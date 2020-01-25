Политика
Газета.RuМИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр. Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.
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Армия и оружие
Российские подлодки получат ракеты для пробития арктического льда
Авто
Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне
Журналисты составили список представленных на отечественном рынке марок автомобилей, которые не покупают российские автолюбители.
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Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате Европы (ЧЕ) в австрийском Граце.
Происшествия
Украинцы пострадали при атаке молдавского Ми-8 в Афганистане
Пресс-служба Органа гражданской авиации Молдавии в субботу сообщила об атаке, которой в Афганистане подвергся вертолет Ми-8 одной из частных молдавских компаний.
Политика
Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию
Песков не уточнил, какие действия власти будут принимать случае, если результаты голосования покажут, что россияне выступают против внесения изменений в Конституцию.
Технологии
Ученые создали сверхтонкий сенсорный экран для смартфонов будущего
Ученые создали уникальный сверхтонкий сенсорный дисплей, который можно легко скрутить в трубочку.
Политика
Помпео обвинил во лжи американскую радиоведущую
Госсекретарь США Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, с которой у него произошел конфликт.
Технологии
Коронавирус стал причиной роста продаж симулятора пандемии Plague Inc
Вспышка коронавируса в Китае привела к неожиданному результату: в Steam произошёл скачок продаж игры Plague Inc. британской студии Ndemic Creations.
Общество
Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов
Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
Кино
Актеры «Холопа» рассказали, почему фильм бьет рекорды проката
Картина собрала в прокате почти 3 миллиарда рублей. В программе "Привет, Андрей!" гости рассказали о секретах успеха фильма.
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Останки оленей помогли растениям и членистоногим
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Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
Политика
Главу Чувашии Игнатьева могут исключить из партии «Единая Россия»
«Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания», — заявил Андрей Турчак.
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Помощник президента Сурков ушел с госслужбы
Помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы.
Политика
Путин поручил Генпрокуратуре проверить применение закона об иноагентах
Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить применение закона о СМИ-иноагентах на правомерность.
Общество
Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса
Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
Футбол
«Зенит» крупно уступил «Зальцбургу» в товарищеском матче
В контрольном поединке на сборах в Катаре санкт-петербургский «Зенит» крупно проиграл австрийскому «Зальцбургу».
Здоровье
Коронавирус не выявлен у госпитализированных в Иркутске китайцев
Новый тип короновируса не выявлен у госпитализированных в Иркутске граждан Китайской народной республики (КНР), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Общество
Губернатор Забайкалья прочел рэп в День студента
Глава Забайкальского края Александр Осипов решил необычным образом поздравить студентов с Татьяниным днем.
Футбол
Три российских футболиста дисквалифицированы за ставки на матчи
Трое российских футболистов дисквалифицированы за ставки на матчи своей команды.
Наука
Змеи признаны первоисточником коронавируса в Китае
Гаджеты
В Роскачестве названы лучшие бюджетные смартфоны
В Роскачестве сообщают, что бюджетные смартфоны могут быть ничуть не хуже дорогих изделий от известных производителей.
Футбол
Лидер Бундеслиги «РБ Лейпциг» проиграл «Айнтрахту»
В матче 19-го тура чемпионата Германии «быки» играли на выезде во Франкфурте против местного «Айнтрахта» и уступили сопернику со счетом 0:2. Автором первого гола на 48-й минуте матча стал Альмами Туре, а на 4-й добавленной минуте окончательный счет установил Филип Костич.
Общество
Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
Политика
Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Общество
Синоптики предупредили о похолодании и метелях в Москве
На следующей неделе в четверг в Москве начнутся снегопады и метели, температура начнет понижаться.
Наука
Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии
Инженерам удалось восстановить голос жреца Несьямуна, жившего в Древнем Египте более 3000 лет назад.
Происшествия
МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске
Общество
Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.