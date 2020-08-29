Индия отказалась от участия в учениях «Кавказ-2020»

Ранее агентство ANI со ссылкой на источники в министерстве обороны страны сообщало, что Индия может отказаться от участия в международных учениях "Кавказ-2020", поскольку в этих учениях также намерены принять участие военнослужащие из Китая и Пакистана, отношения Нью-Дели с которыми в последнее время обострены.