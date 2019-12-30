Политика

Взгляд.руВзгляд.руМИД Ирана вызвал посла Швейцарии в связи с угрозами США

МИД Ирана выразил протест США в связи с угрозой американского лидера Дональда Трампа нанести удары по стране. В МИД Ирана вызвали посла Швейцарии, который представляет интересы США в Тегеране, передает РИА «Новости».
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

Иран готов ответить на любые действия, угрожающие безопасности страны

РИА Новости05:41

МИД Ирана вызвал посла представляющей США Швейцарии на фоне угроз Трампа

РБК05:58

Иран выразил США протест из-за угроз Трампа

RT на русском05:41

Иран выразил протест США после заявления Трампа о намерении атаковать иранские объекты

ТАСС06:54

МИД Ирана вызвал представляющего интересы США посла Швейцарии

Известия06:00

Иран выразил протест США из-за ракетных угроз Трампа

Газета.Ru05:36

МИД Ирана вызвал посла Швейцарии из-за заявлений президента США

Российская газета05:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 10:47, Ашберн
Политика

Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны

Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
РИА Новости 10:02
Политика

Владимир Зеленский с семьей улетел отдыхать в Оман

ТАСС 09:05
Общество

Умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко

Как уточняет агентство, на странице Павленко в Facebook было опубликовано его видеообращение, записанное до смерти.
RT на русском 04:01
Спорт

Российский лыжник Большунов выиграл «Тур де Ски»

Александр Большунов, лыжник из России, принимавший участие в многодневке "Тур де Ски" - 2020, стал победителем турнира.
Газета.Ru 10:41
Общество

Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу

Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
РИА Новости 07:41
Общество

Дуров даст показания по делу Telegram в Дубае

Московский Комсомолец вчера в 15:56
Хоккей

Шведский хоккеист осудил поцелуй герба российским форвардом

РИА Новости 07:18
Хоккей

Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России

Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.
Российская газета 10:15
Политика

Зеленский заступился за выступавшего в Крыму Доктора Албана

Президент Украины Владимир Зеленский вступился за известного шведского певца нигерийского происхождения Албана Узона Нвапа, более известного как Доктор Албан.
РИА Новости Крым 03:05
Происшествия

В Таиланде задержали россиян за секс на пляже

В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
РИА Новости 09:23
Общество

Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество

Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
Lenta.ru 07:49
Шоу-бизнес

Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа

На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.
Uznayvse.ru вчера в 15:05
Хоккей

Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ

Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
РИА Новости 07:38
Происшествия

Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами

Газета.Ru вчера в 11:49
Политика

В Киеве отменили выступление Хакамады из-за скандала с Крымом

РИА Новости 10:20
Происшествия

В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми

По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
РБК вчера в 12:38
Происшествия

Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед

В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
РБК вчера в 22:20
Шоу-бизнес

Возлюбленная Александра Петрова снялась в бассейне топлес

Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.
Газета Кемерова вчера в 07:19
Общество

Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»

Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.
РБК 07:47
Экономика

Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани

Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
РБК 08:50
Политика

Тело Сулеймани доставлено в Иран

Тело иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в Ираке в результате американского ракетного удара, доставлено в Иран 5 января, сообщает агентство ISNA.
Красная весна 02:07
Космос

На МКС отправят инкубатор с каннабисом

Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Популярная механика 30.12.19 в 19:02
Происшествия

Украинские военные подорвались на собственной мине

Военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook указал на гибель одного и ранение трех человек при подрыве на своих же минах в одном из разведывательных батальонов.
Вести.Ru 07:58
Экономика

«Автор пенсионной реформы» подвел ее первые итоги

Экономиста Владимира Назарова, директора научно-исследовательского финансового института Минфина, многие именуют «автором пенсионной реформы».
Московский Комсомолец 01:00
Здоровье

Штатам угрожает смертоносный грипп

Как сообщил директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи американским СМИ, невозможно спрогнозировать, как он проявит себя, но уже можно утверждать, что он будет таким же сложным, как сезон гриппа 2017-2018 годов, который был самым смертоносным за более чем четыре десятилетия.
Вести.Ru 05:13
Происшествия

Солдат-срочник сбежал из части в Забайкалье

Российская газета вчера в 20:43
Политика

Парламент Испании отклонил кандидатуру Санчеса на пост премьера

Депутаты нижней палаты испанского парламента проголосовали против назначения на пост премьер-министра страны Педро Санчеса, который в настоящее время является врио главы правительства.
News.ru 07:39
Политика

Иран заявил о готовности к переговорам с США по ядерной сделке

Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что Тегеран не отказывается от переговоров с Вашингтоном в рамках группы «5 + 1».
RT на русском 08:48
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова показала своего мужчину

Среди череды бесконечных шпагатов в бикини Анастасия Волочкова, решила, наконец, показать своего таинственного мужчину.
Paparazzi.ru вчера в 13:08
Футбол

Хаджикадунич: «У „Ростова“ хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов»

Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич в пилотном выпуске проекта «Один день» клубного ТВ высказался о шансах команды попасть в Лигу чемпионов.
Sport24.ru 09:18
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное