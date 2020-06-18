Политика
Lenta.ruМИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
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с чего всё началось
В убийстве в Берлине гражданина Грузии выходца из Чечни Зелимхана Хангошвили обвиняется гражданин России Вадим К., он же Вадим С., сообщается на сайте Генпрокуратуры ФРГ.Коммерсантъ07:42
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Политика
Володин рассказал о России после Путина
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
Экономика
Число новых заявок на пособие по безработице в США составило 1,5 млн
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 13 июня, уменьшилось на 58 тыс. и составило 1,508 млн человек, говорится в отчете министерства труда США.
Интерфакс 09:21
Политика
Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках
Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
Политика
Пропавший соперник Лукашенко в президентской гонке нашелся
Соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктор Бабарико, пропавший утром 18 июня, нашелся.
Lenta.ru 06:23
Общество
В четверг погода в Петербурге побила очередной температурный рекорд
В Петербурге 18 июня погода побила очередной температурный рекорд.
78.ru 10:08
Политика
В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей
Российское многонациональное общество необходимо защитить от агрессивного продвижения западных неолиберальных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Lenta.ru вчера в 11:15
Общество
В Краснодарском крае снимают карантин
Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
Общество
Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны
Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
Авто
18 марок изменили цены на автомобили в первой половине июня
Очередную «волну» повышения цен на российском авторынке в начале лета подхватили 18 брендов, которые подняли их либо на весь модельный ряд, либо на некоторые модели по отдельности.
Автоновости дня 01:04
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Футбол
«Ротор» объявил об уходе Денисова
Защитник Виталий Денисов покинул волгоградский «Ротор».
Матч ТВ 09:57
Политика
Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела
Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
Общество
Греция назвала дату возобновления выдачи виз российским туристам
Визовый центр Греции в Москве официально объявил о начале работы и приема заявлений строго по предварительной записи с 29 июня.
ТурДом 09:59
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов о разводе с Аленой Гавриловой: «Причину не назову»
Эмин Агаларов впервые рассказал всю правду о внезапном разводе с 32-летней Аленой Гавриловой в YouTube-шоу «Алена, блин».
Дни24 08:52
Происшествия
Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова
В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
Футбол
Владелец «Сочи»: позиция клуба по матчу с «Ростовом» не изменилась
Позиция "Сочи" по вопросу возможного переноса матча 23-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом" не изменилась, команда по-прежнему против переноса, сообщил РИА Новости владелец "Сочи" Борис Ротенберг.
РИА Новости 09:05
Экономика
НДФЛ для богатых может вырасти до 15%
Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%. В правительстве эту информацию опровергают.
Газета.Ru 05:57
Политика
Собянин оценил поправку о снятии ограничений президентских сроков
Никто не говорит о том, что действующий президент автоматически будет переназначен, его избирать будем.
РИА Новости 10:15
Общество
Сергей Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве
Эксперты отмечают положительную динамику в борьбе с новым типом коронавирусной инфекции в Москве.
Вечерняя Москва 09:19
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила, что беременна
22-летняя олимпийская чемпионка по одиночному фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердили, что скоро станет мамой.
Gazeta.SPb вчера в 00:03
Шоу-бизнес
Максим Фадеев сравнил бывших артистов своего лейбла с проститутками
Для своих подопечных, как заявил Фадеев, он был «трамплином» и «едой».
Evo-rus.com вчера в 09:17
Политика
Песков назвал чушью статью «Дождя» о ложных аккаунтах для голосования
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью репортаж журналиста телеканала «Дождь» Антона Баева о подделке аккаунтов для электронного голосования по поправкам в Конституцию, из-за которого к редакции накануне ночью приехала полиция, и напомнил об ответственности за распространение ложной информации.
Ведомости 06:58
Происшествия
Экс-глава курганского ГУ МЧС Рожков стал фигурантом двух новых уголовных дел
Следователи возбудили два новых уголовных дела в отношении бывшего начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Олега Рожкова, связанных с мошенничеством и превышением должностных полномочий.
ТАСС 09:59
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК 05:55
Армия и оружие
Рукопашный бой на границе Индии и Китая длился несколько часов
BFM.ru вчера в 16:57
Общество
Бизнесмены из окружения Путина получили контракты по вывозу мусора на 2 трлн рублей
Общая сумма заключенных контрактов превысила 2 триллиона рублей, отмечено в расследовании.
Компания 06:55
Происшествия
Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни
РИА Новости 04:27
Футбол
РФС извинился перед Федуном за ошибку в регламенте
РФС принес извинения владельцу «Спартака» Леониду Федуну за ошибку в регламенте, приведшую к тому, что место проведения полуфинала Олимп Кубка России «Зенит» – «Спартак» пришлось определять на исполкоме организации.
Спорт день за днем 09:31