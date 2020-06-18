Политика

Lenta.ruLenta.ruМИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

Министерство иностранных дел Германии вызвало к себе посла России Сергея Нечаева в связи с убийством в Берлине подозреваемого в терроризме Зелимхана Хангошвили, сообщает ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать357
с чего всё началось
В убийстве в Берлине гражданина Грузии выходца из Чечни Зелимхана Хангошвили обвиняется гражданин России Вадим К., он же Вадим С., сообщается на сайте
 Генпрокуратуры ФРГ.
Коммерсантъ07:42

Подробнее о событии

Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства грузина в Берлине

РБК08:15

Германия пригрозила России новыми санкциями за убийство соратника Басаева

Lenta.ru09:06

Генпрокуратура ФРГ обвинила россиянина в убийстве выходца из Чечни в Берлине

Интерфакс06:21

Российского посла пригласили в МИД ФРГ из-за убийства грузина в Берлине

ТАСС07:47

Российского посла вызвали в МИД Германии в связи с убийством в Берлине

Известия06:08

Суд Берлина ускоренно рассмотрит материалы дела россиянина, которому предъявлены обвинения в убийстве Хангошвили

Эхо Москвы09:01

В Берлине допустили отказ от процесса над россиянином по делу об убийстве

РИА Новости08:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
Политика

Володин рассказал о России после Путина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин дал большое интервью «Газете.Ru», в котором рассказал о том, что будет после президента России Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 14:11
1,7K
Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

РБК 09:07
406
Экономика

Число новых заявок на пособие по безработице в США составило 1,5 млн

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 13 июня, уменьшилось на 58 тыс. и составило 1,508 млн человек, говорится в отчете министерства труда США.
Интерфакс 09:21
Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
Интерфакс 07:11
1,2K
Политика

Пропавший соперник Лукашенко в президентской гонке нашелся

Соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктор Бабарико, пропавший утром 18 июня, нашелся.
Lenta.ru 06:23
Общество

В четверг погода в Петербурге побила очередной температурный рекорд

В Петербурге 18 июня погода побила очередной температурный рекорд.
78.ru 10:08
28
Политика

В России увидели агрессивное продвижение западных ценностей

Российское многонациональное общество необходимо защитить от агрессивного продвижения западных неолиберальных ценностей, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Lenta.ru вчера в 11:15
165
Общество

В Краснодарском крае снимают карантин

Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
363
Общество

Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

РБК 09:13
38
Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
2,1K
Авто

18 марок изменили цены на автомобили в первой половине июня

Очередную «волну» повышения цен на российском авторынке в начале лета подхватили 18 брендов, которые подняли их либо на весь модельный ряд, либо на некоторые модели по отдельности.
Автоновости дня 01:04
16
Общество

В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек

Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
5,6K
Футбол

«Ротор» объявил об уходе Денисова

Защитник Виталий Денисов покинул волгоградский «Ротор».
Матч ТВ 09:57
Политика

Порошенко заявил о возбуждении против него уголовного дела

Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что против него возбудили уголовное дело в связи с получением Украиной томоса об автокефалии церкви.
RT на русском 08:39
23
Общество

Греция назвала дату возобновления выдачи виз российским туристам

Визовый центр Греции в Москве официально объявил о начале работы и приема заявлений строго по предварительной записи с 29 июня.
ТурДом 09:59
21
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов о разводе с Аленой Гавриловой: «Причину не назову»

Эмин Агаларов впервые рассказал всю правду о внезапном разводе с 32-летней Аленой Гавриловой в YouTube-шоу «Алена, блин».
Дни24 08:52
3
Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
15
Футбол

Владелец «Сочи»: позиция клуба по матчу с «Ростовом» не изменилась

Позиция "Сочи" по вопросу возможного переноса матча 23-го тура чемпионата России по футболу с "Ростовом" не изменилась, команда по-прежнему против переноса, сообщил РИА Новости владелец "Сочи" Борис Ротенберг.
РИА Новости 09:05
1
Экономика

НДФЛ для богатых может вырасти до 15%

Для граждан с доходом свыше 2-3 млн рублей в год НДФЛ может вырасти до 15%. В правительстве эту информацию опровергают.
Газета.Ru 05:57
4,8K
Политика

Собянин оценил поправку о снятии ограничений президентских сроков

Никто не говорит о том, что действующий президент автоматически будет переназначен, его избирать будем.
РИА Новости 10:15
2
Общество

Сергей Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве

Эксперты отмечают положительную динамику в борьбе с новым типом коронавирусной инфекции в Москве.
Вечерняя Москва 09:19
Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая подтвердила, что беременна

22-летняя олимпийская чемпионка по одиночному фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердили, что скоро станет мамой.
Gazeta.SPb вчера в 00:03
6
Шоу-бизнес

Максим Фадеев сравнил бывших артистов своего лейбла с проститутками

Для своих подопечных, как заявил Фадеев, он был «трамплином» и «едой».
Evo-rus.com вчера в 09:17
24
Политика

Песков назвал чушью статью «Дождя» о ложных аккаунтах для голосования

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью репортаж журналиста телеканала «Дождь» Антона Баева о подделке аккаунтов для электронного голосования по поправкам в Конституцию, из-за которого к редакции накануне ночью приехала полиция, и напомнил об ответственности за распространение ложной информации.
Ведомости 06:58
14
Происшествия

Экс-глава курганского ГУ МЧС Рожков стал фигурантом двух новых уголовных дел

Следователи возбудили два новых уголовных дела в отношении бывшего начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Олега Рожкова, связанных с мошенничеством и превышением должностных полномочий.
ТАСС 09:59
Экономика

Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК 05:55
18
Армия и оружие

Рукопашный бой на границе Индии и Китая длился несколько часов

BFM.ru вчера в 16:57
5
Общество

Бизнесмены из окружения Путина получили контракты по вывозу мусора на 2 трлн рублей

Общая сумма заключенных контрактов превысила 2 триллиона рублей, отмечено в расследовании.
Компания 06:55
2
Происшествия

Во Франции после беспорядков в Дижоне задерживают выходцев из Чечни

РИА Новости 04:27
234
Футбол

РФС извинился перед Федуном за ошибку в регламенте

РФС принес извинения владельцу «Спартака» Леониду Федуну за ошибку в регламенте, приведшую к тому, что место проведения полуфинала Олимп Кубка России «Зенит» – «Спартак» пришлось определять на исполкоме организации.
Спорт день за днем 09:31
Главное