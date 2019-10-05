Политика
КоммерсантъМИД КНДР заявил о провале переговоров с США
Переговоры Северной Кореи и США, проходившие в Стокгольме, окончились провалом, северокорейская делегация покинула встречу, не дожидаясь ее официального окончания, сообщило Yonhap News Agency.
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Общество
Роскачество обнаружило пестициды в лапше быстрого приготовления
RT на русском 03 октября в 04:18
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово
Появилось видео с места убийства 17-летней девушки в подмосковном Домодедово.
РИА Новости 11:44
Волейбол
Российские волейболисты потерпели первое поражение на Кубке мира
Sport24.ru вчера в 03:29
Единоборства
Головкин оказался тяжелее Деревянченко
Оба боксера уложились в свой вес: Головкин показал на весах 72,2 кг, тогда как вес Деревянченко составил 72,1 кг.
Газета.Ru 14:45
Футбол
Домашние стены не спасут «Урал» от поражения «Зениту»
Караваев, Шатов, Сутормин сыграют без потери качества, класс "Зенита" на порядок выше, и даже домашние стены и мотивация экс зенитовцев Бавина и Погребняка не спасут "Урал" от второго подряд домашнего поражения.
Bobsoccer 14:05
Политика
Трамп: Я не хотел звонить Зеленскому
Трамп пояснил, что звонил Зеленскому по просьбе министра энергетики США Рика Перри.
REGNUM 20:41
Экономика
Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском вчера в 09:46
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк погасила многомиллионные долги перед банком
Актриса Анастасия Заворотнюк, несмотря на свою болезнь, смогла погасить все свои долги перед банком.
Московский Комсомолец вчера в 04:06
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 01:55
Происшествия
В здании МИД России произошел пожар
Газета.Ru 15:41
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
Восемь вооруженных захватчиков ворвались на территорию завода в Славянском районе края, расстреляли охранников и попытались взять предприятие под свой контроль, сказал источник.
BFM.ru вчера в 02:45
Шоу-бизнес
Дочь Алсу рассказала, чему ее научила Светлана Лобода на шоу «Голос»
Дочь Алсу призналась, что раньше не могла раскрепоститься на сцене. Но Светлана Лобода нашла подход к Микелле и помогла ей преодолеть себя.
Летидор вчера в 08:11
Политика
Путин заинтересовался возможностью создания медицинской госкорпорации
Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» 4 октября задался вопросом, может ли система здравоохранения работать как госкорпорация.
Известия вчера в 14:20
Армия и оружие
Спрогнозирован сценарий ядерной войны в 2025 году
К 2025 году Индия и Пакистан накопят от 400 до 500 единиц ядерного вооружения, в случае ядерной войны между двумя странами в течение недели погибнут от 50 до 125 млн человек, сообщает портал Ars Technica со ссылкой на исследование американских ученых.
REGNUM 12:33
Политика
Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter
Ридус 03 октября в 20:49
Армия и оружие
Военный парад в Китае: США назвали Пекин ракетной сверхдержавой - мощные кадры
Эксперты были впечатлены мероприятием, назвав его демонстрацией превращения страны в ракетную сверхдержаву.
Российский Диалог 03 октября в 08:20
Фигурное катание
Трусова победила в произвольной программе на соревнованиях в Японии
Народные новости 03:59
Хоккей
«Спартак» остановил «Витязь». Красно-белые победили лидера
Команда Знарка пережила разгром от ЦСКА и большую часть матча против Витязя контролировала игру.
Советский спорт 14:07
Наука
Названы возможные претенденты на получение Нобелевской премии
С 7 по 14 октября в Стокгольме пройдет 118-я Нобелевская неделя, в ходе которой станут известны имена лауреатов Нобелевской премии в области медицины и физиологии, физики, химии, премии мира и экономики.
Газета.Ru 06:22
Гаджеты
Раскладной Samsung Galaxy Fold в России начнут продавать 25 октября
Samsung с 4 по 7 октября будет принимать заявки на предзаказ первого смартфона с гибким экраном Galaxy Fold в России.
Коммерсантъ 03 октября в 04:30
Наука
Великобритания разработает собственную термоядерную электростанцию
Газета DAILY 12:58
Общество
Принц Гарри подал иск к таблоидам The Sun и The Daily Mirror
Внук британской королевы Елизаветы II принц Гарри обвиняет владельцев таблоидов Тhe Sun и Daily Mirror во взломе его телефона, и прослушке голосовых сообщений.
Inc-news.ru 16:02
Происшествия
На Кубани ребенка оставили в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе маленького мальчика закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню".
Газета.Ru 08:05
Футбол
«Анжи» 6 октября, скорее всего, проведёт свой последний матч на «Анжи-Арене»
Как стало известно «Чемпионату», завтра, 6 октября, «Анжи» с большой долей вероятности проведёт свой последний матч на «Анжи-Арене».
Чемпионат 13:41
Общество
Сеть захватила новая оптическая иллюзия с лестницей
В соцсети Twitter обсуждают новую оптическую иллюзии с винтовой лестницей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
Известия 13:01
Политика
Трамп распорядился сократить штат сотрудников Совета нацбезопасности
Президент США Дональд Трамп распорядился существенно сократить число сотрудников Совета национальной безопасности страны.
News.ru 03:42
Хоккей
«Питтсбург» разгромил «Коламбус», Малкин получил травму
«Питтсбург Пингвинз» на своем льду принимал «Коламбус Блю Джэкетс» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ.
Sportbox.RU 21:31
Футбол
Клопп высказался о победе «Ливерпуля» над «Лестером»
Газета.Ru 13:36
Шоу-бизнес
Рудковская показала фото со свадьбы Клюкиной
Кстати, по некоторой информации присутствующим запретили снимать на свадьбе и выкладывать фото и видеоматериалы в Сеть, однако на страницах Димы Билана и Яны Рудковской появились видеоролики и фотографии, сделанные на свадьбе.
Uznayvse.ru вчера в 17:04