Грузия хочет, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее. Об этом рассказал глава МИД страны Давид Залкалиани, передает РИА Новости. По его словам, в Тбилиси только приветствуют ускорение этого процесса, поскольку отношения между народами, а также туризм помогают деэскалации.

МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

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