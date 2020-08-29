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РИА Новости
РИА Новости

МИД Греции ответил на заявление Анкары об угрозе войны

В Министерстве иностранных дел Греции прокомментировали заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить свои территориальные воды до 12 миль может спровоцировать военный конфликт.В источнике
С чего всё началось
Ранее в субботу Октай заявил в интервью агентству Anadolu
, что попытки Греции расширить свои территориальные воды с шести до 12 морских миль могут спровоцировать военный конфликт.
Известиявчера в 12:28
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Аргументы и Факты

В МИД Греции ответили на заявление Турции об угрозе военного конфликта

Аргументы и Фактывчера в 13:42
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В МИД Греции прокомментировали слова вице-президента Турции о возможном военном конфликте

ТАССвчера в 09:25
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Греция заявила о беспрецедентных угрозах войны со стороны Турции

Московский Комсомолецвчера в 12:46
News.ru

Греция ответила Турции на угрозу военного конфликта

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Власти Турции заявили об угрозе военного конфликта с Грецией

РБКвчера в 11:14
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МИД Греции ответил на заявление Анкары об угрозе войны

РИА Новостивчера в 12:01
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Греция заявила о беспрецедентных угрозах войны со стороны Турции

Газета.Ruвчера в 12:09

Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких, анализ на коронавирус отрицательный, сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер.
Интерфаксвчера в 14:11
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Индия отказалась от участия в учениях «Кавказ-2020»

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ТАСС21:13
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«Локомотив» и «Аталанта» согласовали переход Миранчука за €14,5 млн

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Vprognoze.ruвчера в 13:25

День шахтера отмечается 30 августа

История праздника началась когда в ночь с 30 на 31 августа 1935 года шахтер Алексей Стаханов установил рекорд (добыл 102 тонн угля при норме в 7 тонн), послуживший началом стахановского движения.
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Россия в Сирии испытает новейший комплекс борьбы с беспилотниками

Новейшая российская система борьбы с беспилотными летательными аппаратами «Сапсан-Конвой» концерна «Автоматика» откроет перед РФ колоссальные экспортные перспективы, так как речь идет о реализации средства обороны, аналога которому в мире пока нет.
Вечерний курьервчера в 17:22
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