Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД Греции раскритиковал «военную риторику» Эрдогана

Господин Эрдоган сказал, что Турция не намерена прекращать разведку и бурение на шельфе у берегов Кипра. МИД Греции назвал слова турецкого президента «демонстрацией военной риторики».
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с чего всё началось
Министерство иностранных дел Греции осудило заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, озвученные им на церемонии открытия газопровода Трансанатолийского газопровода (TANAP), сообщается
 на сайте ведомства.
РБК00:20

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МИД Греции ответил на «военную риторику» Эрдогана по Кипру

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Савченко назвала Порошенко алчным и жадным

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В России три лекарственных препарата приравняли к наркотикам

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Реджеп Тайип Эрдоган
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Турецкий политический и государственный деятель, действующий президент Турции с 28 августа 2014 года. Одержал победу на выборах президента Турции 10 августа 2014 года, в 2018 году вновь был избран президентом на досрочных выборах в Турции.
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