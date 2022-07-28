"Хочу еще раз повторить, позиция США по вопросу политики "одного Китая" не менялась и не будет меняться, американская сторона не поддерживает сепаратизм на Тайване", - заявил Байден, слова которого цитирует МИД КНР.
Представитель Соединённых Штатов назвал действия властей КНР дестабилизирующими и провокационными, на что глава Минобороны Китая заявил, что китайская армия сделает всё, чтобы предотвратить объявление независимости Тайванем.
Советник президента США по кибербезопасности Энн Нойбергер на мероприятии Центра новой американской безопасности заявила, что Россия представляет такую же опасность для Соединенных Штатов в цифровой сфере, как Иран, Китай и КНДР, сообщает РИА "Новости".
Член Главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов проинформировал о том, что попытка военных ВСУ нанести удар по гражданской инфраструктуре с помощью ударных беспилотников, была пресечена слаженной работой систем противовоздушной обороны (ПВО).
Американская администрация одобрила потенциальную продажу Германии 35 новейших истребителей F-35 вместе с запчастями и вооружением за 8,4 миллиарда долларов, сообщило агентство по оборонному сотрудничеству США.
Владимиру Зеленскому не следует пренебрежительно относится к внутренним проблемам Америки, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки, об этом говорится в статье журнала National Review за авторством Нейта Хохмана.