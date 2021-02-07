Крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп заработает на Байкале в марте

Самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп "Байкал", с помощью которого российские ученые планируют лучше понять процессы возникновения и эволюции Вселенной, будет достроен на озере Байкал в марте 2021 года, сообщил в интервью ТАСС директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), академик Российской академии наук Григорий Трубников.