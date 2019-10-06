Переговоры Северной Кореи и США, проходившие в Стокгольме, окончились провалом, северокорейская делегация покинула встречу, не дожидаясь ее официального окончания, сообщило Yonhap News Agency.

МИД КНДР заявил о провале переговоров с США

Футбол «Монако» проиграл «Монпелье», Александр Головин был удален с поля Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле 81 минуту, а затем получил вторую желтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве.

Футбол Махачкалинский «Анжи» из-за долгов может лишиться стадиона Руководитель пресс-службы "Анжи" Сергей Расулов сообщил, что команда может остаться без домашнего стадиона.

Политика Хейли отвергла возможность дружбы между США и Россией США никогда не будут доверять России, считает бывший постпред Америки при ООН Никки Хейли.

Политика Новак озвучил цену на транзит газа через Украину Министр энергетики РФ Александр Новак рассказал о ценах на транзит газа через Украину.

Политика ФБР допросило депутата Госдумы в аэропорту Нью-Йорка По словам главы дипмиссии, депутата задержали в аэропорту и отвели в отдельное помещение, где ее ждал сотрудник ФБР.

Шоу-бизнес Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии Российская певица Алла Пугачева была замечена вместе с младшими детьми Лизой и Гарри в планетарии Москвы.

Шоу-бизнес Оксана Воеводина призвала экс-короля Малайзии не скрываться от сына «Мисс Москва – 2015» Оксана Воеводина призвала своего бывшего супруга и по совместительству экс-короля Малайзии Мухаммада V не прятаться от сына.

Общество МЧС предупредило о сильном ветре и дожде со снегом в Москве «В Москве ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, на востоке области местами сильного, в отдельных районах области отложение мокрого снега на деревьях и проводах, усиление ветра порывами 12–17 м/с»,— заявили в МЧС.

Единоборства Деревянченко дал комментарий после боя с Головкиным В первом раунде Деревянченко был отправлен в нокдаун, однако смог продолжить бой.

Политика Порошенко устроил перепалку из-за «формулы Штайнмайера» Бывший президент Украины Петр Порошенко устроил перепалку с националистом Андреем Билецким из-за "формулы Штайнмайера".

Армия и оружие В Китае оценили преимущества танка Т-14 «Армата» Особенности бронирования башни танка «Армата» были отмечены китайскими СМИ. 4 октября об этом сообщило издание Sina.com.

Кино Федор Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» вместе с внучками Известный российский режиссер Федор Бондарчук пришел на премьеру своего фильма «Вторжение» вместе с внучками: 6-летней Маргаритой и 5-летней Верой.

Армия и оружие Мира не будет: в Киеве ожидают кровавый путч Военный обозреватель Денис Попович в своей авторской колонке в киевском интернет-издании «Апостроф» привел интересное сравнение.

Политика WP: Трамп оспаривал выводы Мэй по отравлению Скрипаля В 2018 году президент США Дональд Трамп не соглашался с позицией тогдашнего премьер-министра Великобритании Терезой Мэй, которая касалась версии о причастности российских властей к делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, пишет WP.

Политика Экс-глава МИД Испании заявила о смене ролей России и США в мире Россия и США поменялись ролями на международной арене: в то время как Вашингтон превращается в деструктивный фактор мировой политики, Москва становится ее "серым кардиналом".

Общество Несколько тысяч человек вышли на акцию в защиту русских школ в Латвии Несколько тысяч человек в субботу приняли участие в шествии в защиту образования на русском языке в Латвии, сообщает корреспондент РИА Новости.

Происшествия В ДТП под Асбестом пострадали шесть человек. Среди них трое детей В серьёзном ДТП под Асбестом пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Столкновение произошло по вине нетрезвого водителя.

Футбол Слуцкий назвал себя нетипичным русским Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» россиянин Леонид Слуцкий дал необычное интервью после победы его команды над «Утрехтом» в матче девятого тура голландской Эредивизи.

Армия и оружие В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе В случае срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у высшего руководства России будет несколько десятков минут на принятие решения о встречном ядерном ударе, заявил в эфире радио "Эхо Москвы" начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Анатолий Нестечук.