Политика

Российская газетаРоссийская газетаМИД Ирана: Обвиняемый в крушении украинского самолета сидит в тюрьме

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, в настоящее время находится в тюрьме", - цитирует слова министра агентство ISNA.
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Крушение украинского самолета в ИранеБольше новостей по теме
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