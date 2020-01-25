"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, в настоящее время находится в тюрьме", - цитирует слова министра агентство ISNA.

МИД Ирана: Обвиняемый в крушении украинского самолета сидит в тюрьме

Политика Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.

Политика Эксперт прокомментировал претензии Польши на репарации Претензии Польши на репарации по итогам Второй мировой войны связаны с государственным курсом на превращение истории в политику, заявил РИА Новости исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Происшествия В Петербурге задержали организатора сети борделей В Санкт-Петербурге закрыли сеть притонов для занятия проституцией, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Происшествия Последствия землетрясения в Турции попали на видео Видео, на котором запечатлены последствия сильного землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг, появилось в Сети.

Экономика Банки превращают автокредиты в потребительские Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.

Общество Наивысший уровень ЧС объявлен в 25 провинциях Китая Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, объявлен в связи со вспышкой коронавируса в 25 провинциях городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая.

Политика МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии Москва расценивает выдворение Болгарией российских дипломатов как откровенно недружественный шаг - МИД РФ Болгария не представила никаких вразумительных доказательств в обоснование решения о выдворении российских дипломатов - МИД РФ.

Общество В США ужесточили правила выдачи виз беременным Ограничения на выдачу виз беременным женщинам в Соединённых Штатах начнут действовать 24 января, говорится в официальном уведомлении Госдепартамента.

Происшествия На заводе «Новотранс» в Кузбассе частично обрушилась кровля цеха Частичное обрушение кровли произошло в цехе вагоноремонтного завода "Новотранс" в кузбасском Прокопьевске, при обрушении пострадала сотрудница цеха, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.

Происшествия Пожарные справились с огнем на складах в Екатеринбурге Как уже сообщал МК-Урал, тушить пожар, распространившийся на площади 200 квадратных метров, было непросто из-за плотной загрузки складских помещений горючими материалами и удаленности горящих складов от источников воды: воду подвозили с гидранта, расположенного в километре от пострадавшего объекта.