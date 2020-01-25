Иранский военный, по вине которого национальные силы ПВО 8 января по ошибке сбили Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", находится в тюрьме. Об этом сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

МИД Ирана: Обвиняемый в крушении украинского самолета сидит в тюрьме

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