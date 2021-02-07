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Коммерсантъ
Коммерсантъ

МИД Ирана направил России ноту протеста из-за названия Персидского залива

Иран направил в МИД России ноту протеста из-за публикации в Twitter, в которой Персидский залив был назван Арабским заливом, передает государственное агентство INRA слова официального представителя иранского МИДа Саида Хатибзаде.В источнике
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Иран направил России ноту протеста из-за названия Персидского залива

Иран направил в Министерство иностранных дел России ноту протеста из-за названия Персидского залива, сообщил официальный представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде.
РИА Новостивчера в 15:44
Подробнее о событии

МИД Ирана выразил России протест из-за названия Персидского залива

РИА Новости22:23

МИД Ирана направил России ноту протеста из-за названия Персидского залива

Коммерсантъ18:52

Иран выразил России протест из-за названия Персидского залива

RT на русском18:53

Иран возмутился из-за Персидского залива и отправил ноту в МИД России

РЕН ТВ21:37

Тегеран выразил Москве протест из-за названия Персидского залива

РБК18:09

В МИД РФ перепутали название Персидского залива

Московский Комсомолец16:20

Иран направил ноту России из-за названия Персидского залива

Lenta.ruвчера в 15:58

Крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп заработает на Байкале в марте

Самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп "Байкал", с помощью которого российские ученые планируют лучше понять процессы возникновения и эволюции Вселенной, будет достроен на озере Байкал в марте 2021 года, сообщил в интервью ТАСС директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), академик Российской академии наук Григорий Трубников.
ТАСС Наука 00:06

Центрам занятости начнут доплачивать за трудоустроенных клиентов

Как отметил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов, сейчас государственные центры занятости занимаются в основном тем, что фиксируют заявки работодателей и сотрудников.
Deita.ru23:45

NI рассказал, почему Индия заинтересована в покупке российских Т-14 «Армата»

В большом интересе Нью-Дели к перспективному российскому танку следующего поколения Т-14 «Армата» нет ничего удивительного, поскольку Индия давно с удовольствием использует российское вооружение, пишет американское издание The National Interest.
NewInform6 февраля в 03:29