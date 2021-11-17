ТАССМИД КНР не стал комментировать публикации о планах США бойкотировать Олимпиаду в ПекинеОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в среду отказался комментировать публикации о том, что США намерены провести дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине.ТАССНи президент Джо Байден, ни другие официальные лица страны не будут присутствовать на Олимпиаде.Матч ТВГазета The Washington Post 16 ноября сообщила, что администрации Белого дома пора объявить бойкот пекинской Олимпиаде.ИзвестияЗимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.РИА НовостиЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruLife.ruГазета.RuRT на русскомИА Красная ВеснаТК ЗвездаПолитРоссияREGNUMСлово и ДелоРосбалтRTVIИзвестияBetassistСпорт день за днемКомсомольская Правда - СпортОбщественная служба новостейPopcakeВечерняя МоскваСоветский спортПодробнее о событииВ Госдуме назвали неадекватными слова Байдена о возможном дипломатическом бойкоте США ОИСпорт-Экспресс03:20Журова высказалась о возможном дипломатическом бойкоте США ОИ-2022RT на русском04:50МИД КНР не стал комментировать публикации о планах США бойкотировать Олимпиаду в ПекинеТАСС03:41МИД КНР назвал домыслами сообщения о планах дипломатического бойкота США Игр в ПекинеРИА Новости04:06Журова о бойкоте ОИ американцами: они любят такие демонстративные шагиГазета.Ru04:02Представитель Белого дома не стал комментировать сообщения о бойкоте Олимпиады-2022Lenta.ruвчера в 15:11WP: администрация Байдена хочет объявить дипломатический бойкот Олимпиады в ПекинеИзвестиявчера в 12:46Показать ещёОценить1,4KПоделиться