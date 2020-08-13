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РБК
РБК

МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за протестов

Посла Белоруссии в Германии Дениса Сидоренко вызвали в Министерство иностранных дел ФРГ, чтобы разъяснить позицию Берлина по ситуации, сложившейся после президентских выборов.В источнике
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Lenta.ru

Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии

Lenta.ruвчера в 14:27
Газета.Ru

Посла Белоруссии вызвали в немецкий МИД

Газета.Ruвчера в 15:23
Известия

МИД ФРГ вызвал посла Белоруссии в Берлине в связи с протестами

Известиявчера в 15:13
РИА Новости

Посла Белоруссии вызвали в МИД Германии

РИА Новостивчера в 14:41
РБК

МИД Германии вызвал посла Белоруссии из-за протестов

РБКвчера в 15:59
Национальная служба новостей

Посла Белоруссии вызвали в немецкий МИД

Национальная служба новостейвчера в 14:23
ТАСС

МИД Германии вызвал посла Белоруссии

ТАССвчера в 14:13

В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАССвчера в 13:18
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Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство национальной безопасности США заявили о создании Главным управлением Генштаба России программного обеспечения для шпионажа «Дроворуб».
RT на русскомвчера в 15:59
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний граждан на прошедших в стране акциях протеста, которые возникли после выборов главы государства.
Известиявчера в 15:27
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Расходы россиян снизились после отмены самоизоляции

Аналитики холдинга объясняют такую динамику тем, что в июле рост расходов был не структурным, а вызванным временным эффектом отложенного спроса, поскольку после длительного режима самоизоляции граждане начали возвращаться в магазины, чтобы приобрести необходимые товары.
Газета.Ruвчера в 10:53
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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