МИД КНР: Китайские военные не пересекали границу с Индией
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Китайские пограничники не пересекали линию фактического контроля на границе с Индией. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя сообщения из Нью-Дели об очередном конфликте между военными двух стран.В источнике
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