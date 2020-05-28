с чего всё началось

МИД Германии вызвал российского посла Сергея Нечаева из-за хакерской атаки на бундестаг. Об этом сообщила пресс-служба германского ведомства. Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер от имени правительства "самым жестким образом" осудил хакерское нападение на бундестаг в ходе встречи с Нечаевым.

Кино Новый фильм Мартина Скорсезе профинансирует Apple Новый фильм режиссера должен стать экранизацией одноименного романа Дэвида Гранна, повествующего о событиях начала 1920-х годов в штате Оклахома. 5

Общество Россельхознадзор подаст в суд на обвинивших Данкверта в вымогательстве Ранее некоторые СМИ сообщили, что глава Россельхознадзора Сергей Данкверт якобы вымогал 500 тысяч долларов за возможность поставок продукции «Млековиты». 46

Путешествия Россияне смогут отдыхать за границей не раньше осени С 15 июня ждет россиян Хорватия. Откроет границы скоро и Турция, для которой туризм является системообразующей отраслью экономики. 758

Биатлон Польховский оценил идею Драчева совместить пост главы СБР и тренера Ранее Драчев заявил РИА Новости, что он с большим удовольствием совмещал бы свой действующий пост с должностью главного тренера сборной России. 1

Футбол Анюков объявил о завершении карьеры Защитник "Зенита" Александр Анюков, выступавший на правах аренды в "Крылья Советов", завершил игровую карьеру. 2

Происшествия В Нижегородской области завели дело из-за фейков о прививках Уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об опасности вакцинации возбудили в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Здоровье В России утвердили правила профилактики коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года. 680

Экономика Правительство представило план по восстановлению экономики в России Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. 255

Общество Собянин прокомментировал данные о смертности от коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что столичные власти публикуют все данные о смертельных случаях среди пациентов с коронавирусом и ничего не собираются скрывать. 12

Шоу-бизнес У хоккеиста Овечкина родился сын Овечкин и Шубская поженились в 2016 году, спустя два года родился их первый сын Сергей. Они часто говорят, что хотят иметь много детей. 296

Общество Минпросвещения разработало порядок выдачи школьных аттестатов Аттестат об окончании 9 класса выдается школьникам, которые получили годовые оценки не ниже «удовлетворительно» и успешно прошли итоговое собеседование по русскому языку.

Кино Джош Гэд собрал вместе актеров из «Властелина колец» для нового шоу Лос-Анджелес, США, 28 мая 2020, 14:08 — REGNUM Голливудских звезд из фэнтезийной саги «Властелин колец» собрал для своего онлайн-шоу Reunited Apart американский актер Джош Гэд.