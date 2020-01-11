с чего всё началось

Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное прославление на Украине лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, и подчеркнуло, что прославление антисемитов не может представляться как "внутренняя проблема" какой-либо страны.

Энергетика Эксперт оценил планы Минска по альтернативным вариантам импорта нефти Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT слова первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого, который заявил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.

Политика NYT опубликовала видео предполагаемого попадания ракет в украинский Boeing Газета The New York Times опубликовала еще одну видеозапись, на которой предположительно запечатлено попадание двух ракет в самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", по ошибке сбитый над Тегераном.

Происшествия Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.

Общество ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.

Шоу-бизнес Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой женой Лидер питерской музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые за довольно длительный период времени опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей новой супругой.

Общество Меган Маркл отказалась слушать королеву Великобритании Paul Marriott / Globallookpress Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву Великобритании на совете королевской семьи.

Происшествия Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге Врач тоже пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге, который обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил медик в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города.

Общество В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.

Экономика Минсельхоз собирается временно ограничить экспорт зерна В РФ могут ввести квоту на экспорт зерна, которая ограничит поставки этой продукции за пределы ЕАЭС объёмом в 20 млн тонн.

Экономика В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.