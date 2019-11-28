Политика

Российская газетаРоссийская газетаМИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге

Китай выступил против подписания президентом США Дональдом Трампом закона о демократии и правах человека в Гонконге. В МИД КНР подобное поведение Вашингтона назвали проявлением гегемонии в чистом виде.
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МИД КНР вызвал посла США из-за принятия Вашингтоном закона по Гонконгу

РИА Новости02:29

МИД Китая: США поддерживают преступников в Гонконге и вмешиваются во внутренние дела КНР

ТАСС02:42

Китай заявил о гегемонии США из-за закона о правах человека в Гонконге

РБК00:12

Протестующие в Гонконге собираются отпраздновать новый закон Трампа

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МИД Китая вызвал посла США в Пекине из-за закона по Гонконгу

RT на русском01:08

Власти Гонконга осудили принятие в США закона в поддержку протестующих

Коммерсантъ00:18

МИД КНР осудил подписание Трампом закона о правах человека в Гонконге

Российская газетавчера в 21:26
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Общество

Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей

РИА Новости 00:49
Происшествия

В Страсбурге двух выходцев из Чечни задержали за «подозрительный» жест

На рождественской ярмарке в Страсбурге в среду задержаны двое выходцев из Чечни.
Взгляд.ру вчера в 16:51
Политика

«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль

Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транспортировке газа заявил в интервью Deutsche Welle Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 01:49
Происшествия

Два пьяных подростка до смерти забили мужчину в Норильске

В Норильске правоохранительные органы задержали двух молодых людей 15 и 16 лет, которые подозреваются в убийстве 41-летнего мужчины.
Свободная Пресса 01:49
Общество

Депутаты предложили сделать 31 декабря выходным днем

Депутаты Госдумы от ЛДПР, вице-спикер Игорь Лебедев и член Совета Федерации Сергей Леонов предложили перенести один из выходных дней года на 31 декабря.
Вести.Ru вчера в 21:04
Общество

Казань возглавила рейтинг лучших городов России по качеству жизни

Ранее ГЛАС сообщал, что Санкт-Петербург занял третье место в рейтинге по качеству дорог для поездок на машине.
ГЛАС.RU 26 ноября в 11:30
Политика

В Раде назвали возвращенные на Украину корабли консервными банками

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива сравнил вернувшиеся на Украину корабли, которые ранее задержали в России за незаконное пересечение границ, с "консервными банками".
РИА Новости вчера в 20:08
Экономика

Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год

Госкомпании обяжут повышать производительность на 5% в год Обеспокоенный необходимостью ускорения экономики, Белый дом вчера заявил о планах дифференцировать подходы к частому бизнесу и госкомпаниям при наращивании их производительности.
Коммерсантъ вчера в 17:49
Экономика

В Алтайском крае приняли бюджет на 2020 год

Закон о бюджете Алтайского края на 2020 год был принят во втором окончательном чтении большинством голосов депутатов Алтайского краевого законодательного собрания.
REGNUM вчера в 23:31
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ

REGNUM 02:19
Общество

Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества

Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".
Интерфакс вчера в 23:09
Общество

Путин отменил выплату по уходу за ребёнком в размере 50 рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий ежемесячные выплаты по уходу за ребёнком в возрасте от полутора до трёх лет в размере 50 рублей.
RT на русском 26 ноября в 11:49
Шоу-бизнес

Алла Сигалова 9 лет состояла в отношениях с женатым мужчиной

Алла Сигалова рассказала, что девять лет состояла в отношениях с женатым мужчиной.
RuNews24.ru вчера в 08:13
Происшествия

Силовики пресекли деятельность крупной ОПГ «Шараповские»

Российская газета 02:00
Шоу-бизнес

Кончаловский рассказал о дочери, вышедшей из комы

Режиссер Андрей Кончаловский рассказал о своей дочери Марии, которая вышла из комы несколько лет назад.
Аргументы и Факты 01:26
Происшествия

Перевозившая россиян в Доминикане компания назвала виновника аварии

Доминиканская транспортная компания, которая перевозила россиян в попавшем в ДТП автобусе, сообщила, что авария произошла из-за грузовика, который ехал по встречной полосе.
RT на русском вчера в 23:01
Политика

Стала известна реакция Макрона на послание Путина по ракетам

Президент Франции Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского коллеги Владимира Путина о необходимости введении в Европе моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, сообщает немецкое издание Frankfurter Allgemeine со ссылкой на ответное письмо главы Пятой республики главе РФ.
REGNUM 00:24
Общество

Новый поезд РЖД с душем и розетками отправился в первый рейс

В России запустили новый поезд с душем и розетками, а также без хлопающих дверей между вагонами, сообщили в Федеральной пассажирской компании («дочка» РЖД) «РИА Новости».
РБК вчера в 20:47
Культура

Андрей Данилко в слезах покинул съёмки телешоу

OvideO.ru вчера в 13:25
Экономика

В России стали курить больше нелегальных сигарет

Аналитическое агентство Nielsen по заказу крупнейших табачных компаний провело исследование рынка нелегальных сигарет – и установило, что доля контрабанды и контрафакта в России составляет 15,6%; год назад агентство оценивало ее в 8,4%. Но в этом году Nielsen впервые включило в исследование не только города с населением от 50 000 человек, но и сельскую местность с небольшими населенными пунктами.
Ведомости вчера в 12:16
Общество

Принц Чарльз доказал, что готов стать королем

Газета.Ru вчера в 15:01
Общество

Число изучающих русский язык в мире сократилось почти вдвое

Если в начале 1990-х русский язык изучало 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество сократилось до 38,2 млн.
Коммерсантъ 02:14
Космос

Роскосмос подтвердил поломку туалета на МКС

Как сообщил во время переговоров с Землей командир МКС итальянец Лука Пармитано, сейчас туалет в американском сегменте не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а в российском якобы не используется из-за сигнализации переполненного бака.
Газета.Ru вчера в 05:40
Происшествия

Два человека погибли в результате взрыва в пивоварне в Пятигорске

В результате взрыва, произошедшего в одной из пивоварен в Пятигорске, погибли два человека, сообщает Интерфакс со ссылкой на главу пресс-службы ГУ МЧС по Ставрополью Олега Дегтярёва.
RT на русском 00:17
Шоу-бизнес

Вера Брежнева создала собственный бренд косметики

Собственный бренд косметики певица назвала «детищем» и рассказала, что «трепетно создавала его два года».
NewInform вчера в 10:28
Футбол

Дзюба и Оздоев принесли «Зениту» победу над «Лионом»

Мойка78 вчера в 14:47
Политика

Путина попросили не подписывать закон о физлицах-иноагентах

В специальном документе 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов попросили российского президента Владимира Путина не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.
Телеканал 360° вчера в 19:27
Происшествия

Пьяная москвичка ударила полицейского и выбила стекло служебной машины

Задержанная в Москве девушка ударила сотрудника полиции, а после выбила стекло в машине по дороге на медосвидетельствование, сообщает в четверг пресс-служба столичного главка МВД По информации ведомства, в среду вечером в отдел полиции Мещанского района за мелкое хулиганство была доставлена 26-летняя девушка в состоянии алкогольного опьянения.
РИА Новости 01:32
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Хоккей

Евгений Малкин стал первой звездой дня в НХЛ

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