Политика
ТАССМИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик
Иранский МИД не подтвердил в субботу сведения о скором освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе посольства РФ в исламской республике Андрей Ганенко.
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В связи с задержанием в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик в МИД приглашён посол Ирана для оперативного прояснения обстоятельств произошедшего и обеспечения прав россиянки.
— Мария Захарова, российский дипломатФонтанка.Ру вчера в 07:18
с чего всё началось
Бывший муж Юзик Борис Войцеховский рассказал, что Юлия несколько лет работала в Тегеране корреспондентом, и недавно она вновь поехала туда по приглашению, но в аэропорту у нее отобрали паспорт.Дождьвчера в 12:13
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