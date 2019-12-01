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Господин Эрдоган сказал, что Турция не намерена прекращать разведку и бурение на шельфе у берегов Кипра. МИД Греции назвал слова турецкого президента «демонстрацией военной риторики».

Футбол Стали известны соперники сборной России на Евро-2020 Матч группового этапа Евро-2020 между Россией и Бельгией состоится 13 июня. Соперниками России в группе B также стали Дания и Финляндия.

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Шоу-бизнес Киркоров показал свой вагон для гастролей Филипп Киркоров опубликовал в Instagram шуточный ролик с продюсером Борисом Рубиновским, снятый в его личном вагоне.

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