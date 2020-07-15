Заместитель министра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуан сделал серьезное представление послу США в Пекине Терри Брэндстеду после подписания американским президентом Дональдом Трампом законопроекта о санкциях в отношении КНР в связи с ситуацией в Гонконге.

МИД КНР сделал представление послу США в связи с санкциями по Гонконгу

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