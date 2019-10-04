с чего всё началось

В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки.

Иранский МИД не подтвердил в субботу сведения о скором освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе посольства РФ в исламской республике Андрей Ганенко.

МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик

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