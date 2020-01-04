Политика
News.ruЛавров и глава МИД Ирана осудили убийство Сулеймани
Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. В ходе переговоров они обсудили гибель главы сил специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
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Хоккей
Россия обыграла Швецию и вышла в финал молодежного ЧМ по хоккею
Сборная России обыграла Швецию в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии.
Политика
Роухани: Вашингтон встал на опасный для Ближнего Востока путь
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Вашингтон встал на новый опасный для Ближнего Востока путь, убив генерала КСИР Касема Сулеймани.
Общество
В «Столото» обозначили сроки получения миллиардного выигрыша
Россиянин, выигравший в лотерею миллиард рублей, сможет получить свои деньги в течение полугода.
Армия и оружие
СМИ сообщили о поломке большого десантного корабля ВМФ России в Сирии
Российский большой десантный корабль (БДК) «Орск» получил повреждения у берегов Сирии и возвращается на буксире, сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель» и сайт Avia.pro.
Общество
Правительство утвердило план адаптации к изменению климата
Правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.
Общество
В России могут скорректировать брачный возраст
Как пишет «Российская газета», планируется внести изменения в Семейный кодекс и ФЗ «Об актах гражданского состояния», в частности скорректировать брачный возраст и уточнить основания, позволяющие несовершеннолетним вступать в брак.
Шоу-бизнес
Федор Смолов подтвердил роман с 17-летней внучкой Бориса Ельцина
Несколько дней назад Сеть всколыхнули слухи о романе 29-летнего футболиста Федора Смолова с 17-летней внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Политика
Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году
Сохранение нынешней финансово-кредитной политики на Украине приведет страну к дефолту в 2020 году.
Происшествия
Укравших у олимпийской чемпионки два миллиона рублей колдунов поймали
Мошенники, которые якобы оказывали олимпийской чемпионке по фигурному катанию Аделине Сотниковой колдовские услуги, были пойманы.
Общество
Синоптики предрекли новые погодные аномалии по всей России
Самые значительные аномалии синоптики предрекли регионам Сибири и Поволжья — так, в ближайшие дни средняя температура там будет превышать норму на 16 градусов.
Авто
Названы кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году
«Российская газета» назвала самые ожидаемые кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году.
Спорт
Россия заплатит WADA почти миллион долларов
С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.
Политика
Львовский журналист признал Киев «второсортной Москвой»
Львовский журналист Павел Зубюк сравнил Москву и Киев, назвав при этом столицу Украины "второсортной" Москвой, передает РИА "Новости".
Футбол
«Шальке» лишил Нюбеля капитанской повязки
Нюбель перешел в "Шальке" в 2015 году из "Падерборна" и с тех пор провел за команду из Гельзенкирхена 41 матч.
Происшествия
В Кабардино-Балкарии при жесткой посадке погиб парапланерист
В Чегемском районе Кабардино-Балкарии в результате жесткой посадки параплана погиб человек.
Общество
Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом
В Росстандарте составили список автозаправочных станций, которые в 2019 году на территории России допустили нарушения требований к качеству топлива.
Энергетика
«РИА Новости» назвало причину отсутствия поставок нефти в Белоруссию
Контракт на поставку нефти из РФ на НПЗ Белоруссии не был заключен, так как в республике просят снизить контрактную цену, сообщает РИА «Новости» по данным источника в отрасли.
Футбол
Бенито перешел в киевское «Динамо»
Как сообщает Sport24.ru, 21-летний полузащитник перешел в киевское Динамо.
Космос
Китай запланировал более 40 космических пусков на 2020 год
В 2020 году Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация CASC проведёт более 40 пусков в рамках реализации национальных космических программ.
Игры
В магазине GameStop появилась страница специального издания следующей Assassin’s Creed
На сайте итальянского подразделения GameStop появилась страница следующей части Assassin's Creed с подзаголовком Ragnarok.
Политика
Путин обеспокоился снижением доходов россиян
Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
Политика
Астролог предсказал основные события в России на 2020 год
Россия в 2020 году поучаствует в нескольких локальных войнах и продолжит свое присутствие в Сирии, а российская армия «будет испытывать стратегическое оружие».
Транспорт
Математики придумали, как избавить мегаполисы от пробок
Петербургские ученые Александр Крылатов и Виктор Захаров предложили использовать математические алгоритмы для борьбы с автомобильными пробками в мегаполисах.
Происшествия
В Омске проведут собрание в память о погибшем Дмитрии Федорове
Напомним, Следственный комитет проводит расследование по факту гибели Дмитрия Федорова.
Политика
Кадыров высказался об убийстве генерала Сулеймани
Глава Чечни в своем Телеграм-канале прокомментировал гибель иранского генерала, который был убит накануне ракетным ударом вооруженных сил США.
Наука
Лучшее за год. Март
Сколько пациентов удалось излечить от ВИЧ, кому присудили премию Абеля, что такое гендерные квоты и какую теорию создал российский физик, расскажет дайджест лучших материалов Indicator.Ru за март 2019 года.
Шоу-бизнес
Камерон Диаз впервые стала мамой
Знаменитая голливудская актриса Камерон Диаз родила первенца. Как сообщает телеканал "360", 47-летняя модель родила дочь с помощью ЭКО.
Футбол
Дубль Кейта вывел «Монако» в 1/16 финала Кубка Франции по футболу
"Монако" вышел в 1/16 финала Кубка Франции по футболу, обыграв в 1/32 финала "Реймс".