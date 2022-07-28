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МИД КНР: Байден заверил Си Цзиньпина, что США не поддерживают сепаратизм Тайваня

Президент США Джо Байден заверил председателя КНР Си Цзиньпина, что Вашингтон не поддерживает сепаратизм на Тайване, сообщает МИД КНР по результатам переговоров лидеров двух стран.
РИА Новости
"Хочу еще раз повторить, позиция США по вопросу политики "одного Китая" не менялась и не будет меняться, американская сторона не поддерживает сепаратизм на Тайване", - заявил Байден, слова которого цитирует МИД КНР.
РИА Новости
Также Байден сказал, что сотрудничество Китая и США идет на благо всего мира, США надеются поддерживать диалог с КНР, а также урегулировать разногласия.
Московский Комсомолец
Представитель Соединённых Штатов назвал действия властей КНР дестабилизирующими и провокационными, на что глава Минобороны Китая заявил, что китайская армия сделает всё, чтобы предотвратить объявление независимости Тайванем.
Инфо24

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