Иранский удар по военной базе США в Ираке стал мерой самообороны, написал в своем Twitter глава иранского МИДа Джавад Зариф.

Хоккей «Монреаль» проиграл «Детройту», Ковальчук набрал два очка Хозяева площадки победили со счетом 4:3. Нападающий гостей Илья Ковальчук записал на свое имя две результативные передачи и заработал показатель полезности «-1». Российский форвард набрал три очка в двух стартовых матчах за канадский клуб.

Общество Акцию в защиту Байкала провел на берегу озера шоумен Сергей Зверев Прошлой весной Зверев выходил с пикетом в защиту Байкала на Красную площадь в Москве. после этого он был оштрафован на 10 тысяч рублей за проведение этой акции.

Происшествия В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

Происшествия В Санкт-Петербурге автомобиль сбил пешехода В Санкт-Петербурге водитель сбил двух пешеходов, один из них погиб, второй госпитализирован, пишет «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по региону.

Финансы Азиатские биржи обвалились на новостях из Ирака Индекс токийской биржи Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, обвалился сразу на 2,18%, до отметки 23060,97.

Политика Владимир Путин прибыл в Стамбул Президент Российской Федерации Владимир Путин прилетел в столицу Турции Стамбул, где 8 января пройдут переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Политика На Украине назвали условия отказа от минских соглашений Глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Вадим Пристайко назвал условия отказа от минских соглашений в интервью немецкому изданию Bild.

Армия и оружие Пелоси призвала Трампа прекратить провоцировать Иран Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к администрации президента страны Дональда Трампа с требованием прекратить провокацию в отношении Ирана.

Общество Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.

Политика Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить незаконные действия США Ранее МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.

Хоккей Пять очков Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Оттаву» Российские хоккеисты хозяев льда Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, их одноклубник и соотечественник Илья Самсонов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи, первой звездой стал Овечкин.