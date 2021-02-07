МИД Ирана направил России ноту протеста из-за названия Персидского залива
Иран направил в МИД России ноту протеста из-за публикации в Twitter, в которой Персидский залив был назван Арабским заливом, передает государственное агентство INRA слова официального представителя иранского МИДа Саида Хатибзаде.В источнике
С чего всё началось
Иран направил России ноту протеста из-за названия Персидского залива
Иран направил в Министерство иностранных дел России ноту протеста из-за названия Персидского залива, сообщил официальный представитель МИД Исламской республики Саид Хатибзаде.
РИА Новостивчера в 15:44
Подробнее о событии