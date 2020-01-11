Политика
ТАССМИД Израиля осудил прославление на Украине идеологов антисемитизма
Министерство иностранных дел Израиля осудило публичное прославление на Украине лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и погромов, и подчеркнуло, что прославление антисемитов не может представляться как "внутренняя проблема" какой-либо страны.
Читать в источнике
Оценить44
с чего всё началось
В МИДе заявили, что Украина «осуждает любые формы проявления нетерпимости и антисемитизма», а органы власти всячески способствуют борьбе с их проявлениями.Украина.ру10:26
Подробнее о событии
Показать все источники
Израиль осудил героизацию лиц, ответственных за убийства евреев на Украине
Московский Комсомолец10:07
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
Хоккей
«ОЭРДЖИ Юниор» впервые за 47 матчей одержал победу в МХЛ
Энергетика
Эксперт оценил планы Минска по альтернативным вариантам импорта нефти
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT слова первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого, который заявил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов в 2019 году.
Армия и оружие
По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар
По военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада, где дислоцируются американские военнослужащие, был нанесен ракетный удар, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Ас-Сумария".
Происшествия
В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе
Политика
NYT опубликовала видео предполагаемого попадания ракет в украинский Boeing
Газета The New York Times опубликовала еще одну видеозапись, на которой предположительно запечатлено попадание двух ракет в самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", по ошибке сбитый над Тегераном.
Здоровье
Врач дал советы по профилактике зимних заболеваний
По словам специалиста, наиболее распространенными в зимнее время года болезнями являются грипп и ОРВИ.
Происшествия
Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
Политика
Россия приглашена на конференцию по Ливии в Берлин
В пресс-службе правительства ФРГ рассказали, что на международную конференцию по Ливии пригласили Россию.
Культура
Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню к новому фильму «Не время умирать» (No Time To Die) об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.
Авто
Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой женой
Лидер питерской музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые за довольно длительный период времени опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей новой супругой.
Хоккей
Артемий Панарин набрал пять очков в дерби Нью-Йорка
Общество
Меган Маркл отказалась слушать королеву Великобритании
Paul Marriott / Globallookpress Супруга британского принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву Великобритании на совете королевской семьи.
Происшествия
Врач скорой помощи пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге
Врач тоже пострадал в конфликте с пенсионером в Петербурге, который обратился в полицию с заявлением о том, что его ударил медик в машине скорой помощи, сообщил РИА Новости представитель администрации Невского района города.
Общество
В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции
Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Политика
В Госдуме объяснили аномально теплую зиму климатическим оружием США
Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
Политика
В «Единой России» отреагировали на идею о налогах для домохозяек
Первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев прокомментировал предложение депутата от ЕР Сергея Вострецова обязать домохозяек платить налоги.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Единоборства
Конор Макгрегор раскрыл сумму заработка за бой с Серроне
Кино
Джаред Лето превращается в вампира в трейлере «Морбиуса»
Гаджеты
Утечка указывает на скорое появление видеокарт Radeon RX 5950, RX 5900 и RX 5800
Разумеется, пока что не уточняется, будет ли «красная команда» придерживаться текущей схемы наименования, потому сложно сказать, появятся ли на рынке именно карты Radeon RX 5950, RX 5900 и RX 5800.
Экономика
Минсельхоз собирается временно ограничить экспорт зерна
В РФ могут ввести квоту на экспорт зерна, которая ограничит поставки этой продукции за пределы ЕАЭС объёмом в 20 млн тонн.
Шоу-бизнес
Влад Топалов перенес две операции с начала года
Игры
Авторы Doom Eternal анонсировали новый трейлер игры
Сегодня, 14 января, Bethesda Softworks выпустит второй официальный трейлер игры Doom Eternal.
Экономика
В ГД предложили отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже двух МРОТ
Депутаты ЛДПР разработали законопроект об отмене подоходного налога (НДФЛ) для россиян, доход которых ниже двукратной суммы минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщили в пресс-службе главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.
Футбол
ЦСКА отправился на первый зимний сбор в Испанию
Московский ЦСКА утром 14 января отправился на первый зимний сбор в Испанию, где пройдут все три тренировочных сбора команды перед весенней частью чемпионата Российской премьер-лиги.
Общество
В работе соцсети «ВКонтакте» произошел сбой
Российские пользователи «ВКонтакте» сообщают о сбоях в работе социальной сети.