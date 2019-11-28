Политика
Российская газетаМИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге
Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге. В МИД КНР подобное поведение Вашингтона назвали проявлением гегемонии в чистом виде.
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Происшествия
В Страсбурге двух выходцев из Чечни задержали за «подозрительный» жест
На рождественской ярмарке в Страсбурге в среду задержаны двое выходцев из Чечни.
Политика
«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль
Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транспортировке газа заявил в интервью Deutsche Welle Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Происшествия
Два пьяных подростка до смерти забили мужчину в Норильске
В Норильске правоохранительные органы задержали двух молодых людей 15 и 16 лет, которые подозреваются в убийстве 41-летнего мужчины.
Общество
Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем
Депутаты Госдумы от ЛДПР, вице-спикер Игорь Лебедев и член Совета Федерации Сергей Леонов предложили перенести один из выходных дней года на 31 декабря.
Общество
Казань возглавила рейтинг лучших городов России по качеству жизни
Ранее ГЛАС сообщал, что Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге по качеству дорог для поездок на машине.
Политика
В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
Экономика
Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год
Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.
Экономика
В Алтайском крае приняли бюджет на 2020 год
Закон о бюджете Алтайского края на 2020 год был принят во втором окончательном чтении большинством голосов депутатов Алтайского краевого законодательного собрания.
Общество
Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества
Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".
Общество
Путин отменил выплату по уходу за ребёнком в размере 50 рублей
Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет в размере 50 рублей.
Шоу-бизнес
Алла Сигалова 9 лет состояла в отношениях с женатым мужчиной
Алла Сигалова рассказала, что девять лет состояла в отношениях с женатым мужчиной.
Происшествия
Силовики пресекли деятельность крупной ОПГ «Шараповские»
Шоу-бизнес
Кончаловский рассказал о дочери, вышедшей из комы
Режиссер Андрей Кончаловский рассказал о своей дочери Марии, которая вышла из комы несколько лет назад.
Происшествия
Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии
Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.
Политика
Стала известна реакция Макрона на послание Путина по ракетам
Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о необходимости введении в Европе моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на ответное письмо главы Пятой республики главе РФ.
Общество
Новый поезд РЖД с душем и розетками отправился в первый рейс
В России запустили новый поезд с душем и розетками, а также без хлопающих дверей между вагонами, сообщили в Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД) «РИА Новости».
Культура
Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу
Экономика
В России стали курить больше нелегальных сигарет
Аналитическое агентство Nielsen по заказу крупнейших табачных компаний провело исследование рынка нелегальных сигарет – и установило, что доля контрабанды и контрафакта в России составляет 15,6%; год назад агентство оценивало ее в 8,4%. Но в этом году Nielsen впервые включило в исследование не только города с населением от 50 000 человек, но и сельскую местность с небольшими населенными пунктами.
Общество
Принц Чарльз доказал, что готов стать королем
Общество
Число изучающих русский язык в мире сократилось почти вдвое
Если в начале 1990-х русский язык изучало 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество сократилось до 38,2 млн.
Космос
Роскосмос подтвердил поломку туалета на МКС
Как сообщил во время переговоров с Землей командир МКС итальянец Лука Пармитано, сейчас туалет в американском сегменте не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском якобы не используется из-за сигнализации переполненного бака.
Происшествия
Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске
В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
Шоу-бизнес
Вера Брежнева создала собственный бренд косметики
Собственный бренд косметики певица назвала «детищем» и рассказала, что «трепетно создавала его два года».
Футбол
Дзюба и Оздоев принесли «Зениту» победу над «Лионом»
Политика
Путина попросили не подписывать закон о физлицах-иноагентах
В специальном документе 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов попросили российского президента Владимира Путина не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.
Происшествия
Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины
Задержанная в Москве девушка ударила сотрудника полиции, а после выбила стекло в машине по дороге на медосвидетельствование, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД По информации ведомства, в среду вечером в отдел полиции Мещанского района за мелкое хулиганство была доставлена 26-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Хоккей