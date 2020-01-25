Политика
Российская газетаМИД Ирана: Обвиняемый в крушении украинского самолета сидит в тюрьме
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, в настоящее время находится в тюрьме", - цитирует слова министра агентство ISNA.
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Политика
Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на маткапитал
Президент Владимир Путин поручил правительству внести в законодательство изменения по сокращению сроков рассмотрения заявлений о распоряжении деньгами материнского капитала.
Общество
В Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи
В Подмосковье воры обокрали секретный бункер правительственной связи.
Политика
Эксперт прокомментировал претензии Польши на репарации
Претензии Польши на репарации по итогам Второй мировой войны связаны с государственным курсом на превращение истории в политику, заявил РИА Новости исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
Происшествия
В Петербурге задержали организатора сети борделей
В Санкт-Петербурге закрыли сеть притонов для занятия проституцией, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Наука
Создан лак, защищающий от кариеса и восстанавливающий эмаль
Китайские ученые из Аньхойского медицинского университета синтезировали специальный лак для зубов, способный бороться с бактериями, провоцирующими кариес.
Общество
Хуснуллин заявил о необходимости всероссийской программы реновации
Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что программу реновации нужно реализовать на территории всей страны.
Политика
Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова
Сурков занимает пост помощника президента России с 2013 года.
Политика
Путин поднял фуражку офицера палестинской гвардии
Футбол
Дани Ольмо перешел из загребского «Динамо» в «РБ Лейпциг»
Армия и оружие
В Госдепе США рассказали о случае с российским генерал-майором в Сирии
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал об инциденте американских военных с российским генерал-майором.
Здоровье
Пять китайских студентов в Иркутске проверят на наличие коронавируса
Пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, госпитализированы с респираторным заболеванием.
Теннис
Медведев вышел в четвертый круг Australian Open
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии.
Происшествия
Последствия землетрясения в Турции попали на видео
Видео, на котором запечатлены последствия сильного землетрясения в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг, появилось в Сети.
Экономика
Банки превращают автокредиты в потребительские
Похожий потребительский кредит – на 1,5 млн руб. сроком на 5 лет – зарплатные клиенты ВТБ могут взять по ставке от 10,9% годовых (конечная ставка зависит от риск-профиля заемщика), для остальных клиентов ставка начинается с 11,2%. А, к примеру, в «ОТП банке» кредит без залога на покупку машины без первоначального взноса на 2 млн руб. можно взять под 15,99% годовых.
Теннис
Диего Шварцман: «Я прекратил общаться с Медведевым»
Аргентинский теннисист Диего Шварцман рассказал о взаимоотношениях с россиянином Даниилом Медведевым.
Общество
Наивысший уровень ЧС объявлен в 25 провинциях Китая
Наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, объявлен в связи со вспышкой коронавируса в 25 провинциях городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая.
Хоккей
Нападающий «Ак Барса» Галиев забил самый курьезный буллит сезона
Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев забил самый курьезный буллит сезона и спас свой клуб от проигрыша «Салавату Юлаеву».
Политика
МИД России прокомментировал высылку дипломатов из Болгарии
Москва расценивает выдворение Болгарией российских дипломатов как откровенно недружественный шаг - МИД РФ Болгария не представила никаких вразумительных доказательств в обоснование решения о выдворении российских дипломатов - МИД РФ.
Общество
В США ужесточили правила выдачи виз беременным
Ограничения на выдачу виз беременным женщинам в Соединённых Штатах начнут действовать 24 января, говорится в официальном уведомлении Госдепартамента.
Происшествия
На заводе «Новотранс» в Кузбассе частично обрушилась кровля цеха
Частичное обрушение кровли произошло в цехе вагоноремонтного завода "Новотранс" в кузбасском Прокопьевске, при обрушении пострадала сотрудница цеха, сообщили ТАСС в пресс-службе Центра медицины катастроф Кузбасса.
Происшествия
Пожарные справились с огнем на складах в Екатеринбурге
Как уже сообщал МК-Урал, тушить пожар, распространившийся на площади 200 квадратных метров, было непросто из-за плотной загрузки складских помещений горючими материалами и удаленности горящих складов от источников воды: воду подвозили с гидранта, расположенного в километре от пострадавшего объекта.
Армия и оружие
Украинские военные получили новые БТР с дырками в броне
Армия Украины пополнилась новыми бронетранспортерами БТР-4Е. Однако при осмотре поступившей техники были обнаружены дырки в броне.
Общество
Лукашенко: Беларусь ищет альтернативные поставки нефти
Спрашивали президента и про поставки нефти, подробнее рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о системе ПРО для защиты Москвы
Система противоракетной обороны (ПРО) Москвы, которая поступила на боевое дежурство 24 года назад, проходит глубокую модернизацию, рассказал командир соединения противоракетной обороны генерал-майор Сергей Грабчук в интервью газете «Красная звезда».
Общество
Индексация пенсий работающим пенсионерам будет восстановлена
Общество
Губернатор Забайкальского края зачитал рэп и поздравил студентов
Глава Забайкальского края Александр Осипов решил необычным образом поздравить студентов с Татьяниным днем.
Космос
Китайский зонд передал на Землю новые снимки обратной стороны Луны
Созданные в Китае посадочный модуль "Чанъэ-4" и луноход "Юйту-2" работают на обратной стороне Луны уже год с небольшим.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Общество
Росстат сообщил о сокращении населения России второй год подряд
Росстат уже второй год подряд заявляет об убыли населения: по официальным данным, в 2018 г. население сократилось на 99 700 человек.
Спорт
Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе
Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне (15 км классикой + 15 км свободным стилем) на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.