с чего всё началось

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.

Политика Володин рассказал о России после Путина Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина. 1,7K

Экономика Число новых заявок на пособие по безработице в США составило 1,5 млн Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 13 июня, уменьшилось на 58 тыс. и составило 1,508 млн человек, говорится в отчете министерства труда США.

Политика Пропавший соперник Лукашенко в президентской гонке нашелся Соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктор Бабарико, пропавший утром 18 июня, нашелся.

Политика В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей Российское многонациональное общество необходимо защитить от агрессивного продвижения западных неолиберальных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. 165

Общество В Краснодарском крае снимают карантин Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев. 363

Авто 18 марок изменили цены на автомобили в первой половине июня Очередную «волну» повышения цен на российском авторынке в начале лета подхватили 18 брендов, которые подняли их либо на весь модельный ряд, либо на некоторые модели по отдельности. 16

Политика Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви. 23

Общество Греция назвала дату возобновления выдачи виз российским туристам Визовый центр Греции в Москве официально объявил о начале работы и приема заявлений строго по предварительной записи с 29 июня. 21

Экономика НДФЛ для богатых может вырасти до 15% Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%. В правительстве эту информацию опровергают. 4,8K

Общество Сергей Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве Эксперты отмечают положительную динамику в борьбе с новым типом коронавирусной инфекции в Москве.

Политика Песков назвал чушью статью «Дождя» о ложных аккаунтах для голосования Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью репортаж журналиста телеканала «Дождь» Антона Баева о подделке аккаунтов для электронного голосования по поправкам в Конституцию, из-за которого к редакции накануне ночью приехала полиция, и напомнил об ответственности за распространение ложной информации. 14

Происшествия Экс-глава курганского ГУ МЧС Рожков стал фигурантом двух новых уголовных дел Следователи возбудили два новых уголовных дела в отношении бывшего начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Олега Рожкова, связанных с мошенничеством и превышением должностных полномочий.