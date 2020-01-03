Политика

REGNUMREGNUMГлава МИД Ирана назвал убийство генерала Сулеймани актом терроризма

«Актом международного терроризма» и «глупой эскалацией» назвал убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани руководитель министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Об этом 3 января он написал на своей официальной странице в Twitter.
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«Акт международного терроризма США, целью которого стало убийство генерала Сулеймани — наиболее эффективной силы, борющейся с «Исламским государством», «Аль-Нусрой», «Аль-Каидой» (все эти организации признаны в России запрещенными) и др., — чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией», — написал
 на своей странице в Twitter глава МИД Ирана Джавад Зариф.
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ТАССвчера в 23:25

Тегеран назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма

РБКвчера в 23:13
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Армия и оружие

Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани

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Посольство Украины возмутилось российским Крымом в британском журнале

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Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
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