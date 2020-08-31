МИД КНР: Китайские военные не пересекали границу с Индией

Китайские пограничники не пересекали линию фактического контроля на границе с Индией. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя сообщения из Нью-Дели об очередном конфликте между военными двух стран.