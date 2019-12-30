МИД Ирана выразил протест США в связи с угрозой американского лидера Дональда Трампа нанести удары по стране. В МИД Ирана вызвали посла Швейцарии, который представляет интересы США в Тегеране, передает РИА «Новости».

МИД Ирана вызвал посла Швейцарии в связи с угрозами США

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