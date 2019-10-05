Политика

КоммерсантъКоммерсантъМИД КНДР заявил о провале переговоров с США

Переговоры Северной Кореи и США, проходившие в Стокгольме, окончились провалом, северокорейская делегация покинула встречу, не дожидаясь ее официального окончания, сообщило Yonhap News Agency.
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