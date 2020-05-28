Политика

Газета.RuГазета.RuМИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг. Об этом сообщила пресс-служба германского ведомства. Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер от имени правительства "самым жестким образом" осудил хакерское нападение на бундестаг в ходе встречи с Нечаевым.
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с чего всё началось
Сегодня, 28 мая, госсекретарь МИД ФРГ Мигель Бергер вызвал для беседы посла России в Германии Сергея Нечаева, сообщили
 в германском дипломатическом ведомстве.
Коммерсантъ07:59

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Что случилось за день. Главные новости РБК

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Берлин попросит ЕС применить санкции к россиянам из-за хакерской атаки на бундестаг

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В бундестаге отказались оценить расследование о хакерской атаке

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МИД Германии пригласил посла России в связи с делом о хакерской атаке на Бундестаг

ТАСС07:50

Посла России вызывали в МИД Германии побеседовать о «русских хакерах»

Вести.Ru07:43
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«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

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Путин объявил о новых мерах поддержки безработных. Главное

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В Москве разъяснили порядок поездок в непродовольственные магазины

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Украинский журналист ответил на оскорбления Соловьева цитатой Путина

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Лавров заявил о запрете Запада просить помощи у России по коронавирусу

Дошло «до противоречащих базовым дипломатическим нормам унизительных запретов обращаться к России за медико-гуманитарным содействием — вне зависимости от того, насколько бедственна ситуация», сказал министр в интервью китайской газете Global Times.
Коммерсантъ вчера в 21:53
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Общество

Полиция Москвы проверит заявление о вымогательстве Данквертом взятки

Как сообщало EADaily, ранее в СМИ появилась информация о том, что представитель одной из польских компаний — производителей молочных продуктов обратился в московскую полицию с заявлением о вымогательстве взятки.
Евразия Daily 08:37
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Общество

Власти Москвы запустили интерактивную карту с графиком прогулок

Ведомости 10:48
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Общество

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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
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Политика

В МИД Украины сообщили о планах ликвидировать ДНР и ЛНР

Размышляя о будущем республик ЛНР и ДНР в желаемом для Украины ключе, Кулеба предположил, что Киеву удастся восстановить контроль над границей с Россией, вывести вооруженные формирования и ликвидировать администрацию республик.
ИА Красная Весна вчера в 17:51
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Футбол

РФС согласовал c Роспотребнадзором проведение матчей со зрителями

Роспотребнадзор согласовал c Российским футбольным союзом (РФС) возможность проведения матчей со зрителями.
РБК 12:04
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Общество

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Известия 11:51
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Политика

В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию

Комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу решила направить запрос о проведении правовой экспертизы предложенных поправок к Конституции России в Венецианскую комиссию.
РБК 11:50
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Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим «безопасного поведения»

Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс 04:53
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс 02:57
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Происшествия

Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки

Российская газета 04:33
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Политика

Украина включила ДНР и ЛНР в план по децентрализации

Правительство Украины включило самопровозглашенные ДНР и ЛНР, которые Киев считает «временно оккупированными территориями» в перспективные планы по децентрализации.
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У хоккеиста Овечкина родился сын

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Аргументы и Факты вчера в 07:23
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Предложен способ связи с межзвёздными зондами

Вести.Ru 09:28
Армия и оружие

Новейшую атомную подлодку «Князь Владимир» передали флоту

На днях "Князь Владимир" завершил контрольный выход в море и прибыл в Северодвинск, на завод "Севмаш".
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Майское обновление Windows 10 уже доступно пользователям

В свежей сборке разработчики очень сильно изменили приложение фирменного голосового помощника Cortana, а также добавили ассистенты новые возможности.
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Общество

Собянин оценил возможность открытия парикмахерских и фитнес-центров

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Общество

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Власти Подмосковья открывают для посещений парки региона.
ТАСС 12:10
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Общество

В Новосибирской области режим ограничений продлили до 30 июня

До 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса.
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Происшествия

СК предъявил обвинение автору фейка о вывозе тел погибших от COVID-19

"Ольге Толокевич предъявлено обвинение по статье 207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан)", - отметила представитель СК.
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Общество

В Москве возобновляют плановую госпитализацию

Больницы Москвы с 1 июня начнут оказывать плановую медицинскую помощь, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ 12:10
Политика

Трамп пообещал наложить вето на продление программ слежки

Президент США Дональд Трамп пообещал наложить вето на продление трех различных программ в рамках "Акта свободы" и "Акта о негласном наблюдении в целях внешней разведки" (FISA), за которые в ближайшее время должна проголосовать палата представителей США.
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Петербургским больницам, работающим с коронавирусом, грозит коллапс

Новых больниц для перепрофилирования почти не осталось, те что есть - переполнены.
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