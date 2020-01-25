Политика

Газета.RuГазета.RuМИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр. Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.
Читать в источнике
Комментировать57

Подробнее о событии

Сбивший украинский Boeing военный попал в тюрьму

РБК03:46

Глава МИД Ирана заявил об аресте военного, сбившего украинский Boeing

РИА Новости04:33

Зариф: сбивший украинский самолёт иранец находится в тюрьме

RT на русском04:01

Иран сообщил об отправке в тюрьму сбившего украинский Boeing

Известия03:49

Сбившего украинский Boeing военного посадили в тюрьму

Газета.Ru07:49

Сбившего по ошибке украинский самолет иранца поместили в тюрьму

Lenta.ru03:44

МИД Ирана утверждает, что виновный в крушении украинского самолета находится в тюрьме

ТАСС03:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:55, Ашберн
Общество

Росстат сообщил о сокращении населения России второй год подряд

Росстат уже второй год подряд заявляет об убыли населения: по официальным данным, в 2018 г. население сократилось на 99 700 человек.
Ведомости вчера в 05:33
Политика

В Совфеде оценили претензии Польши на компенсации со стороны России

Российский сенатор Сергей Цеков считает, что польские политики попросту позорят себя и страну постоянными заявлениями о компенсациях, которые якобы причитаются Варшаве со стороны Москвы за ущерб в годы Второй мировой войны.
Московский Комсомолец 06:08
Футбол

«Тоттенхэм» нацелился на Алькасера

Форвард дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер может продолжить карьеру в «Тоттенхэм Хотспур», сообщает Bild.
Чемпионат 06:47
Общество

Канделаки оценила поведение главы Чувашии в скандале с пожарными

REGNUM вчера в 18:08
Происшествия

Последствия землетрясения в Турции попали на видео

Видео, на котором запечатлены последствия сильного землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг, появилось в Сети.
iReactor вчера в 23:48
Авто

Bugatti готовит новую «повседневную» модель

Французская марка Bugatti планирует выпуск более простого и доступного автомобиля «на каждый день».
Somanyhorses вчера в 08:55
Спорт

Большунов выиграл скиатлон на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Газета.Ru 07:25
Общество

Военные расчищают путь к отрезанному снежным штормом поселку на Алтае

Военная инженерная техника привлечена к ликвидации снежных заносов на дорогах в Алтайском крае для восстановления транспортного сообщения с поселком Савинка, в котором живут около 500 человек.
ТАСС вчера в 08:37
Технологии

В сеть утекло видео с включением Sony PlayStation 5

На видео демонстрируется процесс включения и загрузки приставки. Также новый ролик позволил ознакомиться с заставкой.
Ferra 05:15
Фигурное катание

Как Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы

Алена Косторная выиграла короткую программу на чемпионате Европы, оторвавшись на семь баллов от Анны Щербаковой и на восемь - от Александры Трусовой.
Газета.Ru вчера в 13:03
Кино

Netflix выпустит анимационный фильм по «Ведьмаку»

Netflix подтвердила слухи о производстве анимационного фильма по вселенной «Ведьмака».
CyberSport.ru 22 января в 14:01
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru вчера в 09:39
Политика

МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии

Москва назвала высылку российских дипломатов из Болгарии откровенно недружественным шагом. Об этом говорится в заявлении российского МИД.
РИА Новости 07:28
Общество

Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Ведомости 06:29
Шоу-бизнес

Алсу: «В вашем одобрении моя дочь не нуждается»

«В вашем одобрении моя дочь точно не нуждается», — написала артистка.
StarHit.ru вчера в 12:00
Футбол

Медведев: матч с «Ред Буллом» поможет Кокорину перед арендой в «Сочи»

РИА Новости 07:35
Финансы

Минтруд обнародовал проект поправок к бюджету ПФР

Минтруд опубликовал проект поправок к бюджету Пенсионного фонда России на период с 2020 по 2022 год.
RT на русском вчера в 06:57
Единоборства

Нурмагомедова не пустили на взвешивание перед боем с флагом России

ProstoProSport 08:35
Общество

В США ужесточили правила выдачи виз беременным женщинам

Госдеп объявил о введение с 24 января текущего года новых правил выдачи виз беременным женщинам.
Национальная служба новостей 23 января в 16:34
Финансы

Неизвестный инвестор потратил 58 млрд рублей на облигации Минфина РФ

Сумма в размере 58 миллиардов рублей была выделена неизвестным инвестором на покупку облигаций Министерства финансов России.
REGNUM 23 января в 17:16
Политика

Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения

Газета.Ru 05:44
Общество

Пекин ограничит движение междугородных автобусов из-за коронавируса

В соответствии с требованиями по предотвращению и контролю дальнейшего распространения эпидемии пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, с завтрашнего дня все междугородные пассажирские автобусные перевозки будут временно приостановлены.
News.ru 08:03
Кино

Джордж Мартин рассказал о финале «Песни льда и пламени»

Американский писатель в интервью немецкому изданию Die Welt рассказал, что судьба одного из Старков будет разительно отличаться от сериальной.
ToDay News Ufa 23 января в 23:25
Биатлон

Сборная Франции победила в сингл-миксте на этапе КМ в Поклюке

RT на русском 08:10
Армия и оружие

Раскрыта причина упорства ВСУ в боях с ополчением за аэропорты Донецка и Луганска

Документалист Сергей Головченко, снявший фильм о конфликте в Донбассе, объяснил, почему военнослужащие Вооруженных сил Украины упорно сражались за аэропорты Донецка и Луганска.
Аргументы недели 23 января в 01:48
Здоровье

Студентка из Китая с симптомами вируса госпитализирована в Саратове

Роспотребнадзор заявил о госпитализации студентки из Китая с симптомами вирусного заболевания. Сообщение появилось на сайте ведомства.
Новости Саратова 05:48
Армия и оружие

Сирийская армия отражает атаки боевиков на востоке Идлиба и в Алеппо

NewInform 06:50
Политика

Помощник Путина Сурков подал в отставку

В Кремле термин «путинизм» не оценили, а также удивились понятию «политический лайфхак», но в целом подход Суркова одобрили: по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эффект от работы Путина по «росту идей суверенитета, разрушению монополярности мира и поэтапному переходу в сторону многополярности» «трудно переоценить».
Lenta.ru 04:46
Общество

В честь Дня студента губернатор Забайкалья зачитал рэп

В сети появилось видео, на котором Губернатор Забайкальского края Александр Осипов читает рэп.
Piter.tv 07:52
Происшествия

Посольство России выразило сожаление в связи с «шпиономанией» в Японии

В посольстве России выразили сожаление в связи с тем, что Япония присоединилась к «антироссийской шпиономании» на фоне появившейся в СМИ информации о якобы передаче секретной информации сотрудникам российского торгового представительства.
RT на русском 08:50
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение украинского самолета в ИранеБольше новостей по теме
Главное