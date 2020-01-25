Политика

Газета.RuГазета.RuМИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр. Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

МИД Ирана утверждает, что виновный в крушении украинского самолета находится в тюрьме

ТАСС03:31

Зариф: сбивший украинский самолёт иранец находится в тюрьме

RT на русском04:01

Иран сообщил об отправке в тюрьму сбившего украинский Boeing

Известия03:49

Сбивший украинский Boeing военный попал в тюрьму

РБК03:46

Сбившего по ошибке украинский самолет иранца поместили в тюрьму

Lenta.ru03:44

Арестован человек, из-за которого по ошибке был сбит украинский Boeing

РЕН ТВ03:37

Глава МИД Ирана заявил об аресте военного, сбившего украинский Boeing

РИА Новости04:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:17, Ашберн
Спорт

Китаянка Цзюй Вэньцзюнь победила в матче за мировую шахматную корону

Интерфакс - Россия вчера в 05:47
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Интерфакс 23 января в 23:36
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции достигло 20 человек

Количество погибших в результате землетрясения в провинции Элязыг на востоке Турции увеличилось до 20, число пострадавших достигло 1 015 человек.
Российская газета 01:47
Общество

В Рязани скончалась старейший хирург России Алла Левушкина

В Рязани на 93-м году жизни скончалась старейший практикующий хирург, лауреат самой престижной врачебной премии "Признание" Алла Ильинична Левушкина.
Российская газета вчера в 05:46
Общество

Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января

Крестьянская жизнь 01:26
Общество

В Иркутске госпитализирован гражданин КНР с подозрением на коронавирус

В Иркутске госпитализирован гражданин Китая с подозрением на коронавирусную инфекцию, с ним проведены все противоэпидемические мероприятия, сообщили журналистам в правительстве Иркутской области.
RT на русском 02:17
Политика

Песков прокомментировал новость об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Вести.Ru 04:10
Происшествия

Четыре человека погибли в результате аварии в Воронеже

Четыре человека погибли и ещё двое пострадали в результате столкновения трёх автомобилей в Воронеже.
RT на русском 00:54
Политика

Законопроект о поправке в Конституцию прошел первое чтение Госдумы

Президентский законопроект о поправке в Конституцию одобрен Госдумой в первом чтении.
Газета.Ru 23 января в 05:26
Политика

Помпео разозлился на ведущую из-за вопроса об Украине

Госсекретарь США Майк Помпео разозлился на ведущую Мэри Луиз Келли во время интервью на радиостанции NPR после того, как она задала вопрос об Украине.
Lenta.ru вчера в 21:06
Музыка

Песня группы «Тату» заслужила платиновый статус в Великобритании

РИАМО вчера в 02:29
Кино

«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»

Премию "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Текст" Клима Шипенко, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 14:17
Энергетика

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости вчера в 20:53
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Хоккей

Игроки «Амура» не получают зарплату с сентября

По информации издания «Бизнес Online», хоккеисты и тренерский штаб хабаровского «Амура» с сентября не получают зарплату.
ProstoProSport 04:08
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 23 января в 00:28
Политика

В Сети высмеяли новый логотип Космических войск США

Пользователи Twitter высмеяли логотип Космических войск США, который накануне представил американский президент Дональд Трамп.
РИА Новости 01:41
Политика

Песков: СМИ многого не знают о помиловании Ходорковского

REGNUM вчера в 07:10
Общество

Полицейским и росгвардейцам в Москве и Петербурге установили надбавку

Правительство России установило надбавку за сложность сотрудникам полиции и Росгвардии, служащим в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях в размере 100% от оклада.
Известия вчера в 14:42
Политика

Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии

Газета.Ru вчера в 14:08
Хоккей

Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд

Газета.Ru 02:14
Здоровье

S&P: вспышка коронавируса скажется на экономическом росте Китая

Распространение нового коронавируса повлияет на потребительские расходы и экономический рост Китая.
Красная весна вчера в 08:18
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru вчера в 23:11
Политика

Джонсон еще не решил, ехать ли ему на парад Победы в Москву

В Лондоне активно рассматривается возможность визита в Москву на мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, сообщает в пятницу газета Financial Times со ссылкой на источники.
Интерфакс вчера в 03:36
Кино

Экранизацию Uncharted перенесли на три месяца

Sony Pictures перенесла экранизацию Uncharted на три месяца. Теперь картина выйдет в США 5 марта 2021 года.
Игромания.ру 01:39
Общество

Захарова на китайском языке поздравила жителей КНР с Новым годом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила жителей Китая с наступлением Нового года по лунному календарю на их родном языке.
ФАН 03:43
Футбол

Дубль Холанда помог «Боруссии» разгромить «Кельн»

Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле добились крупной победы над "Кельном" в рамках 19-го тура чемпионата Германии.
Вести.Ru вчера в 16:52
Космос

Американский спутник Spaceway-1 может взорваться в космосе

Из-за неисправности в аккумуляторных батареях США могут потерять свой телекоммуникационный спутник Spaceway-1 и нанести ущерб другим космическим аппаратам.
News.ru 23 января в 04:20
Происшествия

Перекрывшему дорогу в Москве водителю фуры выплатили долг по зарплате

"По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выплатить ему зарплату, выплатили 41 тыс. рублей", - рассказали в Роструде.
Газета.Ru вчера в 12:48
Происшествия

Момент смертельного ДТП в Москве с участием шести машин попал на видео

Столичная Госавтоинспекция опубликовала видео момента ДТП с участием шести машин, в результате которого погиб человек.
РИА Новости 01:45
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение украинского самолета в ИранеБольше новостей по теме
Главное