"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр. Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.

МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме

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