко к власти в середине 1990-х.
РБК18:34

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Известиявчера в 07:27
196

Мэр Жодино отказался отвечать протестующим на вопрос о своей отставке

Один из протестующих спросил господина Заблоцкого, знал ли тот о тех жестоких задержаниях случайных прохожих, которые проводят в городе силовики в дни после объявления результатов президентских выборов.
Коммерсантъвчера в 14:59
32

В СК Республики Беларусь опровергли обыски в офисах «Яндекса» в Минске

Как стало известно в четверг, 13 августа, Следственный комитет Республики Беларусь и департамент финансовых расследований Комитета госконтроля страны опровергли информацию о проведении обысков в офисах «Яндекс» и Uber.
Форпост Северо-Западвчера в 12:05

В сети появились первые данные о качестве связи Starlink

Несмотря на соглашение о неразглашении, которое подписывали все, кто получил от SpaceX наземное оборудование для подключения к сервису, на Reddit появились скриншоты замеров качества соединения Starlink, сделанные через онлайн-сервис Speedtest.
Хайтек+вчера в 10:43

Абызову предъявили окончательные обвинения в подкупе и создании банды

Экс-министру Открытого правительства России Михаилу Абызову и еще 11 людям предъявлены окончательные обвинения по уголовным делам, в том числе о подкупе и создании преступного сообщества, сообщает в четверг СК РФ.
РИА Новостивчера в 10:32
78