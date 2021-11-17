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МИД КНР не стал комментировать публикации о планах США бойкотировать Олимпиаду в Пекине

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в среду отказался комментировать публикации о том, что США намерены провести дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине.
ТАСС
Ни президент Джо Байден, ни другие официальные лица страны не будут присутствовать на Олимпиаде.
Матч ТВ
Газета The Washington Post
 16 ноября сообщила, что администрации Белого дома пора объявить бойкот пекинской Олимпиаде.
Известия
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
РИА Новости

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