Политика
РИА НовостиМИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией
Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее, заявил глава МИД страны Давид Залкалиани. По его словам, в Тбилиси только приветствуют ускорение этого процесса.
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Политика
Еще один разведчик США захотел пожаловаться на Трампа
Еще один работник американского разведсообщества рассматривает целесообразность подать официальный рапорт и выступить перед конгрессом по поводу связей президента США Дональда Трампа с Украиной.
Lenta.ru 22:23
Шоу-бизнес
Звезда «Холостяка» Дарья Клюкина выбрала для свадьбы платье с перьями
На вечеринке, посвященной торжеству, девушка появилась в белом платье на одно плечо. Верх наряда украшал «воротник» из перьев.
Телепрограмма 02:45
Политика
Россия предложила перенести сессии первого комитета ГА ООН из США
Россия предложила взять процедурную паузу в работе Первого комитета Генассамблеи ООН, а в 2020 году и вовсе перенести сессии комитета с территории США из-за участившихся случаев невыдачи американских виз российским делегатам.
Известия вчера в 18:10
Общество
Маргарита Грачева выходит замуж
Известная всей стране жительница Серпухова Маргарита Грачева объявила о предстоящей свадьбе в интервью KP.RU.
Российская газета 10:22
Гаджеты
Владельцы iPhone с iOS 13 не могут написать фразу Hot Chocolate
Режим быстрого набора текста при помощи свайпов, появившийся в одном из последних обновлений iOS 13, не позволяет написать слова Hot Chocolate.
Planet Today 06:22
Авто
6 мест в автомобиле, которые нужно обязательно смазать перед зимой
Как правило, подготавливая свой автомобиль к зиме, большинство водителей не утруждают себя большим количеством работ, ограничившись лишь сменой летней резины на зимнюю, иногда проверкой аккумулятора и доливкой в него дистиллированной воды, ну и, конечно же, заменой омывающей жидкости на ту, которую можно использовать при минусовых температурах.
АвтоВзгляд 02 октября в 08:21
Политика
Оскорбивший слушателя Владимир Соловьев ответил жителям Татарстана
Владимир Соловьев принял реакцию жителей Татарстана на его слова необоснованной.
ГлобалМСК.ру 07:37
Политика
Грета Тунберг изменила свой профиль в Twitter после слов Путина о ней
News.ru вчера в 19:59
Политика
Политолог Валерий Соловей назвал следующего президента России
Во власти идет подготовка к транзиту власти, над этим работают специальные группы, которые уже наметили 40 различных вариантов, заявил в Telegram-канале российский политолог Валерий Соловей.
Московский Комсомолец 11:04
Политика
Новак рассказал о цене на транзит газа через Украину
Министр энергетики России Александр Новак озвучил критерии определения цены транзита газа через Украину.
РИА Новости 22:42
Происшествия
В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников
В Красноярске учительница обратилась с заявлением в полицию из-за злой шутки школьников.
Известия 01:10
Космос
NASA опубликовало звучание Марса
Американское космическое агентство NASA обнародовало недоступные человеческому уху звуки, которые записал на Марсе посадочный модуль InSight, снабженный сверхчувствительным сейсмометром SEIS, сообщил сайт «Царьград».
Телеканал 360° 02 октября в 14:13
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление России
В ПАСЕ попытались сорвать выступление главы российской делегации Петра Толстого.
Мойка78 вчера в 16:45
Политика
Порошенко нанял себе российского адвоката
Российский адвокат Илья Новиков присоединяется к защите экс-президента Украины и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко.
Life.ru 05:45
Культура
Первый канал объявил новые правила голосования в шоу «Голос»
"Голос" сказал - "Голос" сделал. Объявил, что в пятницу 4 октября в эфире представят новые правила голосования - так и произошло.
Российская газета 17:22
Авто
Турбированный Chery Tiggo 4 поступил в продажу в России
Российские дилеры Chery уже начали продавать кроссовер Chery Tiggo 4 в комплектации Cosmo, которая является самой дорогой.
Народные новости вчера в 18:58
Здоровье
В Новосибирской области склады заполнены невостребованной вакциной
Главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Министерства здравоохранения Новосибирской области Татьяна Ивлева опровергла информацию о дефиците вакцин в регионе.
Московский Комсомолец 05:00
Хоккей
«Вашингтон» одержал победу над «Айлендерс» в матче НХЛ
"Нью-Йорк Айлендерс" проиграл "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Газета.Ru 21:46
Кино
Джордж Мартин поблагодарил жителей Якутска за подарок
Известный писатель Джордж Мартин, по роману которого был снят сериал "Игра престолов" поблагодарил жителей Якутска за подарок.
Pravda.Ru вчера в 10:35
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости 02:39
Общество
Гороскоп на 4 октября: этим знакам Зодиака стоит покрепче сжать кулаки
4 октября Близнецы могут проиграть в борьбе за первенство, которую активно ведут в последнее время.
SM News вчера в 08:22
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
RT на русском 17:15
Происшествия
В Якутии из-за задымления в доме-интернате эвакуировали 158 детей
В МЧС заявили, что спасатели в якутском городе Нерюнгри эвакуировали из дома-интерната 158 детей и 45 сотрудников учреждения из-за задымления в подвале здания.
RT на русском 21:36
Спорт
ИААФ пересмотрела результаты финала с участием Шубенкова
Спорт день за днем вчера в 15:40
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на продукты
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) предупредила россиян о росте цен на продукты питания, пишут «Известия».
Lenta.ru вчера в 01:37
Игры
Трейлер Ghost Recon Breakpoint посвящён оптимизациям под AMD
Французское издательство уже выпускало ролик с рассказом о массе оптимизаций Ghost Recon Breakpoint для ПК, а теперь решило напомнить об этом кратким трейлером.
3DNews вчера в 07:27