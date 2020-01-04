Политика

News.ruNews.ruЛавров и глава МИД Ирана осудили убийство Сулеймани

Глава МИД РФ Сергей Лавров провёл телефонный разговор со своим иранским коллегой Джавадом Зарифом. В ходе переговоров они обсудили гибель главы сил специального назначения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани.
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 российского внешнеполитического ведомства указывается, что оба министра согласились с тем, что действия США «являются грубым нарушением основополагающих норм международного права и не способствуют нахождению развязок сложных проблем, накопившихся на Ближнем Востоке».
РБК08:59

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Лавров выразил соболезнования главе МИД Ирана в связи с гибелью генерала

РБК08:59

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RT на русском08:13

Лавров выразил Ирану соболезнования в связи с убийством Сулеймани

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Московский Комсомолец08:54

Источник: Чавушоглу и Помпео обсудили ситуацию с Ираном и Ираком

ТАСС11:02

Лавров и Зариф обсудили обстановку в регионе после убийства Сулеймани

РИА Новости07:22
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Правительство утвердило национальный план адаптации к изменениям климата до 2022 года.
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Укравших у олимпийской чемпионки два миллиона рублей колдунов поймали

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Названы кроссоверы, которые появятся в РФ в 2020 году

«Российская газета» назвала самые ожидаемые кроссоверы, которые появятся в России в 2020 году.
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Россия заплатит WADA почти миллион долларов

С каждым годом сумма взноса в WADA увеличивается на 8%. За 2019 год Россия заплатила 946 тысяч долларов — это примерно на 70 тысяч меньше, чем выставлено в этом году.
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Модель обвинила Никаса Сафронова в изнасиловании и отправилась в СИЗО

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Львовский журналист Павел Зубюк сравнил Москву и Киев, назвав при этом столицу Украины "второсортной" Москвой, передает РИА "Новости".
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В США из-за слухов о войне обрушился сайт призывной службы

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В Кабардино-Балкарии при жесткой посадке погиб парапланерист

В Чегемском районе Кабардино-Балкарии в результате жесткой посадки параплана погиб человек.
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Росстандарт опубликовал список АЗС с некачественным топливом

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Контракт на поставку нефти из РФ на НПЗ Белоруссии не был заключен, так как в республике просят снизить контрактную цену, сообщает РИА «Новости» по данным источника в отрасли.
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В 2020 году Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация CASC проведёт более 40 пусков в рамках реализации национальных космических программ.
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На сайте итальянского подразделения GameStop появилась страница следующей части Assassin's Creed с подзаголовком Ragnarok.
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Путин обеспокоился снижением доходов россиян

Президент России Владимир Путин обеспокоен снижением реальных доходов российских граждан.
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Астролог предсказал основные события в России на 2020 год

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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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