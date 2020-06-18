Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.

Экономика Названы положительные последствия пандемии для мировой экономики Эпидемия коронавируса может привести к некоторым положительным изменениям в мировой экономике, хотя и нанесет ей серьезный ущерб.

Политика Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны. 7

Гаджеты Apple может переименовать iOS обратно в iPhone OS Позднее информацию о грядущем переименовании подтвердил и Макс Вайнбах из XDA Developers, который сообщил, что получил письмо, в котором говорится, что Apple переименует iOS в iPhone OS. 2

Шоу-бизнес 66-летняя Любовь Успенская пришла на проект «Дом-2» Оказалось, что Любовь пришла к главному шансонье проекта Илье Яббарову, чтобы спеть с ним дуэтом и помочь в одном важном деле. 9

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии В августе 2020 года работавшие в 2019 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. 13

Общество Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет. 174

Здоровье Доктор Мясников объяснил, как распознать плохого врача Мясников добавил, что хороший врач не станет прописывать беременной женщине поливитамины, не проинформировав ее о том, что в больших дозах витамин А представляет опасность для малыша. 241

Общество В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий. 480

Общество В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля. 790

Футбол Вернер прокомментировал переход в «Челси» "Челси" подписал контракт с немецким нападающим Тимо Вернером. Соглашение рассчитано на пять лет, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Происшествия СК опубликовал видео с убегающим от следователей иркутским чиновником Следственный комитет распространил видео, на котором видно, как начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска пытается скрыться от следователей. 88

Здоровье Губернатор Приморья: Все ограничения должны быть сохранены Олег Кожемяко отметил, что все ограничения должны быть сохранены, а административным комиссиям необходимо продолжать работу в усиленном режиме. 1