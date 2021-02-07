Иран направил в МИД России ноту протеста из-за публикации в Twitter, в которой Персидский залив был назван Арабским заливом, передает государственное агентство INRA слова официального представителя иранского МИДа Саида Хатибзаде.

С чего всё началось Иран направил России ноту протеста из-за названия Персидского залива Иран направил в Министерство иностранных дел России ноту протеста из-за названия Персидского залива, сообщил официальный представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде. РИА Новости вчера в 15:44