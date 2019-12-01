Политика

РБКРБКМИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру

"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
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с чего всё началось
Министерство иностранных дел Греции осудило заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, озвученные им на церемонии открытия газопровода Трансанатолийского газопровода (TANAP), сообщается
 на сайте ведомства.
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Реджеп Тайип Эрдоган
Турецкий политик
Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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