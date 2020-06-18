Политика
Lenta.ruМИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
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Экономика
Названы положительные последствия пандемии для мировой экономики
Эпидемия коронавируса может привести к некоторым положительным изменениям в мировой экономике, хотя и нанесет ей серьезный ущерб.
Lenta.ru 21:44
Политика
Путин рассказал всему миру об уроках Второй мировой войны
Американский журнал National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина на английском языке об уроках Второй мировой войны.
Infox.ru 16:22
Гаджеты
Apple может переименовать iOS обратно в iPhone OS
Позднее информацию о грядущем переименовании подтвердил и Макс Вайнбах из XDA Developers, который сообщил, что получил письмо, в котором говорится, что Apple переименует iOS в iPhone OS.
TechFusion 16:33
Шоу-бизнес
66-летняя Любовь Успенская пришла на проект «Дом-2»
Оказалось, что Любовь пришла к главному шансонье проекта Илье Яббарову, чтобы спеть с ним дуэтом и помочь в одном важном деле.
Wday.ru 11:20
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии
В августе 2020 года работавшие в 2019 году пенсионеры начнут получать страховую пенсию в повышенном размере.
Новости Югры 07:52
Общество
Дуров прокомментировал разблокировку Telegram в России
Спасибо всем российским пользователям, которые продолжали пользоваться Telegram в течение последних двух лет.
ТАСС 16:52
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Распространив информацию, режиссер видеоролика выразил явное неуважение к органам государственной власти, дискредитировав тем самым сотрудников органов внутренних дел.
Коммерсантъ 08:56
Происшествия
Два человека погибли в ДТП в Нижнеудинске
В аварии погибли два человека – водитель и пожилая пассажирка отечественного седана.
Иркутск Сегодня 20:25
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы о первых днях ВОВ
Минобороны РФ запустило проект, посвященный ранее неизвестным архивным документам о первых днях Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ 22:38
Общество
Адвокат уточнил позицию семьи Захаровых по компенсации от Ефремова
Позиция родственников Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым, по компенсациям остается неизменной.
РБК 11:34
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС 18:32
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, как распознать плохого врача
Мясников добавил, что хороший врач не станет прописывать беременной женщине поливитамины, не проинформировав ее о том, что в больших дозах витамин А представляет опасность для малыша.
Evo-rus.com 09:26
Общество
Расчет больничных и пособий в РФ: изменения с 19 июня и новые правила
Новые правила расчета больничных и ряда других пособий начнут действовать в России.
ФАН 09:13
Игры
Авторы DiRT 5 назвали дату релиза игры
CyberSport.ru 14:30
Общество
В Краснодарском крае с 21 июня отменяется карантин
Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о том, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и вводится режим повышенной готовности, который предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.
Коммерсантъ 06:40
Общество
В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России
В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
Наука
В Швейцарии был создан двигатель из 16 атомов
Двигатель работает в том числе на электрической и тепловой энергиях.
Evo-rus.com вчера в 05:10
Футбол
Вернер прокомментировал переход в «Челси»
"Челси" подписал контракт с немецким нападающим Тимо Вернером. Соглашение рассчитано на пять лет, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Pravda.Ru 05:48
Политика
Путин показал секретную комнату в своем кабинете
Президент России Владимир Путин показал секретную комнату в своем кабинете, сообщает телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 16:09
Футбол
«Ростов» может отправить на игру с «Сочи» игроков 2003 года рождения
"Ростов" хочет отправить на матч 23-го тура чемпионата России против "Сочи" игроков 2003 года рождения, сообщает "Чемпионат.com".
Газета.Ru 16:45
Происшествия
СК опубликовал видео с убегающим от следователей иркутским чиновником
Следственный комитет распространил видео, на котором видно, как начальник департамента инженерных коммуникаций и жилищного фонда комитета городского обустройства администрации Иркутска пытается скрыться от следователей.
РБК 07:35
Политика
Трамп спрогнозировал для США самый высокий ВВП в истории человечества
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ВВП страны в III квартале 2020 года будет самым высоким в истории человечества.
Известия 21:21
Авто
Автомеханики указали на основные ошибки при проверке уровня масла
Автомеханики указали владельцам авто на основные ошибки при проверке уровня масла.
Evo-rus.com 22:04
Происшествия
В Кузбассе мошенники похитили 250 миллионов рублей из фонда ОМС
Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, сумма причиненного государству ущерба составила 250 миллионов рублей.
Российская газета 11:52
Здоровье
Губернатор Приморья: Все ограничения должны быть сохранены
Олег Кожемяко отметил, что все ограничения должны быть сохранены, а административным комиссиям необходимо продолжать работу в усиленном режиме.
Владивосток-Новости 22:20
Космос
Solar Orbiter подошел на рекордно близкое расстояние к Солнцу
Космический зонд NASA и ESA Solar Orbiter подошел к нашей звезде на расстояние 77 миллионов километров.
Портал Поиск вчера в 05:50
Политика
Помпео назвал Болтона предателем
Госсекретарь США Майк Помпео назвал экс-советника президента Дональда Трампа по безопасности Джона Болтона предателем, а его книгу о Белом доме лживой.
РИА Новости 21:36