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РБК
РБК

МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за протестов

Посла Белоруссии в Германии Дениса Сидоренко вызвали в Министерство иностранных дел ФРГ, чтобы разъяснить позицию Берлина по ситуации, сложившейся после президентских выборов.В источнике
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РБК

МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за протестов

РБКвчера в 15:59
Газета.Ru

Посла Белоруссии вызвали в немецкий МИД

Газета.Ruвчера в 15:23
ТАСС

МИД Германии вызвал посла Белоруссии

ТАССвчера в 14:13
РИА Новости

Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии

РИА Новостивчера в 14:41
Lenta.ru

Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии

Lenta.ruвчера в 14:27
Национальная служба новостей

Посла Белоруссии вызвали в немецкий МИД

Национальная служба новостейвчера в 14:23
Известия

МИД ФРГ вызвал посла Белоруссии в Берлине в связи с протестами

Известиявчера в 15:13

Эксперт назвал перезагрузку способом избежать сбоя в работе смартфона

Как избежать сбоев в работе смартфонов, возникающих из-за установленных приложений, рассказал в пятницу, 14 августа, в интервью агентству «Прайм» руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения «Рексофт» Евгений Черток.
Известия21:05
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В КНДР назначили нового главу правительства

Пхеньян, 14 августа 2020, 03:27 — REGNUM Новым главой правительства КНДР стал заместитель председателя ЦК Трудовой партии республики (ТПК) Ким Док Хун, 14 августа сообщает агентство Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
REGNUM20:27

Эстония одобрила планы США ввести санкции против «Северного потока-2»

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу одобрил планы США ввести санкции в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве российского газопровода «Северный поток-2».
Lenta.ruвчера в 15:23
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На Сахалине в суд передали уголовное дело санитарки, насмерть обварившей ребенка кипятком

Прокурор за причинение смерти ребенку по неосторожности утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей санитарки отделения "Милосердие" Кировского детского дома-интерната для умственно отсталых детей, расположенного в Тымовском районе в центральной части Сахалина.
ТАСС20:22

Разработчики Fall Guys выдадут компенсации из-за проблем с серверами

На днях стало известно, что сервера в игре Fall Guys плохо работали, из-за чего геймеры не могли ею насладиться в полной мере По данным студии Mediatonic, игроки получат компенсацию в виде игровой валюты.
Честный рейтинг букмекероввчера в 10:06

Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в российский прокат раньше

Фильм режиссера Кристофера Нолана "Довод" выйдет в широкий российский прокат 3 сентября, на неделю раньше, чем планировалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании "Каро-Премьер" в среду.
РИА Новости12 августа в 07:10
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Жителя Татарстана повторно оправдали по статье о насилии над дочерью

Бугульминский городской суд вновь оправдал местного жителя, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.
РИА Новостивчера в 04:27
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Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ruвчера в 03:24
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США взбесились из-за «нацеливания» C-400 «Триумф» на F-16 в Турции

В Конгрессе Соединенных Штатов взбесились, когда узнали, что Турция в ноябре минувшего года организовала совместные испытания купленной у России зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» и истребителя четвертого поколения F-16 Fighting Falcon американского производства.
Вечерний курьервчера в 15:57
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Кравчук допустил перенос трехсторонних переговоров из Минска

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук не исключает смены места переговоров из-за событий в Белоруссии.
Интерфаксвчера в 07:41
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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