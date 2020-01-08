Армия и оружие
РБКИран назвал удар по базе США мерой самообороны
Иранский удар по военной базе США в Ираке стал мерой самообороны, написал в своем Twitter глава иранского МИДа Джавад Зариф.
Читать в источнике
Оценить177
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 23:40, Ашберн
Происшествия
Украинский Boeing 737 разбился в Иране
Армия и оружие
Военные базы США в Ираке подверглись ракетной атаке
Общество
СМИ сообщили о бегстве туристов с зимних курортов Грузии
Два главных зимних курорта Грузии – Бакуриани и Гудаури – покидают туристы из-за проблем с водоснабжением, сообщает телеканал Rustavi2.
Хоккей
«Монреаль» проиграл «Детройту», Ковальчук набрал два очка
Хозяева площадки победили со счетом 4:3. Нападающий гостей Илья Ковальчук записал на свое имя две результативные передачи и заработал показатель полезности «-1». Российский форвард набрал три очка в двух стартовых матчах за канадский клуб.
Политика
Поклонская призналась, что слишком много говорила про «Матильду»
Общество
Акцию в защиту Байкала провел на берегу озера шоумен Сергей Зверев
Прошлой весной Зверев выходил с пикетом в защиту Байкала на Красную площадь в Москве. после этого он был оштрафован на 10 тысяч рублей за проведение этой акции.
Происшествия
В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Происшествия
В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода
В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в матче Кубка лиги
В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Сити" на поле стадиона "Олд Траффорд" обыграл "Манчестер Юнайтед" – 3:1.
Общество
В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади
Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
Шоу-бизнес
Модель Оксана Самойлова показала дом в Майами
Оксана решила показать поклонникам в Инстаграме свое новое жилище.
Армия и оружие
Трамп прокомментировал атаку Ирана на базы США словами «все хорошо»
Президент США Дональд Трамп прокомментировал удар Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по двум американским авиабазам словами «все хорошо».
Финансы
Азиатские биржи обвалились на новостях из Ирака
Индекс токийской биржи Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, обвалился сразу на 2,18%, до отметки 23060,97.
Политика
Иран нанес ракетные удары по двум базам в Ираке, где находятся американские военные
Вице-президент США Майк Пенс провел брифинг по телефону для спикера Палаты Представителей Нэнси Пелоси по поводу атак - новость об ударах Пелоси узнала, находясь на совещании.
Общество
На всей территории России установилась аномально теплая погода
На всей территории Российской Федерации установилась аномально теплая погода для текущего времени года.
Политика
Владимир Путин прибыл в Стамбул
Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в столицу Турции Стамбул, где 8 января пройдут переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Гаджеты
Panasonic представила первые в мире VR-очки с поддержкой HDR
Компания Panasonic представила VR-очки с поддержкой изображения сверхвысокой чёткости.
Политика
В 2019 году не смогли въехать на Украину более семи тысяч россиян
"В течение 2019 года более 7300 граждан РФ не смогли въехать на Украину", - говорится в сообщении.
Гаджеты
Названы аппараты Huawei, обновившиеся до EMUI 10
Первыми новую прошивку получили аппараты Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Политика
На Украине назвали условия отказа от минских соглашений
Глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Вадим Пристайко назвал условия отказа от минских соглашений в интервью немецкому изданию Bild.
Происшествия
В Новокузнецке во дворе многоэтажки нашли тело новорожденного
Тело новорожденной девочки обнаружено во дворе одного из многоквартирных домов в Новокузнецке Кемеровской области.
Армия и оружие
Пелоси призвала Трампа прекратить провоцировать Иран
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к администрации президента страны Дональда Трампа с требованием прекратить провокацию в отношении Ирана.
Общество
Назван правильный способ заварки чая
При неправильном заваривании чая напиток может превратиться в опасный яд.
Общество
Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.
Футбол
Слуцкий рассказал о причинах перехода Игнатьева в «Рубин»
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о причинах перехода полузащитника Ивана Игнатьева из "Краснодара".
Политика
Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить незаконные действия США
Ранее МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.
Хоккей
Пять очков Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Оттаву»
Российские хоккеисты хозяев льда Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, их одноклубник и соотечественник Илья Самсонов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи, первой звездой стал Овечкин.
Политика
В Польше могут принять документ против российской трактовки истории
"Чтобы борьба против лжи о Польше и истории принесла плоды, ее необходимо вести постоянно и упорно", - подчеркнула политик.
Происшествия
IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода
Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.