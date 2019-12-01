Политика
РБКМИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру
"Вызывает сожаление тот факт, что президент Турции решил превратить проект мирного сотрудничества в демонстрацию военной риторики", — отмечается в заявлении.
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с чего всё началось
Министерство иностранных дел Греции осудило заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, озвученные им на церемонии открытия газопровода Трансанатолийского газопровода (TANAP), сообщается на сайте ведомства.РБК00:20
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В Санкт-Петербурге задержали фанатов «Спартака» за оскорбления Дзюбы
В Санкт-Петербурге сотрудники Главного управления МВД по противодействию экстремизму задержали шестерых болельщиков футбольного клуба «Спартак» за оскорбительные выкрики во время матча в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
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Певец Валерий Леонтьев, который весной отметил 70-летие сольным концертом, заявил, что в следующем году хочет завершить карьеру.
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Перечислены изменения с 1 декабря для российских автомобилистов
Эксплуатация машин, не укомплектованных зимней резиной, в период с декабря по февраль запрещается.
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Террориста на Лондонском мосту обезвреживали с помощью бивня нарвала
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В США при крушении самолета погибли девять человек
В американском штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press со ссылкой на местную администрацию.
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Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии
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Власти Украины увеличат финансирование фонда жены Порошенко
Киев добавит финансирование Украинскому культурному фонду (УКФ), главой наблюдательного совета которого является Марина Порошенко, жены бывшего президента Украины Петра Порошенко.
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Первая загоризонтная РЛС заступила на боевое дежурство
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В России расширили список сильнодействующих веществ
Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ"
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Косметолог предупредила о последствиях процедуры «губы дьявола»
В Instagram появился новый тренд — так называемые «губы дьявола» или «губы-осьминоги», ради получения которых девушки меняют контур губ, делая его более волнистым.
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Зеленский узаконил новые воинские звания на Украине
Президент Украины Зеленский подписал закон о введении новых воинских званий сержантского и старшинского состава Вооруженных Сил Украины.
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Стали известны соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Россия узнала своего последнего соперника по группе B на чемпионате Европы - 2020 - к Бельгии и Дании присоединилась Финляндия.
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Ученые выяснили, что жирная пища смертельно опасна для мужчин
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Овечкин впервые в сезоне отметился хет-триком
Гол на свой счет записал Ти Джей Оши. На 29-й минуте шайба россиянина Александра Овечкина вывела «Кэпиталс» вперед.
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Анна Семенович рассказала о своей болезни
Певица Анна Семенович рассказала, что страдает от медицинской патологии - гигантомастия. Об этом сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К Воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк уехал из России
Ранее фигурист все свое время проводил у постели больной супруги. Напомним, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга.
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Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
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В регионах прошли пикеты в защиту медработников
По словам Коновалова, ни в одном из регионов — участников акции в защиту врачей не было меньше 30 человек.
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Россияне заняли четвёртое место в смешанной эстафете на КМ по биатлону
Шоу-бизнес
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Политика
Володин предупредил об угрозе выхода из состава Украины ряда областей
"Сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным", - отметил Вячеслав Володин.
Армия и оружие
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
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Посольство РФ ответило на осуждение США закона об иноагентах
Российское посольство в Вашингтоне сочло неуместным вмешательство США во внутренние дела страны.
Происшествия
Выявивший алкоголь в крови кировского мальчика эксперт не отстранён
Судмедэксперт Сергей Насонов, который выявил содержание алкоголя в крови шестилетнего мальчика, погибшего при наезде автомобиля в Кировской области, продолжает работать.
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Нино Нинидзе эмоционально высказалась в адрес Максима Виторгана
Нино Нинидзе первой отреагировала на пост своего бойфренда.
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Кравчук дал совет Зеленскому, как защищать Украину
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему главе государства Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и другими лидерами стран-участниц "нормандского формата", соответствующие заявления он сделал в эфире телеканала "112".