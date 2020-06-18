Политика
Lenta.ruМИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
В убийстве в Берлине гражданина Грузии выходца из Чечни Зелимхана Хангошвили обвиняется гражданин России Вадим К., он же Вадим С., сообщается на сайте Генпрокуратуры ФРГ.Коммерсантъ07:42
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Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) направил в Госдуму и в кабмин предложение ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые воспитывают детей одни.
Газета.Ru 16 июня в 23:45
Политика
Посольство России в Лондоне получает угрозы в свой адрес
Российское посольство в Лондоне в последние недели получало через интернет угрозы в свой адрес.
ТАСС 08:23
Общество
В госпитале Минобороны провели первые испытания вакцины от COVID-19
Опытная вакцина против коронавирусной инфекции была введена первым 18 добровольцам в военном госпитале имени Бурденко.
Известия 06:23
Происшествия
В жилом доме в Москве открыли стрельбу
На севере Москвы в жилом доме мужчина открыл стрельбу.
Коммерсантъ 08:44
Космос
На Марсе появится табличка в память о пандемии на Земле
На черной табличке изображена змея — символ медицины, а также планета, белая точка и линия, обозначающая траекторию полета ракеты с марсоходом с Земли на Марс.
Радио Комсомольская правда 07:59
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия 06:31
Происшествия
На Сахалине медведь напал на пенсионерку
РИА Новости 07:46
Экономика
Во всех фракциях Госдумы поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Идею о возможном повышении ставки подоходного налога поддержали во фракциях Госдумы.
Коммерсантъ 05:57
Политика
Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
Политика
Пропавший соперник Лукашенко в президентской гонке нашелся
Соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктор Бабарико, пропавший утром 18 июня, нашелся.
Lenta.ru 06:23
Энергетика
Стоимость бензина АИ-95 на бирже побила новый рекорд
Стоимость бензина марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) второй день бьет исторические рекорды, поднявшись до 57,3 тыс. рублей за тонну.
Российская газета 08:21
Общество
В России умерли почти 500 медиков с коронавирусом
В России умерли 489 медицинских работников, заразившихся коронавирусом, заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.
Lenta.ru 04:38
Шоу-бизнес
Наташа Королева заявила, что потеряла бизнес из-за коронавируса
Королева предположила, что причина ее философского отношения к произошедшему в том, что она помнит гораздо худшие времена.
Газета.Ru 06:26
Происшествия
Названа возможная сумма компенсации семье Захарова от Ефремова
Актер Михаил Ефремов, устроивший ДТП в центре Москвы, возможно, выплатит семье погибшего курьера Сергея Захарова до трех миллионов рублей.
Lenta.ru 08:54
Общество
Попова сочла возможным возобновление очной работы школ с 1 сентября
В Роспотребнадзоре рассчитывают, что с началом учебного года школы возобновят работу в очном режиме.
РБК вчера в 16:06
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Общество
Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram
Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
Известия 08:05
Общество
Минтруд назвал причины сокращения оплаты больничного
Больничный рассчитывается исходя из средней заработной платы и страхового стажа сотрудника, однако в исключительных случаях за основу пособия берут размер МРОТ.
9111.ru 04:44
Футбол
«Челси» объявил о трансфере Тимо Вернера
Metaratings 05:25
Политика
Володин порассуждал о будущем России после Путина
Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором порассуждал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru 08:48
Общество
В Роспотребнадзоре оценили риски второй волны коронавируса осенью
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что рисков возвращения коронавирусной инфекции в России осенью достаточно.
Аргументы и Факты 07:06
Музыка
В плагиате обвинили группу Little Big
Российскую группу Little Big обвинили в плагиате песен The Black Eyed Peas. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 16 июня в 04:54
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Кино
Актриса Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану
Американская актриса Кристен Стюарт исполнит роль принцессы Дианы в фильме чилийского режиссёра Пабло Ларраина.
News.ru 03:36
Общество
На Кубани с 21 июня отменяют режим карантина
«Сегодняшний результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня», — цитирует главу региона ТАСС.
RT на русском 05:39
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
Анализ показал, что это яйцо с мягкой скорлупой, самое крупное из когда-либо найденных. Его возраст составляет около 68 млн лет.
МИР 24 01:57
Происшествия
Школьницы в белье станцевали у мемориала в Калуге
7 новостей 07:43
Общество
«Академик Черский» помешает Дании заблокировать строительство СП-2
В случае положительного ответа Копенгагена второе судно поможет ускорить завершающий этап строительства СП-2, при отрицательном вердикте "Академик Черский" продолжит работу в одиночку.
Политическая Экспертиза вчера в 11:02