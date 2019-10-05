Политика
ТАССМИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик
Иранский МИД не подтвердил в субботу сведения о скором освобождении задержанной в Тегеране российской гражданки Юлии Юзик. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе посольства РФ в исламской республике Андрей Ганенко.
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Посольству России в Иране не подтвердили скорое освобождение задержанной в Тегеране россиянки Юлии Юзик, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.РИА Новости08:01
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Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Садио Мане и Джеймс Милнер.
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Известия 12:11
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В США прокомментировали заявление КНДР о провале переговоров
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RT на русском 16:21
Наука
В черепах людей обнаружено золотое сечение
Учеными-нейрохирургами из Соединенных Штатов Америки выявлены в человеческом черепе признаки, укладывающиеся в соотношение золотого сечения, сообщается в статье, опубликованной изданием Journal of Craniofacial Surgery.
Ugpressa.ru вчера в 15:36
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