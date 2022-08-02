КоммерсантъМИД КНР призвал США вывести ядерное оружие из ЕвропыДиректор департамента по контролю над вооружениями китайского МИДа Фу Цун считает, что России и США необходимо продолжать сокращение ядерных арсеналов.Коммерсантъ"Во-первых, двум крупнейшим ядерным державам, России и США, необходимо продолжать сокращать свои вооружения", — сказал он.Газета.RuГоссекретарь США Энтони Блинкен пообещал странам-участницам ДНЯО, что США могут рассмотреть вариант применения ядерных ракет только в чрезвычайных обстоятельствах.Ямал-Медиа18:20 США не могут оставаться в стороне, пока Китай «угрожает Тайваню и демократии в принципе» — Нэнси Пелоси.Новостной фронтЧитать далееСвернутьРамблерРамблерЯмал-МедиаТелеканал 360°Газета.RuОбщественная служба новостейВечерняя МоскваАбзацНациональная служба новостейПолитика СегодняИзвестияКомсомольская правдаФАНТК ЗвездаПодробнее о событииПредставитель МИД Китая Фу Цонг: России и США должны сократить свои ядерные арсеналыТелеканал 360°19:52Глава делегации КНР на конференции по ДНЯО: США должны вывести ядерное оружие из ЕвропыРИА Новостивчера в 15:41Самое цитируемоеТАСС: в Китае призвали ограничить ядерные силы Британии и ФранцииURA.Ru19:29Китай призвал Россию и США к сокращению ядерных арсеналовRT на русском19:07Глава делегации КНР по ДНЯО Фу Цонг потребовал от США вывести ядерное оружие из ЕвропыNews.ruвчера в 15:51В МИД КНР заявили, что РФ и США необходимо продолжать сокращать ядерные арсеналыГазета.Ru19:26Китай призвал США вывести ядерное оружие из ЕвропыГоворит Москвавчера в 15:37Показать ещёОценить918Поделиться