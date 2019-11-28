Китайское внешнеполитическое ведомство назвало закон серьёзным вмешательством во внутренние дела Китая. Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.

МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу

Спорт Российские спортсмены поедут на Олимпиаду в Токио — президент ОКР Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, выступая 28 ноября на Олимпийском собрании-2019, что российские спортсмены поедут в Японию и будут защищать честь страны на летних играх.

Общество Собянин объяснил, почему 31 декабря не может быть выходным в Москве Ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин по просьбам женщин перенес рабочий день в администрации региона с 31 декабря на субботу, 28 декабря, и рекомендовал сделать то же самое местным властям.

Политика Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

Общество У клиентов Райффайзенбанка произошли двойные списания с карт Из-за сбоя в работе Райффайзенбанка со счетов некоторых клиентов могли списаться средства по уже оплаченным операциям, сообщили РБК в пресс-службе банка.

Общество Силуанов выступил с инициативой сокращения числа надзорных органов Первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов предложил рассмотреть в ходе так называемой "регуляторной гильотины" вопрос о сокращении числа надзорных органов, сообщает РИА "Новости".

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Общество Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).

Общество Российского актера не пустили на Украину из-за Крыма Украинские пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в страну российского актера театра и кино, который в прошлом году посещал Крым.

Авто «АвтоВАЗ» начал производство обновлённой Lada 4x4 Уточняется, что автомобиль получил боковые зеркала с электроприводом и другие, более эргономичные сиденья с боковой поддержкой и электроподогревом.

Происшествия Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская задержана, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.