Политика

ТАССТАССМИД Израиля осудил прославление на Украине идеологов антисемитизма

Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное прославление на Украине лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, и подчеркнуло, что прославление антисемитов не может представляться как "внутренняя проблема" какой-либо страны.
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с чего всё началось
В МИДе заявили
, что Украина «осуждает любые формы проявления нетерпимости и антисемитизма», а органы власти всячески способствуют борьбе с их проявлениями.
Украина.ру10:26

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МИД Израиля осудил прославление убийств евреев на Украине

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В Киеве оценили заявление Израиля об антисемитизме на Украине

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Lenta.ru11:10
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РБК 05:25
Политика

Россия приглашена на конференцию по Ливии в Берлин

В пресс-службе правительства ФРГ рассказали, что на международную конференцию по Ливии пригласили Россию.
Мой Брянск 09:06
Культура

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Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню к новому фильму «Не время умирать» (No Time To Die) об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.
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Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году

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Разумеется, пока что не уточняется, будет ли «красная команда» придерживаться текущей схемы наименования, потому сложно сказать, появятся ли на рынке именно карты Radeon RX 5950, RX 5900 и RX 5800.
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Авторы Doom Eternal анонсировали новый трейлер игры

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ЦСКА отправился на первый зимний сбор в Испанию

Московский ЦСКА утром 14 января отправился на первый зимний сбор в Испанию, где пройдут все три тренировочных сбора команды перед весенней частью чемпионата Российской премьер-лиги.
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В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой

Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети.
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