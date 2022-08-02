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МИД КНР призвал США вывести ядерное оружие из Европы

Директор департамента по контролю над вооружениями китайского МИДа Фу Цун считает, что России и США необходимо продолжать сокращение ядерных арсеналов.
Коммерсантъ
"Во-первых, двум крупнейшим ядерным державам, России и США, необходимо продолжать сокращать свои вооружения", — сказал он.
Газета.Ru
Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал странам-участницам ДНЯО, что США могут рассмотреть вариант применения ядерных ракет только в чрезвычайных обстоятельствах.
Ямал-Медиа
18:20 США не могут оставаться в стороне, пока Китай «угрожает Тайваню и демократии в принципе» — Нэнси Пелоси.
Новостной фронт

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Представитель МИД Китая Фу Цонг: России и США должны сократить свои ядерные арсеналы
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Глава делегации КНР на конференции по ДНЯО: США должны вывести ядерное оружие из Европы
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