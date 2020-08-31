МИД КНР: Китайские военные не пересекали границу с Индией
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Китайские пограничники не пересекали линию фактического контроля на границе с Индией. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя сообщения из Нью-Дели об очередном конфликте между военными двух стран.В источнике
С чего всё началось
«В ночь с 29 на 30 августа 2020 года войска Народно-освободительной армии Китая нарушили предыдущий консенсус, достигнутый во время военных и дипломатических встреч в продолжение противостояния в Восточном Ладакхе, и осуществили провокационные военные действия, чтобы изменить статус-кво», — приводит
The Times of India сообщение министерства.
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