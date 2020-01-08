Армия и оружие
Военное делоМИД Ирана назвал удар по базе США мерой самообороны
В своем аккаунте Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал о принятых арабской страной соразмерных мерах самозащиты, которые не нарушают 51 статью Устава ООН.
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с чего всё началось
«Иран предпринял и завершил соразмерные меры самообороны в соответствии со ст. 51 Устава ООН, нацелившись на базу, с которой было начато трусливое вооружённое нападение на наших граждан и высших должностных лиц», — говорится в заявлении Зарифа в Twitter.RT на русскомвчера в 21:56
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