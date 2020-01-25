Политика
Российская газетаМИД Ирана: Обвиняемый в крушении украинского самолета сидит в тюрьме
Иранский военный, по вине которого национальные силы ПВО 8 января по ошибке сбили Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", находится в тюрьме. Об этом сообщил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
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Общество
Туристические компании Китая прекращают организацию групповых туров
Китайские турагентства прекращают с субботы организацию групповых туров внутри страны и за границу.
Политика
CNN среди демократов нашел «полезных идиотов» для России
Дженнингс пишет, что когда «член Конгресса, стоя за трибуной Сената, уже сейчас, еще до того, как был заполнен хоть один избирательный бюллетень, объявляет выборы 2020 года нелегитимными», это удовлетворяет якобы имеющемуся у России желанию «сеять раздор и недоверие».
Гаджеты
Появились изображения новой процессорной системы охлаждения AMD Wraith Prism
Китайский сайт XFastest опубликовал изображения улучшенной версии существующей системы охлаждения AMD Wraith Prism.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Политика
Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения
Политика
Песков прокомментировал информацию об отставке Суркова
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал информацию об отставке помощника президента России Владислава Суркова.
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало «перехват» США российской колонны в САР
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что между российскими и американскими военными в Сирии произошли «незначительные стычки», однако не было «ничего серьёзного или угрожающего».
Политика
Госдума приняла в первом чтении поправки в Конституцию РФ
Государственный суверенитет Поправкой устанавливается, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров России в истолковании, противоречащем Конституции РФ, не должны исполняться на территории Российской Федерации.
Общество
Посольство назвало «шпиономанией» ситуацию с торгпредством в Японии
«Сожалеем, что японская сторона присоединилась к модным на Западе антироссийским спекуляциям на избитую тему шпиономании», — говорится в тексте.
Происшествия
В результате землетрясения в Турции погибли не менее четырех человек
На востоке Турции в 20:55 (совпадает с мск) произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Происшествия
Монеты стоимостью более миллиона евро пропали из музея в Словакии
Исторические монеты стоимостью более миллиона евро были украдены из коллекции Словацкого национального музея в Братиславе.
Космос
Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле
Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Общество
Мишустин установил надбавку полиции и Росгвардии в Москве и Петербурге
Порядок выплаты надбавок внутренними документами определит руководство МВД и Росгвардии.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Президент России Владимир Путин в ходе своего визита в Палестину помог офицеру, уронившему фуражку, ее поднять.
Политика
Жириновский назвал вспышку коронавируса в Китае провокацией США
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал коронавирус, распространившийся в Китае, провокацией США.
Общество
Поклонская назвала возможное происхождение коронавируса
Депутат Госдумы уверена, что инфекцию умышленно применили против Китая Наталья Поклонская рассказала о своей уверенности, что вид коронавируса, выявленный в Китае, – это новый тип биологического оружия, сообщает "Рамблер".
Политика
Путин не стал пожимать руку Пенсу
Биатлон
Объявлен состав сборной России на смешанную эстафету на этапе КМ
Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых представят Россию в смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке, сообщается на официальном сайте Международного союза биатлонистов (IBU).
Общество
В 25 регионах Китая объявили наивысший уровень ЧС из-за коронавируса
Из-за вспышки коронавируса власти Китая ввели наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в области общественного здоровья уже в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах.
Культура
Названы наставники нового сезона шоу «Голос. Дети»
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Политика
Киев обвинил Москву в краже истории «Украины-Руси»
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы.
Общество
Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным
Телеведущая Тина Канделаки рассказала о последствиях, которые ждут главу Чувашии Михаила Игнатьева после инцидента с вручением ключей сотруднику МЧС.
Происшествия
В Оренбуржье при аварии с десятью машинами пострадали три человека
Три человека пострадали в дорожной аварии в Оренбургской области, где столкнулись десять автомобилей, в том числе машина скорой помощи, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Общество
Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Общество
Синоптики предупредили жителей Москвы о похолодании и снегопаде
Снегопады, метели и умеренные морозы ожидаются в Москве на следующей неделе, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.