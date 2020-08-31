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Российская газета
Российская газета

МИД КНР: Китайские военные не пересекали границу с Индией

Китайские пограничники не пересекали линию фактического контроля на границе с Индией. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя сообщения из Нью-Дели об очередном конфликте между военными двух стран.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

МИД КНР опроверг данные о пересечении линии фактического контроля на границе с Индией

ТАСС04:41
Российская газета

МИД КНР: Китайские военные не пересекали границу с Индией

Российская газета04:28
RT на русском

В Индии рассказали о столкновении с китайскими военными на границе

RT на русском02:17
РИА Новости

Минобороны Индии заявило о столкновении с китайскими военными на границе

РИА Новости02:23
Известия

Индия сообщила о новом приграничном столкновении с Китаем

Известия02:21
Lenta.ru

Между Индией и Китаем снова начались вооруженные столкновения

Lenta.ru02:28
Московский Комсомолец

Минобороны Индии сообщило о столкновении с китайскими военными на границе

Московский Комсомолец02:12

Россия высылает трех словацких дипломатов

"Послу объявлено, что российская сторона, руководствуясь принципом взаимности, приняла решение выслать из Российской Федерации трех дипломатических сотрудников Посольства Словакии в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru05:50
33

Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране

Власти Белоруссии держат под контролем ситуация в стране, поэтому российская сторона пока не намерена вводить резерв силовиков, который Москва готова предоставить в качестве помощи президенту Александру Лукашенко.
РБК05:53
50

Глава МИД Латвии: визит Лукашенко в Ригу снят с повестки дня

Ранее запланированный визит в Ригу президента Белоруссии Александра Лукашенко "не возможен и снят с повестки дня", заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс, слова которого приводит ТАСС.
Московский Комсомолец05:13
4

Минобрнауки поручило вузам быть готовыми к введению ограничений

Отмечается, что вузам необходимо обеспечить меры по профилактике коронавирусной инфекции, в частности — установить дезинфицирующие средства для обработки рук при входе в учебное заведение, а также в местах общего пользования, в столовых и уборных вуза.
REGNUM06:10