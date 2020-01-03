с чего всё началось

«Актом международного терроризма» и «глупой эскалацией» назвал убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани руководитель министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Об этом 3 января он написал на своей официальной странице в Twitter.

Армия и оружие В ООН назвали незаконным убийство иранского генерала Сулеймани Спецдокладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар заявила, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани вероятнее всего является незаконным и нарушает международное право.

Политика Захарова прокомментировала позицию Вашингтона по ситуации в Багдаде По словам Захаровой, в сложившейся ситуации оценка Ирака является ключевой, потому что именно он является республикой, подвергшейся ракетному обстрелу со стороны другого государства — исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди расценил удар по аэропорту Багдада и убийство замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса как акт агрессии против его страны.

Экономика Qualcomm обеспечила себе светлое будущее При закрытии фондового рынка США в последний торговый день 2019 года цена акций Qualcomm составляла 88,23 доллара, что на 0,23% ниже цены на момент закрытия предыдущего торгового дня.

Общество Нидерланды отказались от названия «Голландия» С 1 января 2020 года название «Голландия» официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.

Футбол «Лацио» и «Кристал Пэлас» заинтересованы в трансфере Азмуна По информации Transfermarkt.it, в услугах 25-летнего форварда заинтересованы римский "Лацио" и лондонский "Кристал Пэлас", при этом в данный момент неизвестно, будет ли "Зенит" вести переговоры о продаже игрока, контракт которого с сине-бело-голубыми истекает летом 2022 года.

Общество Госканалы отключили лайки под новогодним обращением Путина Государственные телеканалы «Первый канал» и «Россия 24» скрыли счетчики лайков и дизлайков и отключили комментарии в YouTube к ролику с новогодним поздравлением президента России Владимира Путина, пишет в своем Telegram-канале журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.

Политика Генсек «Хезболлы» пригрозил наказать виновных в убийстве Сулеймани В ведомстве отметили, что Сулеймани убит по распоряжению президента Соединённых Штатов Дональда Трампа с целью предотвращения атак со стороны Ирана.

Энергетика НПЗ в Белоруссии заявили о прекращении поставок нефти из России Белорусские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) ОАО «Нафтан» и Мозырский констатируют отсутствие контрактов с российскими нефтяными компаниями на поставку нефти и прекращение поставок сырья с 1 января 2020 года.

Происшествия При пожаре в Подмосковье погибли двое взрослых и двое детей Двое детей и двое взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городском округе Подольский Московской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Происшествия Житель Омска подорвался при запуске фейерверка На ролике видно, что при попытке запуска фейерверка петарда неожиданно взрывается в руках у мужчины, при этом его отбрасывает в сторону.

Футбол Федор Кудряшов: «Вся эта шумиха сделает Дзюбу еще сильнее» Ранее фанаты оскорбляли футболиста на игре национальной команды против Сан-Марино(5:0), затем болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные кричалки в адрес бывшего футболиста клуба на матче с «Ростовом».