Политика

РИА НовостиРИА НовостиГлава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны

Вашингтон развязал против Тегерана кибервойну, заявил в интервью NBC глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф. "Соединенные Штаты начали эту кибервойну с нападения на наши ядерные объекты очень опасным, безответственным способом, который мог убить миллионы людей", — сказал Зариф.
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Глава иранского МИД обвинил США в начале кибервойны

REGNUM01:11

Глава МИД Ирана обвинил Вашингтон в развязывании кибервойны

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Зариф обвинил США в развязывании кибервойны против Ирана

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Глава МИД Ирана: США не могут завершить ни одной начатой ими войны

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Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны

РИА Новостивчера в 23:10

Зариф обвинил США в развязывании кибервойны

ТАССвчера в 22:56

Глава МИД Ирана обвинил США в развязывании кибервойны

Известиявчера в 23:19
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Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 08:09, Вашингтон
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Apple хочет показывать свои фильмы в кинотеатрах

Компания Apple хочет выйти на традиционный кинорынок и показывать свои фильмы в кинотеатрах.
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Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
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Российские волейболистки стали бронзовыми призерами Кубка мира

Женская сборная России по волейболу в заключительном матче Кубка мира в Японии обыграла команду из Кении.
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Минфин продемонстрировал проект бюджета на ближайшие три года

Минфин опубликовал проект российского бюджета на период 2021–2022 годов.
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Ученые нашли опасный для здоровья режим стиральной машины

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На Украине заявили об усилении позиций России в мире

На Украине заявили об усилении позиций России на международной арене, передает RT.
Газета.Ru вчера в 22:58
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"Валенсия" благодаря голу полузащитника сборной России Дениса Черышева со счетом 1:0 победила в "Атлетик" в гостевом матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу.
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Как сообщили в МЧС, размер штрафа за курение на балконе составит 3000 рублей.
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Вагоны с углем загорелись в составе движущегося поезда в ЕАО

Вагоны с углем загорелись в движущемся грузовом составе. Инцидент произошел в Еврейской автономной области, сообщает региональное МЧС.
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Для Half-Life 2 вышел патч с исправлением ошибок

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Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков

Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
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Иранский дипломат
Иранский дипломат и государственный деятель. Действующий Министр иностранных дел Ирана с 15 августа 2013 года.
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