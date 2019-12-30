Политика
Взгляд.руМИД Ирана вызвал посла Швейцарии в связи с угрозами США
МИД Ирана выразил протест США в связи с угрозой американского лидера Дональда Трампа нанести удары по стране. В МИД Ирана вызвали посла Швейцарии, который представляет интересы США в Тегеране, передает РИА «Новости».
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Политика
Иракский парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны
Парламент Ирака проголосовал за разрыв соглашения с коалицией по борьбе с "Исламским государством"* и вывод иностранных войск из страны, сообщил телеканал "Аль-Арабия".
Общество
Умер боровшийся с раком хирург-онколог Андрей Павленко
Как уточняет агентство, на странице Павленко в Facebook было опубликовано его видеообращение, записанное до смерти.
Спорт
Российский лыжник Большунов выиграл «Тур де Ски»
Александр Большунов, лыжник из России, принимавший участие в многодневке "Тур де Ски" - 2020, стал победителем турнира.
Общество
Авербух раскрыл гонорары фигуристок за участие в ледовых шоу
Хореограф Илья Авербух рассказал о затратах, связанных с организацией ледовых шоу.
Общество
Дуров даст показания по делу Telegram в Дубае
Хоккей
Шведский хоккеист осудил поцелуй герба российским форвардом
Хоккей
Фазель подтвердил, что МЧМ по хоккею 2023 года пройдет в России
Молодежный чемпионат мира 2023 года состоится в Новосибирске и Омске, как было решено ранее.
Политика
Зеленский заступился за выступавшего в Крыму Доктора Албана
Президент Украины Владимир Зеленский вступился за известного шведского певца нигерийского происхождения Албана Узона Нвапа, более известного как Доктор Албан.
Происшествия
В Таиланде задержали россиян за секс на пляже
В Паттайе задержали и оштрафовали двух россиян за секс на пляже, пишет Bangkokpost.
Общество
Россиянам спрогнозировали аномальное тепло на Рождество
Аномально теплая погода ожидает россиян на Рождество почти по всей стране. Об этом ТАСС сообщили в Росгидромете.
Шоу-бизнес
Новый бойфренд сумел заснять Ольгу Бузову без макияжа
На новом фото, сделанном на лыжном курорте, Манукян показал непривычно бледную Ольгу без густых ресниц и непрорисованными бровями.
Хоккей
Сборная Германии разгромила Казахстан и сохранила место в элите МЧМ
Сборная Германии по хоккею сохранила место в элитном дивизионе молодежного чемпионата мира (игроки не старше 20 лет), разгромив в третьем матче плей-офф за вылет команду Казахстана.
Происшествия
Дорогу в Петербурге перекрыли нацисты с файерами
Происшествия
В Тюменской области в ДТП погибла семья с тремя детьми
По данным ТАСС, в ДТП погибла семья из пяти человек, в том числе три ребенка.
Происшествия
Во Владивостоке десятки автомобилей провалились под лед
В бухте Воевода на острове Русском провалились под лед около 20 припаркованных вдоль берега автомобилей, говорится в сообщении краевого главка МЧС.
Шоу-бизнес
Возлюбленная Александра Петрова снялась в бассейне топлес
Популярный актёр Александр Петров проводит отпуск в жарких странах. Вместе с ним отдыхает его возлюбленная — Стася Милославская.
Общество
Греция и Северная Македония начали получать газ по «Турецкому потоку»
Россия успешно осуществляет поставки газа по «Турецкому потоку» в Грецию и Северную Македонию, заявил в эфире радио BNR глава «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.
Экономика
Акции Saudi Aramco упали до минимума на фоне убийства Сулеймани
Курс акций Saudi Aramco, нефтяной компании Саудовской Аравии, на фоне убийства американцами иранского генерала Касема Сулеймани снизился до минимальных значений с момента IPO, пишет Reuters.
Политика
Тело Сулеймани доставлено в Иран
Тело иранского генерала Касема Сулеймани, погибшего в Ираке в результате американского ракетного удара, доставлено в Иран 5 января, сообщает агентство ISNA.
Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Происшествия
Украинские военные подорвались на собственной мине
Военный эксперт Юрий Бутусов в своем Facebook указал на гибель одного и ранение трех человек при подрыве на своих же минах в одном из разведывательных батальонов.
Экономика
«Автор пенсионной реформы» подвел ее первые итоги
Экономиста Владимира Назарова, директора научно-исследовательского финансового института Минфина, многие именуют «автором пенсионной реформы».
Здоровье
Штатам угрожает смертоносный грипп
Как сообщил директор американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи американским СМИ, невозможно спрогнозировать, как он проявит себя, но уже можно утверждать, что он будет таким же сложным, как сезон гриппа 2017-2018 годов, который был самым смертоносным за более чем четыре десятилетия.
Происшествия
Солдат-срочник сбежал из части в Забайкалье
Политика
Парламент Испании отклонил кандидатуру Санчеса на пост премьера
Депутаты нижней палаты испанского парламента проголосовали против назначения на пост премьер-министра страны Педро Санчеса, который в настоящее время является врио главы правительства.
Политика
Иран заявил о готовности к переговорам с США по ядерной сделке
Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави после убийства США иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что Тегеран не отказывается от переговоров с Вашингтоном в рамках группы «5 + 1».
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова показала своего мужчину
Среди череды бесконечных шпагатов в бикини Анастасия Волочкова, решила, наконец, показать своего таинственного мужчину.
Футбол
Хаджикадунич: «У „Ростова“ хорошие шансы попасть в Лигу чемпионов»
Защитник «Ростова» Деннис Хаджикадунич в пилотном выпуске проекта «Один день» клубного ТВ высказался о шансах команды попасть в Лигу чемпионов.