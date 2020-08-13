Bild: МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за протестов

Посла Белоруссии в Берлине Дениса Сидоренко вызвали в МИД Германии на фоне сложившейся в республике ситуации. Как сообщил таблоид BILD, встреча прошла в четверг во второй половине дня. До посла доведена позиция МИД ФРГ о ходе президентских выборов в Белоруссии.