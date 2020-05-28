с чего всё началось

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг. Об этом сообщила пресс-служба германского ведомства. Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер от имени правительства "самым жестким образом" осудил хакерское нападение на бундестаг в ходе встречи с Нечаевым.

Общество В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк в эфире Первого канала заявил, что для поездок в непродовольственные магазины, которые откроются в столице с 1 июня, нужно будет использовать цифровые пропуска категории «По иным целям». 1,5K

Армия и оружие Асафов: обвинения в переброске Россией МиГ-29 в Ливию лишены оснований Ранее официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари в беседе с Al Arabiya заявил, что считает странными заявления со стороны США о том, что в Ливии "располагаются" российские самолеты различных видов. 5

Политика Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина Украинский журналист Роман Цимбалюк процитировал президента России Владимира Путина в ответ на оскорбления от российского телеведущего Владимира Соловьева. 1

Политика Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times. 1,7K

Общество Полиция Москвы проверит заявление о вымогательстве Данквертом взятки Как сообщало EADaily, ранее в СМИ появилась информация о том, что представитель одной из польских компаний — производителей молочных продуктов обратился в московскую полицию с заявлением о вымогательстве взятки. 178

Общество Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы. 57

Политика В МИД Украины сообщили о планах ликвидировать ДНР и ЛНР Размышляя о будущем республик ЛНР и ДНР в желаемом для Украины ключе, Кулеба предположил, что Киеву удастся восстановить контроль над границей с Россией, вывести вооруженные формирования и ликвидировать администрацию республик. 1,4K

Политика В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию. 529

Экономика Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка. 98

Общество Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов. 586

Политика Украина включила ДНР и ЛНР в план по децентрализации Правительство Украины включило самопровозглашенные ДНР и ЛНР, которые Киев считает «временно оккупированными территориями» в перспективные планы по децентрализации.

Шоу-бизнес У хоккеиста Овечкина родился сын Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей. 299

Технологии Майское обновление Windows 10 уже доступно пользователям В свежей сборке разработчики очень сильно изменили приложение фирменного голосового помощника Cortana, а также добавили ассистенты новые возможности. 351

Общество Собянин оценил возможность открытия парикмахерских и фитнес-центров Фитнес-центры и парикмахерские в Москве хочется открыть, но пока выявляются около двух тысяч больных коронавирусом в день в столице, поэтому не надо забегать вперед, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг. 3

Общество В Новосибирской области режим ограничений продлили до 30 июня До 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса. 216

Общество В Москве возобновляют плановую госпитализацию Больницы Москвы с 1 июня начнут оказывать плановую медицинскую помощь, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Политика Трамп пообещал наложить вето на продление программ слежки Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на продление трех различных программ в рамках "Акта свободы" и "Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки" (FISA), за которые в ближайшее время должна проголосовать палата представителей США. 1