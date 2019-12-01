Политика
КоммерсантъМИД Греции раскритиковал «военную риторику» Эрдогана
Господин Эрдоган сказал, что Турция не намерена прекращать разведку и бурение на шельфе у берегов Кипра. МИД Греции назвал слова турецкого президента «демонстрацией военной риторики».
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с чего всё началось
Министерство иностранных дел Греции осудило заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, озвученные им на церемонии открытия газопровода Трансанатолийского газопровода (TANAP), сообщается на сайте ведомства.РБК00:20
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Разработчики Operation Black Mesa опубликовали новые скриншоты из игры
Футбол
Определились соперники сборной России на групповом этапе Евро-2020
Вместе с командами Бельгии и Дании соперниками сборной России на групповом этапе чемпионата Европы — 2020 станут финны.
Политика
В Госдепе США обеспокоены российским законом об иноагентах
Государственный департамент США обеспокоен принятым в России законом о СМИ-иностранных агентах.
Армия и оружие
Тульский «Панцирь» сбил американский дрон по ошибке
Беспилотник США MQ-9 Reaper, потерянный в районе ливийской столицы Триполи 20 ноября все-таки был сбит российским ЗРПК «Панцирь-С1Э», состоящим на вооружении армии Халифы Хафтара.
Общество
В России вступила в силу обязательная маркировка духов и фотокамер
В России с 1 декабря расширился список товаров, которые подлежат обязательной маркировке. Распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Технологии
В России началась подготовка к идентификации смартфонов по IMEI
Мобильные операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 совместно с Россвязью начали готовиться к введению идентификации смартфонов по номерам абонентских устройств IMEI.
Происшествия
Видео перестрелки в кафе в Карачаево-Черкесии появилось в сети
В интернете появилась запись с камер видеонаблюдения в кафе города Черкасска Карачаево-Черкесской Республики, где мужчина открыл огонь из травматического пистолета по девушке.
Футбол
«Краснодар» обыграл «Базель» в Лиге Европы
Футбол
В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»
Общество
Список сильнодействующих препаратов в РФ пополнился с 1 декабря
Список сильнодействующих лекарственных веществ, за незаконное изготовление, хранение и сбыт которых действующим законодательством предусмотрено лишение свободы до трех лет, пополнился еще тремя лекарственными препаратами.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал видео с подросшей дочерью
Певец редко публикует совместные фотографии с детьми, но сегодня неожиданно показал видео, на котором он держит девочку на руках и смотрит на старшего сына.
Армия и оружие
Появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
В сети появилось видео, на котором советский зенитный ракетный комплекс "Оса" сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache.
Происшествия
В Пензе на Аустрина снова ЧП: «Нива» ушла под асфальт
Отечественный джип "Нива" ушел под асфальт на улице Аустрина, в нескольких минутах ходьбы от места трагедии.
Политика
Первый президент Украины дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук дал совет нынешнему главе государства Владимиру Зеленскому, как вести себя на предстоящих переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным на нормандском саммите.
Здоровье
Из инфекционной больницы в Новочеркасске уволились все врачи
Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара.
Шоу-бизнес
Пригожин поддержал Добрынина, назвавшего российских звезд тупыми
Певец Вячеслав Добрынин назвал звезд шоу-бизнеса тупыми. По его мнению, они "не знают нот", плохо говорят и не умеют выражать свои мысли.
Биатлон
Россия стала четвертой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону
Шоу-бизнес
Анна Семенович рассказала о своей болезни
39-летняя певица призналась, что сделала операцию на груди из-за наследственного заболевания.
Политика
Соловьев и Познер поспорили о будущем российского телевидения
Известные журналисты Владимир Познер и Владимир Соловьев поспорили о будущем российского телевидения, комментируя обещание президента РФ Владимира Путина привести его в порядок и внести в его работу изменения.
Происшествия
Автомобиль влетел в людей на остановке в Благовещенске
Автомобиль влетел в группу людей, стоявших на остановке в Благовещенске Амурской области.
Спорт
Лыжница Непряева стала 18-й в пасьюте на этапе КМ в Руке
Россиянка Наталья Непряева заняла 18-е место в гонке преследования на 10 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в финской Руке.
Общество
NI: в СССР создали странные автоматы
В американском журнале The National Interest опубликовали статью, в которой описываются необычные советские экспериментальные образцы автоматов, так и не поступившие на вооружение.
Единоборства
Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева
Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.
Наука
Ученые назвали продукты, от которых развивается рак простаты
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в подрыве отделения Ощадбанка
«Несколько часов назад полиция задержала лиц, подозреваемых в ограблении и подрыве минувшей ночью отделения Ощадбанка», — написал он на своей странице в Facebook.
Здоровье
Россия отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом
В это воскресенье, 1 декабря, Россия, как и остальные страны, отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом, который был учрежден еще более двух десятков лет тому назад с целью привлечения общественного внимания к проблеме распространения этого заболевания.