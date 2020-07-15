Политика
ИзвестияМИД КНР сделал представление послу США в связи с санкциями по Гонконгу
Заместитель министра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуан сделал серьезное представление послу США в Пекине Терри Брэндстеду после подписания американским президентом Дональдом Трампом законопроекта о санкциях в отношении КНР в связи с ситуацией в Гонконге.
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Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Напомним, последняя деноминация в России прошла в 1998 году, когда 1 000 «старых» рублей заменилась 1 «новым».
МОЁ! Оnline Воронеж 00:28
Общество
В Омской области ещё 117 человек заразились коронавирусом
Министр озвучила количество новых пациентов, у которых подтвердился диагноз «коронавирус» за последние сутки — это 117 человек.
НГС55 00:52
Общество
В Москве после несогласованной акции задержано более 100 человек
По данным "ОВД-Инфо" на 23:56, в Москве были задержаны 142 человека.
Коммерсантъ вчера в 16:55
Общество
Роскачество проверило овсяное печенье по 457 показателям
Продукция 18 торговых марок в ценовой категории от 5 до 31 рубля за 100 граммов была проверена по 457 показателям качества и безопасности, 400 из которых — разновидности пестицидов, — цитирует РИА Новости сообщение организации.
News.ru 01:27
Шоу-бизнес
Сильно похудевшая экс-чиновница Минобороны Евгения Васильева поразила соцсети своим фото
Суть событий 01:22
Футбол
Евсеев: после ухода Газизова курс прежний. Задачи не поменялись
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев выложил в "Инстаграме" фотографию с временно исполняющим обязанности генерального директора клуба Ринатом Шайбековым.
Чемпионат 02:35
Армия и оружие
На границе Азербайджана и Армении возобновились столкновения
Министерства обороны Армении и Азербайджана заявляют о возобновлении столкновений на границе двух стран.
RT на русском 01:35
Общество
Боровшихся с COVID-19 медиков предложили отправить на досрочную пенсию
В Минтруде рассказали «Известиям», что ведомство подготовило постановление о льготах для медиков, работающих с коронавирусом, однако в нем идет речь не о досрочном выходе на пенсию, а о стаже для работающих с больными COVID-19.
Известия вчера в 14:00
Происшествия
Суд арестовал четверых московских врачей, обвиняемых в торговле детьми
Интерфакс вчера в 15:37
Общество
В ГД предложили штрафовать шумных соседей на сумму до 50 тысяч рублей
В России могут ввести штраф в размере 50 тысяч рублей за нарушение тишины в многоквартирном доме, заявил член думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с "Парламентской газетой".
РИА Новости 00:39
Шоу-бизнес
Оголенная грудь Самбурской возмутила пользователей Сети
Многие пользователи Сети уверены, что она публикует пикантные снимки для поиска нового избранника.
Народные новости вчера в 09:35
Шоу-бизнес
Новой возлюбленной Гарика Харламова назвали Яну Кошкину
Известный российский юморист Гарик Харламов, согласно недавно появившейся в сети информации, после развода с Кристиной Асмус положил глаз на другую звезду ТНТ.
CT news вчера в 21:06
Общество
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы Минфина РФ
В Белоруссии арестованы счета супруги замглавы российского Минфина Андрея Круглова.
BFM.ru 02:20
Политика
В МИД России заявили об инцидентах на границе с Грузией
В МИД России выразили обеспокоенность в связи с участившимися случаями незаконного пересечения границы с Россией, Абхазией и Южной Осетией со стороны Грузии.
RT на русском вчера в 14:56
Общество
Пожар на корабле ВМС США может обернуться экологической катастрофой
Экологическая катастрофа может стать следствием полного сгорания военного корабля США. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.
Газета.Ru 01:57
Общество
Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова
Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
РБК 00:30
Происшествия
В Баку заявили, что снаряды ВС Армении упали на жилые дома на границе
Минобороны Азербайджана заявило, что во время обстрела ВС Армении приграничных сел в Товузском районе снаряды упали на жилые дома, пострадавших нет.
РИА Новости 02:56
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице скорее всего удастся избежать повторного введения ограничений из-за коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 02:34
Здоровье
Федеральное СМИ назвало Алтайский край коронавирусной аномалией
Сайт bfm.ru назвал Алтайский край, Туву и Санкт-Петербург коронавирусными аномалиями России.
Алтапресс 00:34
Общество
Анна Попова: иммунитет к коронавирусу обнаружен у 26% россиян
15.07.2020 У 26% россиян обнаружен популяционный иммунитет к COVID19.
Портал Поиск вчера в 12:15
Общество
Хакеры, взломавшие аккаунты Маска и Гейтса, заработали более $55 тысяч
Пользователи со всего мира перевели на онлайн-кошельки мошенников, взломавших Twitter-аккаунты Илона Маска, Билла Гейтса, Джеффа Безоса и других предпринимателей, более $55 тыс. (около 6 биткоинов), сообщает Breaking News.
Газета.Ru вчера в 17:24
Авто
На Запорожском автозаводе опровергли начало производства машин Lada
На прошлой неделе в сообществе «AvtoVAZ News» в социальной сети «Вконтакте» сообщили о том, что на Запорожском автозаводе (ЗАЗ) будет возобновлено производство автомобилей марки Lada.
Тарантас Ньюс 13 июля в 23:42
Общество
Первая группа добровольцев хорошо перенесла вакцину от коронавируса
Первая группа добровольцев, тестировавшая вакцину от коронавируса, хорошо перенесла испытания, сообщила руководитель центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета, главный исследователь Елена Смолярчук.
Коммерсантъ вчера в 04:19
Общество
Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
REGNUM вчера в 23:17
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Культуромания вчера в 11:39
Кино
Надежда есть: режиссер «Константина» заявил, что Киану Ривз хочет снять сиквел
В честь пятнадцатилетия «Константина» Лоуренс дал интервью порталу Slash Film, в котором он объяснил, почему сиквел так и не состоялся, хотя оригинальная творческая команда готова продолжить работу: Думаю, мы все хотели сделать это.
Popcornnews.ru 02:45
Футбол
ЦСКА договорился с «Сан-Лоренсо» о трансфере Гайча
Российская газета 02:10
Политика
Пушков объяснил действия Горбачева «геополитической капитуляцией»
Москва, 16 июля 2020, 06:43 — REGNUM Действия Михаила Горбачева на посту президента СССР, из-за которых объединённая Германия смогла вступить в НАТО, необходимо объяснить геополитической капитуляцией советского лидера, написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
REGNUM вчера в 23:43
Политика
NYT: власти США планируют запретить въезд членам компартии Китая
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможный запрет членам Коммунистической партии Китая (КПК) и их семьям въезда в страну, пишет The New York Times (NYT).
Коммерсантъ 01:41