Политика
РИА НовостиМИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией
Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее, заявил глава МИД страны Давид Залкалиани. По его словам, в Тбилиси только приветствуют ускорение этого процесса.
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Армия и оружие
Военные НАТО опубликовали снимок Су-34 в рамке прицела
РБК вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер 03 октября в 07:54
Политика
Как Путин проведет день рождения, рассказали в Кремле
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как глава государства Владимир Путин отметит день рождения, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 06:43
Футбол
«Манчестер Юнайтед» интересуется Соболевым из «Крыльев Советов»
Нападающий "Крыльев Советов" Александр Соболев попал в сферу интересов английского клуба "Манчестер Юнайтед".
Реальное время вчера в 14:51
Спорт
Глава ВФЛА назвал героями прыгунов в высоту Акименко и Иванюка
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал серебро Михаила Акименко и бронзу Ильи Иванюка в прыжках в высоту на чемпионате мира в катарской Дохе.
RT на русском вчера в 16:58
Общество
Принц Гарри подал в суд на газеты The Sun и Daily Mirror
Британский принц Гарри подал в суд на таблоиды The Sun и Daily Mirror, обвинив их сотрудников в незаконном получении доступа к сообщениям голосовой почты.
ТАСС вчера в 14:14
Космос
«Роскосмос» отказал НАСА в запуске «Союза МС»
Ранее в октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что в 2020 году НАСА будет нуждаться в «Союзе МС» из-за переноса испытаний Crew Dragon, а запуску в 2020 году космического корабля с тремя россиянами может помешать американская сторона, которая может нуждаться в отправке своего астронавта на околоземную орбиту на «Союзе МС».
Lenta.ru вчера в 04:50
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета вчера в 10:22
Кино
Мишель Пфайффер представила в Москве новую «Малефисенту»
МОСКВА, Кинобизнес сегодня - 4 октября в Москву прилетела актриса Мишель Пфайффер, сыгравшая одну из главных ролей в фильме Disney «Малефисента: Владычица тьмы» (WDSSPR).
Кинобизнес сегодня вчера в 11:11
Футбол
Тимур Жамалетдинов перешел из ЦСКА в «Лех». Сейчас он не играет в Польше
Почти сразу после переезда в Польшу Жамалетдинов дал интервью изданию Przeglad Sportowy, в котором прошёлся по ЦСКА.
Чемпионат вчера в 12:00
Игры
Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare
CyberSport.ru вчера в 14:04
Здоровье
В Башкирии намерены 18 больниц превратить в девять
По плану оптимизации, из 18 госклиник в городах республики, включая Уфу, чиновники намерены создать всего девять.
Наша версия 02 октября в 06:11
Происшествия
Зачинщиков драки в пермской колонии перевели в другую ИК
Осужденных исправительной колонии №9 города Соликамска Пермского края, которые в сентябре избили и изнасиловали сокамерника, на время следствия перевели в другое исправительное учреждение.
ТАСС вчера в 03:25
Политика
Новый глава ЦИК Украины назвал условия проведения выборов в Донбассе
Председатель Центральной избирательной комиссии Украины Олег Диденко заявил, что для проведения выборов в республиках Донбасса необходимо урегулировать законодательство и создать соответствующие условия.
ФАН вчера в 20:31
Политика
Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter
Ридус 03 октября в 20:49
Общество
Матвиенко предложила распространить налог на самозанятых на всю Россию
Совет Федерации предлагает в 2020 году распространить взимание налогов с самозанятых граждан на территории всех регионов.
РБК вчера в 09:05
Политика
Политолог Валерий Соловей назвал следующего президента России
Во власти идет подготовка к транзиту власти, над этим работают специальные группы, которые уже наметили 40 различных вариантов, заявил в Telegram-канале российский политолог Валерий Соловей.
Московский Комсомолец вчера в 11:04
Общество
Малышева объяснила свои слова о повышении пенсионного возраста
ФедералПресс 03 октября в 02:53
Здоровье
Девять сотрудников онкоцентра Блохина написали заявления об увольнении
Замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии онкоцентра имени Блохина Георгий Менткевич заявил, что девять врачей медучреждения написали заявления об увольнении, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 02 октября в 11:06
Хоккей
«Виннипег» отыгрался с 0:4 и победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ
«Виннипег Джетс» одержал победу над «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РБК вчера в 23:22
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 02:39
Армия и оружие
ВСУ ведут минометный огонь по югу ДНР
Украинские вооруженные формирования вечером открыли огонь по югу Донецкой Народной Республики.
ИА Новороссия 02 октября в 11:15
Происшествия
Двухмесячная пассажирка рейса Грозный-Москва умерла в Волгограде
Rambler News Service вчера в 01:59
Политика
Демократы запросили у Белого дома документы по Украине
Демократы в палате представителей конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине.
Российская газета вчера в 19:56
Политика
Новак рассказал о цене транзита газа через Украину
Новак указывал, что российская сторона связывает будущее транзита через Украину с урегулированием судебных газовых споров, при этом готова работать по новому европейскому законодательству и бронировать мощности для транспортировки газа.
Российская газета вчера в 09:58
Транспорт
СМИ узнали детали поправок в ПДД из-за гироскутеров и электросамокатов
Речь идет об электросамокатах, моноколесах и гироскутерах заявил в эфире «Коммерсантъ-FM» начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.
РБК вчера в 23:58
Здоровье
В Краснодаре рассказали, когда прооперируют девочку Луну из США
РИА Новости вчера в 09:53
Авто
В Китае представили новый лимузин для главы государства
На военном параде в Китае появился новый лимузин, он предназначен для перевозки главы государства.
Актуальные Новости 00:15
Происшествия
Бывшему депутату Верховной рады Украины сообщили о подозрении — ГБР
Государственное бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении бывшему депутату Верховной рады Украины, заявили 4 октября в пресс-службе ГБР.
REGNUM вчера в 08:41
Недвижимость
Правительство установило правила для получения ипотеки под 2%
Неполные семьи, в которых родитель моложе 35 лет и есть ребенок до 18 лет, также могут восопльзоваться льготной ипотекой.
Вести.Ru 03 октября в 06:20