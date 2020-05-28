Политика
Газета.RuМИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг
МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг. Об этом сообщила пресс-служба германского ведомства. Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер от имени правительства "самым жестким образом" осудил хакерское нападение на бундестаг в ходе встречи с Нечаевым.
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с чего всё началось
Сегодня, 28 мая, госсекретарь МИД ФРГ Мигель Бергер вызвал для беседы посла России в Германии Сергея Нечаева, сообщили в германском дипломатическом ведомстве.Коммерсантъ07:59
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РБК 12:04
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В Совете Европы решили проверить поправки в российскую Конституцию
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Власти Санкт-Петербурга с 1 по 14 июня введут послабления в режим "безопасного поведения", который ранее был принят в городе из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 11:47
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Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
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Воронежский подросток задержан за убийство девятилетней девочки
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Украина включила ДНР и ЛНР в план по децентрализации
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До 30 июня на территории Новосибирской области продлены меры по защите населения от чрезвычайной ситуации в условиях пандемии коронавируса.
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