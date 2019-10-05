Посольству России в Иране не подтвердили скорое освобождение задержанной в Тегеране россиянки Юлии Юзик, сообщил РИА Новости пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.

с чего всё началось

Позже агентству ТАСС в посольстве сообщили, что МИД Ирана обещает в ближайшее время разъяснить ситуацию с задержанием Юзик. По данным российских дипломатов, Юзик была арестована 2 октября в тегеранском отеле, где она остановилась.

Россиянка Юлия Юзик, задержанная в Иране, пока остается под стражей

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