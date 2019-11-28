Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге. В МИД КНР подобное поведение Вашингтона назвали проявлением гегемонии в чистом виде.

Политика «Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транспортировке газа заявил в интервью Deutsche Welle Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Общество Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем Депутаты Госдумы от ЛДПР, вице-спикер Игорь Лебедев и член Совета Федерации Сергей Леонов предложили перенести один из выходных дней года на 31 декабря.

Политика В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".

Экономика Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.

Экономика В Алтайском крае приняли бюджет на 2020 год Закон о бюджете Алтайского края на 2020 год был принят во втором окончательном чтении большинством голосов депутатов Алтайского краевого законодательного собрания.

Общество Путин отменил выплату по уходу за ребёнком в размере 50 рублей Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет в размере 50 рублей.

Происшествия Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.

Политика Стала известна реакция Макрона на послание Путина по ракетам Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о необходимости введении в Европе моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на ответное письмо главы Пятой республики главе РФ.

Экономика В России стали курить больше нелегальных сигарет Аналитическое агентство Nielsen по заказу крупнейших табачных компаний провело исследование рынка нелегальных сигарет – и установило, что доля контрабанды и контрафакта в России составляет 15,6%; год назад агентство оценивало ее в 8,4%. Но в этом году Nielsen впервые включило в исследование не только города с населением от 50 000 человек, но и сельскую местность с небольшими населенными пунктами.

Космос Роскосмос подтвердил поломку туалета на МКС Как сообщил во время переговоров с Землей командир МКС итальянец Лука Пармитано, сейчас туалет в американском сегменте не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском якобы не используется из-за сигнализации переполненного бака.

Происшествия Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.

Политика Путина попросили не подписывать закон о физлицах-иноагентах В специальном документе 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов попросили российского президента Владимира Путина не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.