МИД Греции ответил на заявление Анкары об угрозе войны
В Министерстве иностранных дел Греции прокомментировали заявление вице-президента Турции Фуата Октая о том, что попытка Афин расширить свои территориальные воды до 12 миль может спровоцировать военный конфликт.В источнике
С чего всё началось
Ранее в субботу Октай заявил в интервью агентству Anadolu
, что попытки Греции расширить свои территориальные воды с шести до 12 морских миль могут спровоцировать военный конфликт.
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В МИД Греции ответили на заявление Турции об угрозе военного конфликта
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