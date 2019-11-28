Политика
RT на русскомМИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу
Китайское внешнеполитическое ведомство назвало закон серьёзным вмешательством во внутренние дела Китая. Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.
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Происшествия
Собака нашла на улице Саратова человеческую голову
Спорт
Российские спортсмены поедут на Олимпиаду в Токио — президент ОКР
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, выступая 28 ноября на Олимпийском собрании-2019, что российские спортсмены поедут в Японию и будут защищать честь страны на летних играх.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Общество
Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве
Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Общество
Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»
Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Происшествия
Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту
Мировой судья участка № 263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Общество
У клиентов Райффайзенбанка произошли двойные списания с карт
Из-за сбоя в работе Райффайзенбанка со счетов некоторых клиентов могли списаться средства по уже оплаченным операциям, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Общество
В Петербурге разгружают судно с урановыми «хвостами»
В Петербурге, на Канонерском острове разгружают судно «Михаил Дудин» с урановыми «хвостами», сообщает корреспондент «Мойки78» с места событий.
Армия и оружие
В Турции испытали С-400 на истребителе американского производства
Турецкие военные начали испытывать российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon.
Политика
На Украине вступили в силу новые правила выезда из Донбасса
Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступили в силу с 28 ноября.
Киберспорт
СМИ: The Elden Ring от FromSoftware выйдет в начале 2020 года
Музыка
Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом
Политика
Британский институт назвал Севастополь российским
В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Общество
Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов
Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Валттери Боттас объявил о разводе
Валттери Боттас и участница олимпийской сборной Финляндии по плаванию Эмилия Пиккарайнен сыграли свадьбу в сентябре 2016 года.
Общество
Стал известен гонорар новогодних выступлений Софии Ротару в России
Директор одного из промоутерских агентств назвал гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в Москве.
Общество
Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Общество
Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»
Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
Общество
Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма
Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в страну российского актера театра и кино, который в прошлом году посещал Крым.
Авто
«АвтоВАЗ» начал производство обновлённой Lada 4x4
Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Футбол
«Краснодар» назвал состав на матч против «Базеля»
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Футбол
Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Новая версия опубликована на сайте организации.