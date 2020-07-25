Политика
REGNUMМИД КНР выразил протест США после вторжения в консульство в Хьюстоне
Пекин, 25 июля 2020, 17:04 — REGNUM Министерство иностранных дел Китая выразило протест Соединенным Штатам после вторжения представителей американских властей на территорию китайского консульства в Хьюстоне. Об этом 25 июля заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
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Американские федеральные агентства проникли в китайское консульство в Хьюстоне
Московский Комсомолец02:08
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В Epic Games Store бесплатно раздают Next Up Hero и Tacoma
В Epic Games Store началась новая раздача игр. До 30 июля пользователи магазина могут бесплатно получить Next Up Hero и Tacoma.
Cyber.sports.ru 23 июля в 14:32
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом Магомед Исмаилов в третьем раунде турнира АСА 107 отправил в нокаут Александра Емельяненко, рефери пришлось остановить бой, сообщает Sports.ru.
Полит.ру 04:05
Политика
В МИД ответили на призыв Климкина сделать Крым проблемой для России
Официальный представитель МИД Мария Захарова ответила на призыв бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина создать проблемы России из-за Крыма.
Lenta.ru 14:29
Хоккей
Самсонов не сыграет за «Вашингтон» в плей-офф, хоккеист травмировался
Накануне матчей плей-офф заокеанской лиги НХЛ стало известно, что вратарь "Вашингтона" Илья Самсонов (на фото) пропустит предстоящие матчи.
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Кабмин обсудит введение ежемесячных детских выплат
Правительство России рассмотрит вопрос о выделении средств для ежемесячных выплат на детей от трех до семи лет.
Газета.Ru вчера в 03:56
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Газета.Ru вчера в 09:24
Общество
Сын Высоцкого объяснил замену головы памятнику артиста
Директор Дома Высоцкого на Таганке Никита Высоцкий заявил, что новая редакция памятника его отца актера и поэта Владимира Высоцкого на Ваганьковском кладбище отображает образ, изначально задуманный скульптором, и утверждена членами семьи артиста.
Известия 09:43
Общество
В Португалии разработали деактивирующую коронавирус маску
Португальские учёные сообщили о разработке маски, которая способна деактивировать коронавирус.
RT на русском 13:31
Футбол
Талалаев покидает пост главного тренера ФК «Крылья Советов»
Андрей Талалаев покидает пост главного тренера самарского футбольного клуба «Крылья Советов».
BFM.ru 14:40
Авто
Компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300
На мероприятии компания Great Wall показала новый рамный внедорожник Wey Tank 300, который планируют продавать не только в Китае, но и за его пределами.
Tvoe-avto.com 05:18
Общество
Жители Хабаровска вышли на вторую за день акцию в поддержку Фургала
Вторая за день несанкционированная акция в поддержку арестованного экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходит в субботу в Хабаровске, передал корреспондент агентства "Интерфакса".
Интерфакс 06:51
Происшествия
Муляж гранаты нашли на станции метро «Новокузнецкая»
В сумке, как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, находился муляж гранаты Ф-1.
Вести.Ru вчера в 08:27
Армия и оружие
В порт Одессы зашли пять кораблей НАТО
Пять кораблей НАТО зашли в порт Одессы в рамках учений Sea Breeze, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание "Думская".
Российская газета 14:53
Происшествия
Жертвами падения на жилой дом самолета в Германии стали три человека
В немецком городе Везель (земля Северная Рейн-Вестфалия) при падении легкомоторного самолета на жилой дом погибли три человека: два пассажира воздушного судна и женщина, проживавшая с двухлетним ребенком, сообщает RP Online.
МИР 24 14:49
Общество
Мурашко заявил о добровольной вакцинации от коронавируса в России
Ранее Михаил Мурашко заявил о планах вакцинировать от коронавируса не менее 1600 добровольцев на третьем этапе исследования вакцины.
Lenta.ru 14:33
Происшествия
В Москве задержали более 30 человек за драки на межнациональной почве
Полиция задержала в Москве за драки на межнациональной почве более 30 человек за два дня, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.
ТАСС 11:04
Политика
Пашинян заявил о попытке сделать Россию ареной этнических столкновений
"Антиармянские атаки проживающих в России азербайджанцев являются не только выражением антиармянской риторики азербайджанского руководства, но и попыткой сделать ее ареной этнических столкновений", - заявил Пашинян.
Газета.Ru 09:21
Шоу-бизнес
Наташа Королева надеется, что Ефремов избежит серьезного наказания
РЕН ТВ Наташа Королева прокомментировала аварию, виновником которой следствие считает актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ 10:39
Происшествия
Затонувшую в Керченском проливе бронемашину могут поднять 26 июля
Керчь, Крым, 25 июля 2020, 20:54 — REGNUM Бронемашину, которая затонула в Керченском проливе, планируется поднять 26 июля.
REGNUM 13:54
Экономика
Банк России отозвал лицензии у банков из Москвы и Санкт-Петербурга
Банк России отозвал лицензии у двух небольших банков - московского Народного банка (297-е место по активам) и петербургского банка "Невастройинвест" (349-е место).
Российская газета вчера в 02:46
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым водителя судится со следствием
Газета.Ru вчера в 03:35
Происшествия
Олимпийский чемпион Иваницкий найден мёртвым в Подмосковье
Олимпийский чемпион 1964 года по вольной борьбе Александр Иваницкий был найден мёртвым в подмосковном лесу.
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Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева суд обязал выплатить 7 млн рублей семье Фриске
Дмитрий Шепелев обязан выплатить 7 миллионов рублей родителям покойной Жанны Фриске.
Вестник 23 июля в 12:20
Общество
Пентагон планирует раскрыть собранные данные об НЛО
Коммерсантъ 08:55
Происшествия
В Саратове собаки принесли сторожу голову человека
Утром 25 июля сторож, проведя обход, обнаружил, что собаки, охраняющие территорию, принесли похожий на человеческую голову предмет.
Газета.Ru 08:15
Происшествия
В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот
В Курской области при крушении легкомоторного самолёта погиб пилот.
RT на русском 14:24
Игры
GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2
В представленном трейлере геймеры увидят хорошо знакомые им локации, которые были в первой части игры.
Evo-rus.com 02:16
Футбол
Исполком РФС утвердил структуру календаря на следующий сезон
Исполком Российского футбольного союза (РФС) на заседании 24 июля в формате видеоконференции утвердил структуру календаря на сезон-2020/21.
МонаВиста вчера в 12:02