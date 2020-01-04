с чего всё началось

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. В ходе переговоров они обсудили гибель главы сил специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.

Общество В России могут скорректировать брачный возраст Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.

Общество Синоптики предрекли новые погодные аномалии по всей России Самые значительные аномалии синоптики предрекли регионам Сибири и Поволжья — так, в ближайшие дни средняя температура там будет превышать норму на 16 градусов.

Спорт Россия заплатит WADA почти миллион долларов С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.

Политика Львовский журналист признал Киев «второсортной Москвой» Львовский журналист Павел Зубюк сравнил Москву и Киев, назвав при этом столицу Украины "второсортной" Москвой, передает РИА "Новости".

Футбол «Шальке» лишил Нюбеля капитанской повязки Нюбель перешел в "Шальке" в 2015 году из "Падерборна" и с тех пор провел за команду из Гельзенкирхена 41 матч.

Общество Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.

Энергетика «РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию Контракт на поставку нефти из РФ на НПЗ Белоруссии не был заключен, так как в республике просят снизить контрактную цену, сообщает РИА «Новости» по данным источника в отрасли.

Политика Астролог предсказал основные события в России на 2020 год Россия в 2020 году поучаствует в нескольких локальных войнах и продолжит свое присутствие в Сирии, а российская армия «будет испытывать стратегическое оружие».

Транспорт Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок Петербургские ученые Александр Крылатов и Виктор Захаров предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с автомобильными пробками в мегаполисах.

Политика Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.

Наука Лучшее за год. Март Сколько пациентов удалось излечить от ВИЧ, кому присудили премию Абеля, что такое гендерные квоты и какую теорию создал российский физик, расскажет дайджест лучших материалов Indicator.Ru за март 2019 года.