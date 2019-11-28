Политика

RT на русскомRT на русскомМИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу

Китайское внешнеполитическое ведомство назвало закон серьёзным вмешательством во внутренние дела Китая. Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.
Читать в источнике
Комментировать301

Подробнее о событии

Китай показал «покерфейс» американскому закону о Гонконге

Российская газета09:38

Опиумные войны прошли. Китайцы возмущены законом США о Гонконге

Красная весна02:25

США помогли Гонконгу росчерком пера

Коммерсантъ03:38

Почему Гонконг и Китай обвинили США во вмешательстве

RT на русском05:24

МИД Китая прокомментировал закон США по Гонконгу

РИА Новости06:19

Китай заявил о гегемонии США из-за закона о правах человека в Гонконге

РБК00:12

Уроки демократии от США. Пекин возмущен вмешательством Вашингтона в дела Гонконга

ТАСС09:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 10:21, Ашберн
Происшествия

Собака нашла на улице Саратова человеческую голову

Взгляд-инфо 07:52
Спорт

Российские спортсмены поедут на Олимпиаду в Токио — президент ОКР

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, выступая 28 ноября на Олимпийском собрании-2019, что российские спортсмены поедут в Японию и будут защищать честь страны на летних играх.
Евразия Daily 07:01
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru вчера в 10:52
Общество

Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве

Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.
РИА Новости 06:17
Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
РИА Новости 07:36
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Общество

Суд в Швеции отклонил апелляцию «Газпрома» в споре с «Нафтогазом»

Апелляция "Газпрома" на решения Стокгольмского арбитража, вынесенное в феврале прошлого года по обоюдному иску "Газпрома" и "Нафтогаза", отклонена судом округа Свеа в Швеции.
Российская газета вчера в 07:21
Происшествия

Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту

Мировой судья участка № 263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Коммерсантъ 10:10
Общество

У клиентов Райффайзенбанка произошли двойные списания с карт

Из-за сбоя в работе Райффайзенбанка со счетов некоторых клиентов могли списаться средства по уже оплаченным операциям, сообщили РБК в пресс-службе банка.
РБК 08:54
Общество

В Петербурге разгружают судно с урановыми «хвостами»

В Петербурге, на Канонерском острове разгружают судно «Михаил Дудин» с урановыми «хвостами», сообщает корреспондент «Мойки78» с места событий.
Мойка78 06:47
Армия и оружие

В Турции испытали С-400 на истребителе американского производства

Турецкие военные начали испытывать российские зенитные ракетные комплексы С-400 «Триумф» на истребителях четвертого поколения F-16 Fighting Falcon.
Украина.ру 26 ноября в 07:05
Политика

На Украине вступили в силу новые правила выезда из Донбасса

Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступили в силу с 28 ноября.
РБК 08:14
Музыка

Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»

РЕН ТВ 04:52
Киберспорт

СМИ: The Elden Ring от FromSoftware выйдет в начале 2020 года

Игромания.ру 08:30
Происшествия

СК подтвердил гибель экс-главы полиции Еревана при пожаре в Пятигорске

РИА Новости 09:47
Музыка

Фадеев признался, за кого из артистов пел своим голосом

Вечерний курьер 08:40
Политика

Британский институт назвал Севастополь российским

В последнем номере журнала Survival, выпускаемого институтом, Севастополь упоминается как территория России.
Газета.Ru 10:13
Общество

Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов

Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:45
Шоу-бизнес

Валттери Боттас объявил о разводе

Валттери Боттас и участница олимпийской сборной Финляндии по плаванию Эмилия Пиккарайнен сыграли свадьбу в сентябре 2016 года.
F1news.ru 05:51
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 07:49
Общество

Стал известен гонорар новогодних выступлений Софии Ротару в России

Директор одного из промоутерских агентств назвал гонорар Софии Ротару на новогодних корпоративах в Москве.
Газета Кемерова 05:30
Происшествия

ФСБ показала арсенал оружия ликвидированной ОПГ «Шараповские»

РБК 03:14
Общество

Решение проблемы торчащих ног в плацкартных вагонах придумали в РФ

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в РЖД показали прототип нового плацкартного вагона.
Пятый канал вчера в 07:39
Общество

Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»

Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
РИА Новости вчера в 16:09
Общество

Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма

Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в страну российского актера театра и кино, который в прошлом году посещал Крым.
РИА Новости Крым 05:42
Авто

«АвтоВАЗ» начал производство обновлённой Lada 4x4

Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.
Автоновости дня вчера в 23:48
Биатлон

Биатлонистка Глазырина стала пятой в спринте на первом этапе Кубка IBU

Газета.Ru 09:53
Футбол

«Краснодар» назвал состав на матч против «Базеля»

Евро-футбол.ру 09:35
Происшествия

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 05:04
Футбол

Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на одну строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Новая версия опубликована на сайте организации.
Lenta.ru 04:15
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГонконгеБольше новостей по теме
Главное