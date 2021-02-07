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Коммерсантъ
Коммерсантъ

МИД Ирана направил России ноту протеста из-за названия Персидского залива

Иран направил в МИД России ноту протеста из-за публикации в Twitter, в которой Персидский залив был назван Арабским заливом, передает государственное агентство INRA слова официального представителя иранского МИДа Саида Хатибзаде.В источнике
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Иран направил России ноту протеста из-за названия Персидского залива

Иран направил в Министерство иностранных дел России ноту протеста из-за названия Персидского залива, сообщил официальный представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде.
РИА Новостивчера в 15:44
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МИД Ирана направил России ноту протеста из-за названия Персидского залива

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Иран возмутился из-за Персидского залива и отправил ноту в МИД России

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Напомним, что вечером 8 июня в центре столицы нетрезвый Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выскочил на встречку и протаранил фургон "Лада", которым управлял курьер интернет-магазина Сергей Захаров.
RuNews24.ru5 февраля в 13:41