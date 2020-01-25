Политика

Газета.RuГазета.RuМИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр. Выполнявший рейс в Киев украинский Boeing потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. Погибли все находившиеся на борту 176 человек.
Читать в источнике
Комментировать68

Подробнее о событии

Сбившего украинский Boeing военного посадили в тюрьму

Газета.Ru07:49

Глава МИД Ирана заявил об аресте военного, сбившего украинский Boeing

РИА Новости04:33

Сбившего по ошибке украинский самолет иранца поместили в тюрьму

Lenta.ru03:44

Иран сообщил об отправке в тюрьму сбившего украинский Boeing

Известия03:49

Сбивший украинский Boeing военный попал в тюрьму

РБК03:46

Зариф: сбивший украинский самолёт иранец находится в тюрьме

RT на русском04:01

МИД Ирана утверждает, что виновный в крушении украинского самолета находится в тюрьме

ТАСС03:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 11:55, Ашберн
Армия и оружие

Российские подлодки получат ракеты для пробития арктического льда

Discover24 вчера в 05:39
Шоу-бизнес

Бывший муж Пелагеи с новой возлюбленной уехал в Мюнхен на операцию

МонаВиста 11:35
Авто

Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне

Журналисты составили список представленных на отечественном рынке марок автомобилей, которые не покупают российские автолюбители.
МедиаПоток 23 января в 08:31
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов завоевали золото ЧЕ в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате Европы (ЧЕ) в австрийском Граце.
Коммерсантъ 11:09
Происшествия

Украинцы пострадали при атаке молдавского Ми-8 в Афганистане

Пресс-служба Органа гражданской авиации Молдавии в субботу сообщила об атаке, которой в Афганистане подвергся вертолет Ми-8 одной из частных молдавских компаний.
Вести.Ru 11:36
Политика

Кремль допустил голосование россиян против поправок в Конституцию

Песков не уточнил, какие действия власти будут принимать случае, если результаты голосования покажут, что россияне выступают против внесения изменений в Конституцию.
РБК вчера в 06:00
Технологии

Ученые создали сверхтонкий сенсорный экран для смартфонов будущего

Ученые создали уникальный сверхтонкий сенсорный дисплей, который можно легко скрутить в трубочку.
Дни24 08:08
Политика

Помпео обвинил во лжи американскую радиоведущую

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил во лжи ведущую радиостанции NPR Мэри Луиз Келли, с которой у него произошел конфликт.
Газета.Ru 11:32
Технологии

Коронавирус стал причиной роста продаж симулятора пандемии Plague Inc

Вспышка коронавируса в Китае привела к неожиданному результату: в Steam произошёл скачок продаж игры Plague Inc. британской студии Ndemic Creations.
REGNUM вчера в 19:38
Общество

Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов

Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
РБК вчера в 18:46
Кино

Актеры «Холопа» рассказали, почему фильм бьет рекорды проката

Картина собрала в прокате почти 3 миллиарда рублей. В программе "Привет, Андрей!" гости рассказали о секретах успеха фильма.
Вести.Ru 11:18
Наука

Останки оленей помогли растениям и членистоногим

Anonsens 09:02
Музыка

Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»

Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
РБК 11:26
Политика

Главу Чувашии Игнатьева могут исключить из партии «Единая Россия»

«Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева во время церемонии вручения ключей от новых пожарных машин находится за гранью понимания», — заявил Андрей Турчак.
КМВ Новости вчера в 10:49
Политика

Помощник президента Сурков ушел с госслужбы

Помощник президента Владислав Сурков ушел с государственной службы.
Медиазона 02:26
Политика

Путин поручил Генпрокуратуре проверить применение закона об иноагентах

Президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить применение закона о СМИ-иноагентах на правомерность.
РБК 07:34
Общество

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения нового коронавируса

Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
РБК 11:01
Футбол

«Зенит» крупно уступил «Зальцбургу» в товарищеском матче

В контрольном поединке на сборах в Катаре санкт-петербургский «Зенит» крупно проиграл австрийскому «Зальцбургу».
RT на русском 11:36
Здоровье

Коронавирус не выявлен у госпитализированных в Иркутске китайцев

Новый тип короновируса не выявлен у госпитализированных в Иркутске граждан Китайской народной республики (КНР), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru 10:55
Общество

Губернатор Забайкалья прочел рэп в День студента

Глава Забайкальского края Александр Осипов решил необычным образом поздравить студентов с Татьяниным днем.
МИР 24 04:34
Футбол

Три российских футболиста дисквалифицированы за ставки на матчи

Трое российских футболистов дисквалифицированы за ставки на матчи своей команды.
REGNUM вчера в 08:01
Наука

Змеи признаны первоисточником коронавируса в Китае

ToDay News Ufa 10:48
Гаджеты

В Роскачестве названы лучшие бюджетные смартфоны

В Роскачестве сообщают, что бюджетные смартфоны могут быть ничуть не хуже дорогих изделий от известных производителей.
Уфимские Заметки 23 января в 09:47
Футбол

Лидер Бундеслиги «РБ Лейпциг» проиграл «Айнтрахту»

В матче 19-го тура чемпионата Германии «быки» играли на выезде во Франкфурте против местного «Айнтрахта» и уступили сопернику со счетом 0:2. Автором первого гола на 48-й минуте матча стал Альмами Туре, а на 4-й добавленной минуте окончательный счет установил Филип Костич.
Sport24.ru 11:27
Общество

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости вчера в 20:53
Политика

Качиньский заявил об ответственности России в выплате Польше репараций

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия помимо Германии обязана выплатить Польше компенсацию за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
РБК 06:10
Общество

Синоптики предупредили о похолодании и метелях в Москве

На следующей неделе в четверг в Москве начнутся снегопады и метели, температура начнет понижаться.
Известия 05:42
Наука

Ученые восстановили голос 3000-летней древнеегипетской мумии

Инженерам удалось восстановить голос жреца Несьямуна, жившего в Древнем Египте более 3000 лет назад.
ToDay News Ufa вчера в 03:35
Происшествия

МВД опубликовало видео ареста организаторов порностудии в Красноярске

РИА Новости вчера в 09:32
Общество

Российское посольство прорабатывает вопрос выезда россиян из Уханя

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны.
РИА Новости 08:26
Как работают Яндекс.Новости?
Крушение украинского самолета в ИранеБольше новостей по теме
Главное