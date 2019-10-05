Политика

Lenta.ruLenta.ruМИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

Грузия хочет, чтобы прямые рейсы в Россию возобновились как можно скорее. Об этом рассказал глава МИД страны Давид Залкалиани, передает РИА Новости. По его словам, в Тбилиси только приветствуют ускорение этого процесса, поскольку отношения между народами, а также туризм помогают деэскалации.
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МИД Грузии выступил за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

РИА Новостивчера в 21:27

Тбилиси высказывается за скорейшее возобновление авиасообщения с РФ

Вести.Ruвчера в 16:50

Глава МИД Грузии выступил за возобновление полётов из России

RT на русскомвчера в 15:34

Отпустило? Глава МИД Грузии просит восстановить авиасообщение с Россией

REGNUMвчера в 16:29

Тбилиси хочет «как можно скорее» возобновить авиасообщение с Россией

Life.ruвчера в 13:26

Глава МИД Грузии заявил, что будет приветствовать возобновление полетов из России

ТАССвчера в 12:21

МИД Грузии выступает за скорейшее возобновление авиасообщения с Россией

Коммерсантъвчера в 11:47
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 01:57, Вашингтон
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Газета.Ru вчера в 17:54
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Режиссер Джеймс Кэмерон поделился фотографией со съемок одного из сиквелов "Аватара".
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Стоимость транзита российского газа через Украину будет определяться на основе законодательства Европейского союза, заявил глава Минэнерго Александр Новак.
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