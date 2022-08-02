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МИД КНР не исключил применение Китаем военных мер для соединения с Тайванем

Китай сделает все для соединения с Тайванем мирным путем, но не исключает применения военных мер.
Газета.Ru
Также Пекин призвал Вашингтон прекратить разыгрывать тайваньскую карту для попытки контролировать КНР.
РИА Новости
В акватории вокруг острова начались учения китайской армии, которые продолжатся до конца недели.
РИА Новости
Центральное телевидение Китая сообщило о начале военных ученый в трех акваториях вблизи берегов Тайваня.
URA.Ru

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В Китае не исключили военного решения ситуации с Тайванем
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