Политика

Газета.RuГазета.RuМИД Германии вызвал посла России из-за хакерской атаки на бундестаг

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг. Об этом сообщила пресс-служба германского ведомства. Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер от имени правительства "самым жестким образом" осудил хакерское нападение на бундестаг в ходе встречи с Нечаевым.
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с чего всё началось
Сегодня, 28 мая, госсекретарь МИД ФРГ Мигель Бергер вызвал для беседы посла России в Германии Сергея Нечаева, сообщили
 в германском дипломатическом ведомстве.
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