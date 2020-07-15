Политика
ИзвестияМИД КНР сделал представление послу США в связи с санкциями по Гонконгу
Заместитель министра иностранных дел Китая Чжэн Цзэгуан сделал серьезное представление послу США в Пекине Терри Брэндстеду после подписания американским президентом Дональдом Трампом законопроекта о санкциях в отношении КНР в связи с ситуацией в Гонконге.
Читать в источнике
Оценить512
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 04:32, Ашберн
Авто
ЕЭК определила, какие подержанные запчасти запрещено устанавливать
В России будет введен запрет установки на автомобили подержанных запчастей, влияющих на активную и пассивную безопасность автомобиля.
Газета.Ru вчера в 15:19
Технологии
Очередной апдейт Windows 10 удаляет из системы некоторые приложения
Очередной апдейт Patch Tuesday под номером KB4565503 ошибочно удаляет текстовые редакторы WordPad, Notepad и графическое приложение Paint.
Evo-rus.com 02:57
Общество
Объяснены причины ошибок тестов на коронавирус
Тесты на коронавирус могут быть ошибочными, так как не всегда способны определить состояние вируса.
Lenta.ru вчера в 23:34
Шоу-бизнес
Лидер Litlle Big купил Porsche Cayenne за 7 млн рублей
Лидер Little Big Илья Прусикин купил своё первое роскошное авто Porsche Cayenne за 7 млн рублей.
News.ru вчера в 20:56
Армия и оружие
Противолодочные корабли ВМФ РФ провели стрельбы в Японском море
Военное обозрение 03:02
Происшествия
Майор полиции погибла в Хабаровске при падении из окна
Сотрудница полиции погибла при падении из окна в Хабаровске, правоохранители проводит проверку обстоятельств произошедшего.
Известия вчера в 23:53
Политика
Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США
Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии.
РИА Новости 03:43
Политика
Президент Польши прокомментировал звонок российских пранкеров
Переизбранный на второй срок президент Польши Анджей Дуда прокомментировал звонок от российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса), один из которых в беседе с польским лидером представился Генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем.
RT на русском вчера в 08:34
Энергетика
«Газпром» окончательно утвердил индексацию цен на газ в 2020 году
Решение об индексации цен на газ в России принято и находится в стадии оформления, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на слова начальника управления департамента 817 Алексея Андреева.
Газета.Ru 14 июля в 11:33
Общество
Турция сохранит культурный статус Айя-Софии после превращения в мечеть
Власти Турции подписали документ, согласно которому Айя-София после превращения в мечеть сохранит статус объекта Всемирного наследия.
Известия 04:13
Общество
В Думу внесли проект о штрафах до ₽15 млн за отказ удалить информацию
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий введение штрафов за отказ владельцев сайтов и интернет-ресурсов удалить информацию по требованию закона.
РБК 03:28
Общество
Два выпускника Амурской области сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов
Благовещенск, 16 июля 2020, 06:17 — REGNUM В Амурской области два выпускника из Белогорска и Завитинска сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM вчера в 23:17
Общество
В России профессия врача стала самой востребованной во время эпидемии
Минэкономики России составило рейтинг самых востребованных профессий в России в апреле–мае.
Коммерсантъ 03:58
Происшествия
Завершено расследование дела экс-губернатора Хабаровского края Ишаева
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, обвиняемого в растрате 7,5 млн рублей.
Газета.Ru вчера в 11:35
Шоу-бизнес
Степан Меньщиков запутал поклонников фотографиями со свадьбы
Звезда популярного шоу «Дом-2» Степан Меньщиков показал, как выглядели на свадьбе он и его невеста Ангелина Монах.
ФАН вчера в 19:18
Происшествия
СК просит арестовать еще четырех акушеров по делу о торговле детьми
Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы арестовать еще четырех акушеров-гинекологов, обвиняемых в торговле младенцами от суррогатных матерей.
ТАСС 04:04
Гаджеты
Lenovo выпустила рабочую станцию на базе 64-ядерного процессора AMD
AMD Ryzen Threadripper PRO с 64 ядрами Zen 2 имеет тактовые частоты до 4,0 ГГц, 128 полос пропускания PCIe 4.0 и поддержку 8-канальной памяти.
IT-World вчера в 09:24
Общество
Собянин надеется избежать «жесткой вспышки» коронавируса
Москва может избежать повторной вспышки коронавируса, считает столичный градоначальник Сергей Собянин. По его словам, существуют риски.
Ведомости 04:16
Политика
Помпео: США введут новые санкции против «Северного потока — 2»
Вашингтон, 15 июля 2020, 19:25 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео объявил о расширении санкций против российско-германского проекта «Северный поток — 2», а также части «Турецкого потока».
REGNUM вчера в 12:25
Общество
Главреды российских СМИ поручились за Ивана Сафронова
Основатель The Bell Елизавета Осетинская, бывший замглавреда «Коммерсанта» Глеб Черкасов, главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и бывший издатель «Ведомостей» Демьян Кудрявцев подписали личные поручительства за журналиста Ивана Сафронова, который обвиняется в госизмене (ст. 275 УК).
РБК 00:30
Происшествия
Дело Ивана Сафронова ведут 10 следователей ФСБ
Господин Сафронов арестован по обвинению в госизмене (ст. 275 УК РФ). Сегодня Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на арест.
Коммерсантъ 04:26
Кино
Стартовали съемки экранизации Uncharted с Томом Холландом
Evo-rus.com 03:21
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин заявил, что предпочел бы не видеть свою первую жену
Предпочел бы ее не видеть и в тот раз.
CT news вчера в 20:55
Финансы
Рубль слабо снижается к доллару и евро
Рубль незначительно падает к доллару и евро на открытии торгов Мосбиржи.
Газета.Ru 03:11
Экономика
Назван срок выхода российской экономики из кризиса
Чтобы выйти из кризиса, спровоцированного коронавирусом и падением цен на нефть, российской экономике потребуется по крайней мере четыре года.
Lenta.ru 04:03
Общество
Белая башня получила грант на $180 тысяч на проект реставрации
Белая башня (водонапорная башня завода Уралмаш, памятник архитектуры) получила международный грант в размере $180 тыс. на проект реставрации.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:48
Армия и оружие
В Польше начался второй этап учений по переброске войск США в Европу
В Польше начался второй этап учений по переброске американских войск в Европу Defender Europe 20.
Новый Калининград.Ru 14 июля в 10:23
Экономика
Керимов вошел в топ-10 богатейших россиян по версии Forbes
18 марта 2020 года Forbes оценил состояние сенатора в $10 млрд, тогда Керимов занял 13-е место в рейтинге среди богатейших россиян.
ТАСС 02:13