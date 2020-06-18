Политика

Lenta.ruLenta.ruМИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
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Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 22:47, Ашберн
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