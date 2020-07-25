Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне. Об этом 25 июля заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

МИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне

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