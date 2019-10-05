Грузия желает, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее, заявил глава МИД страны Давид Залкалиани. По его словам, в Тбилиси только приветствуют ускорение этого процесса.

МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

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