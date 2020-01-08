с чего всё началось

В своем аккаунте Twitter министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф написал о принятых арабской страной соразмерных мерах самозащиты, которые не нарушают 51 статью Устава ООН.

Армия и оружие Великобритания снова направит корабли в Ормузский пролив Власти Великобритании направят в Ормузский пролив два корабля для обеспечения безопасности торговых судов в связи с возросшей напряженностью на Ближнем Востоке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Армия и оружие Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.

Армия и оружие Американским авиакомпаниям запретили полеты в небе над Ираном и Ираком Ведомстве заявили, что они внимательно следят за ситуацией на Ближнем Востоке и сейчас полеты американских пассажирских и грузовых самолетов в воздушном пространстве Ирана и Ирака являются небезопасными и потому они запрещены.

Энергетика Цена на нефть WTI растет после ударов Ирана по объектам США Цена на нефть компании WTI поднялась более чем на 4% на фоне ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана по военным объектам США, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные бирж.

Происшествия Бывший нападающий «Ювентуса» подвергся нападению в Афинах Бывший нападающий сборной Сербии, "Ювентуса" и "Лацио" Дарко Ковачевич был госпитализирован с огнестрельным ранением в одну из афинских клиник.

Политика Reuters сообщило о лечении российских наемников в клинике СОГАЗа Российским наемникам, которые воевали за границей, в том числе в Ливии и Сирии, оказывают помощь в клинике в Санкт-Петербурге, принадлежащей страховой компании СОГАЗ, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Общество Меган Маркл растрогала фанатов встречей с девочкой под дождем В Сеть проникло видео, снятое очевидцами, и на нем видно, как Меган Маркл, обратив внимание на свою поклонницу - маленькую девочку в красной куртке, подбежала к ней со своим зонтом, пожав ей руку, и несколько мгновений о чём-то с ней тепло общаясь.