Газета.RuМИД КНР не исключил применение Китаем военных мер для соединения с ТайванемКитай сделает все для соединения с Тайванем мирным путем, но не исключает применения военных мер.Газета.RuТакже Пекин призвал Вашингтон прекратить разыгрывать тайваньскую карту для попытки контролировать КНР.РИА НовостиВ акватории вокруг острова начались учения китайской армии, которые продолжатся до конца недели.РИА НовостиЦентральное телевидение Китая сообщило о начале военных ученый в трех акваториях вблизи берегов Тайваня.URA.RuЧитать далееСвернутьТК ЗвездаТК ЗвездаТелеканал 360°ИзвестияLive24REGNUMНародные новостиПодробнее о событииВ Китае не исключили военного решения ситуации с ТайванемРЕН ТВ19:30МИД КНР не исключил военных мер для сдерживания «сепаратистского потенциала» ТайваняРИА Новости19:01Самое цитируемоеГлава департамента МИД Фу Цонг не исключил военных мер Китая в отношении ТайваняLenta.ru18:58В Пекине не исключают военных мер в отношении ТайваняМосковский Комсомолец19:17МИД КНР не исключил применение Китаем военных мер для соединения с ТайванемГазета.Ru19:03ТАСС: МИД Китая допустил войну с Тайванем ради воссоединенияURA.Ru19:02В КНР не исключили объединение с Тайванем военным путемТК Звезда19:18Показать ещёОценить61Поделиться