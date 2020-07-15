Политика

ИзвестияИзвестияМИД КНР сделал представление послу США в связи с санкциями по Гонконгу

Заместитель министра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуан сделал серьезное представление послу США в Пекине Терри Брэндстеду после подписания американским президентом Дональдом Трампом законопроекта о санкциях в отношении КНР в связи с ситуацией в Гонконге.
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МИД Китая вызвало к себе посла США в Пекине из-за новых санкций

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В США лишили Гонконг торгово-экономических преференций

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МИД Китая сделал серьезное представление послу США в связи с санкциями по Гонконгу

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В Китае прокомментировали закон США «Об автономии Гонконга»

РИА Новостивчера в 22:45

Китай обвинил США во вмешательстве во внутренние дела

Lenta.ruвчера в 15:51

МИД КНР сделал представление послу США в связи с санкциями по Гонконгу

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Объяснены причины ошибок тестов на коронавирус

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Противолодочные корабли ВМФ РФ провели стрельбы в Японском море

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Майор полиции погибла в Хабаровске при падении из окна

Сотрудница полиции погибла при падении из окна в Хабаровске, правоохранители проводит проверку обстоятельств произошедшего.
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Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
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Энергетика

«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году

Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru 14 июля в 11:33
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Общество

Турция сохранит культурный статус Айя-Софии после превращения в мечеть

Власти Турции подписали документ, согласно которому Айя-София после превращения в мечеть сохранит статус объекта Всемирного наследия.
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Обвиняемый в убийстве девятилетней девочки в Саратове не признал вину

ТАСС 04:18
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Общество

В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
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РИА Новости 04:04
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REGNUM вчера в 23:17
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Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае.
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Происшествия

Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
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Шоу-бизнес

Степан Меньщиков запутал поклонников фотографиями со свадьбы

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Москва может избежать повторной вспышки коронавируса, считает столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, существуют риски.
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Рубль слабо снижается к доллару и евро

Рубль незначительно падает к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.
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Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
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Белая башня получила грант на $180 тысяч на проект реставрации

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В Польше начался второй этап учений по переброске американских войск в Европу Defender Europe 20.
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