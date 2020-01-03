Политика
REGNUMГлава МИД Ирана назвал убийство генерала Сулеймани актом терроризма
«Актом международного терроризма» и «глупой эскалацией» назвал убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани руководитель министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Об этом 3 января он написал на своей официальной странице в Twitter.
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«Акт международного терроризма США, целью которого стало убийство генерала Сулеймани — наиболее эффективной силы, борющейся с «Исламским государством», «Аль-Нусрой», «Аль-Каидой» (все эти организации признаны в России запрещенными) и др., — чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией», — написал на своей странице в Twitter глава МИД Ирана Джавад Зариф.РБКвчера в 23:13
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Армия и оружие
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Общество
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Политика
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Политика
Генсек «Хезболлы» пригрозил наказать виновных в убийстве Сулеймани
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Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.
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На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей
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